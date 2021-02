AstraZenecan rokote sai Euroopan komissiolta myyntiluvan perjantaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) keskustelee tiistaina kokouksessaan AstraZenecan koronarokotteen vaikutuksista Suomen rokotusstrategiaan.

Euroopan lääkevirasto (EMA) puolsi AstraZenecan rokotteen myyntilupaa kaikille yli 18-vuotiaille, vaikka sen tehosta yli 55-vuotiaille ei EMA:n mukaan ole vielä tarpeeksi tutkimustietoa.

KRAR pohtii kokouksessaan, annetaanko AstraZenecan rokotetta ikäihmisille Suomessa. KRARin puheenjohtajan, Turun yliopiston infektiotautiopin professorin Ville Peltolan mukaan se ei ole itsestäänselvyys Euroopan komission myöntämästä myyntiluvasta huolimatta.

– Käsittelemme AstraZenecan rokotteen asemaa rokottamisessa. Nyt kun kolmas rokote on käytössä, meidän täytyy suhteuttaa niiden käyttöä rokotusjärjestykseen, Peltola sanoo.

Peltolan mukaan THL tiedottaa AstraZenecan rokotteeseen liittyvistä päätöksistä keskiviikkona.

Toistaiseksi Suomeen on saatu rokotteita kahdelta taholta: Biontechin ja Pfizerin yhteistyöhankkeesta ja Modernalta. Maahan on tullut rokotteita vajaan 50 000 annoksen viikkotahtia, mutta tahti on kiihtymässä helmikuussa.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan Suomi saa helmikuussa noin 200 000 AstraZenecan rokotetta.