Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1 558 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu 302 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisen viikon aikana on puolestaan raportoitu 266 tartuntaa enemmän kuin edeltävien seitsemän päivän aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuus koko maassa on nyt vajaat 87 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon aikana. Ilmaantuvuus on väkilukuun suhteutettuna edelleen korkeinta Helsingin ja Uudenmaan (147) sekä Varsinais-Suomen (116) sairaanhoitopiirien alueilla.

Muissa sairaanhoitopiireissä ilmaantuvuus on maan keskiarvon alapuolella. Manner-Suomen alhaisin ilmaantuvuus kahden viime viikon ajalta on Etelä-Karjalassa, noin 19 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Ahvenanmaalla ilmaantuvuusluku on 10.

Kaikkiaan Suomessa on todettu nyt 45 784 koronatartuntaa.

THL kertoo sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrästä ja mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista myöhemmin tänään.