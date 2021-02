Silminnäkijä huomasi kesken puhelun, että uhria oli puukotettu.

Kaksi 16-vuotiasta poikaa on syytteessä Helsingin Vallilassa 30. lokakuuta 2020 tehdystä henkirikoksesta. Pojille on luettu Helsingin käräjäoikeudessa syytteet taposta.

Kolmas tekoon osallistunut poika oli vasta 14-vuotias, joten hän ei joutunut syytteeseen. Uhri oli 18-vuotias nuori mies.

Puukotus tapahtui, kun poikakolmikko halusi ryöstää uhrilla olleen laukun. He eivät tunteneet uhria ennestään, vaan tapaaminen oli sovittu huumelääkkeiden ostamiseksi.

Paikalle osunut mies soitti hätäkeskukseen tappelusta kello 1.10 aamuyöstä. Kesken puhelun ilmeni, että kyse oli puukotuksesta.

Mies: A, ambulanssi paikalle, nii, nii, nii, nii. Ai v*ttu.

Hätäkeskus: Joo. Onks hän hereillä, tämä kaveri?

Mies: On, on, mut hän, hän, hän on ihan, todella pahasti puukotettu ja...

Häke: Siis onko se puukotettu?

Mies: (epäselvää)

Häke: Onko se puukotettu?

Mies: On, on, on, on (epäselvää)

Häke: Okei, mihinkä on puukotettu?

Mies: Äää ainakin mahaan ja vaikka mihin. Untuvatakki on ihan...

Häke: Joo-o.

Hätäkeskuspuhelu on syyttäjän todisteena oikeudenkäynnissä. Ensimmäisenä tallenteen julkaisi MTV.

Helsingin käräjäoikeus jatkaa jutun käsittelyä perjantaina, jolloin kuullaan loppulausunnot. Lisäksi käsitellään muita toiseen syytettyyn liittyviä rikosepäilyjä, jotka koskevat muun muassa Tampereella ja Loimaalla tapahtuneita tapon yritystä ja ryöstöä.