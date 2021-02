Muistisairas mies nousi maasturiin, eikä häntä ole nähty sen jälkeen – poliisi julkaisi kuvan

61-vuotias muistisairas mies on kadonnut Raaseporissa. Mies poistui maanantaina 1. helmikuuta Katariinankujalla sijaitsevasta hoivakodista kello 14 jälkeen.

Asiasta tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi.

Viimeinen havainto miehestä on Valtatie 25:llä Malmkullan alueella, jossa miehen on nähty nousevan tummaan maasturimalliseen autoon. Autoa on todennäköisesti kuljettanut nainen, poliisi kertoo.

Mies on 180 senttimetriä pitkä ja painaa 90 kilogrammaa. Hänellä on ohuet hiukset ja tummat vaatteet.

Poliisi pyytää miehen kyytiinsä ottanutta henkilöä olemaan yhteydessä. Lisäksi poliisi pyytää ilmoittamaan mieheen liittyvistä havainnoista. Akuutit havainnot ilmoitetaan 112-numeroon ja ei-akuutit havainnot virka-aikana puhelinnumeroon 0295 463 250 tai sähköpostiosoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.