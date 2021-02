Miehet tuomittiin äskettäin 18 vuoden vankeuteen. Ruotsin poliisi ei usko heidän paenneen ulkomaille, mutta mahdollisuus ei ole poissuljettu.

Ruotsin poliisi on etsintäkuuluttanut suomalaistaustaisen Jussi Laamasen ja tämän rikostoverin Roman Rasoulin.

27-vuotiaat miehet tuomittiin toissa viikolla murhasta. Kaksikkoa ei kuitenkaan ollut saatu vangituksi, joten he käyttivät tilaisuuden hyväkseen ja pakenivat.

Pakomatkasta aiemmin kertoneen Iltalehden mukaan Laamanen on syntyjään suomalainen. Hän on kuitenkin myöhemmin muuttanut Ruotsiin, ja nykyään hänellä on sekä Ruotsin kansalaisuus että osoite Ruotsissa.

Laamanen, Rasouli ja 28-vuotias Ken Lundin saivat teloitustyylisestä murhasta 18 vuoden vankeustuomion.

Jussi Laamanen.­

Ruotsalaisen iltapäivälehden Expressenin mukaan miehet olivat ampuneet 28-vuotiaan miehen usealla laukauksella Sundsvallissa joulukuussa 2019.

Miehet eivät jääneet teosta verekseltään kiinni. Heidät yhdistettiin rikokseen muun muassa murha-aseista löydetyn dna:n avulla. Lisäksi rikospaikalla oli jalanjälkiä, jotka sopivat Laamasen kenkien kuviointiin.

Keskellä yötä tehdylle murhalle ei kuitenkaan löytynyt silminnäkijöitä. Käräjäoikeus piti näyttöä riittämättömänä ja hylkäsi syytteet.

Hovioikeudessa tilanne kuitenkin kääntyi päälaelleen, sillä syyttäjällä oli uusia todisteita esitettävänään.

Expressenin mukaan syytettyjen puhelimista oli kaivettu muun muassa tieto, että yksi heistä oli viestitellyt uhrille murhayönä Wickr-sovelluksessa ja saanut selville uhrin osoitteen.

Roman Rasouli.­

Kaikesta päätellen kolmikko oli matkustanut rikospaikalle taksilla. Yhden syytetyn puhelimesta oli soitettu Sverigetaxiin, tilattu auto ”Håkanin” nimellä ja matkustettu lähelle osoitetta, jossa 28-vuotiasta miestä ammuttiin puolta tuntia myöhemmin.

Taksinkuljettaja muisti kyydinneensä kyseisenä yönä kolmea miestä. Näin syytetyt saatiin yhdistettyä rikospaikalle myös ajallisesti.

Hovioikeus katsoi miesten syyllistyneen murhaan. Motiivi jäi epäselväksi, mutta kyse oli kenties huumekauppaan liittyvästä kostosta.

Laamanen ja Rasouli olivat odottaneet hovioikeuden käsittelyä vapaalla jalalla. Siinä vaiheessa, kun tuomio annettiin, he olivat jo pakomatkalla.

Ruotsin poliisi pyytää havaintoja kaksikosta. Poliisin mukaan heillä saattaa olla läheisiä, jotka auttavat heitä piilottelemaan virkavaltaa.

– Mikään ei viittaa siihen, että he olisivat paenneet ulkomaille, mutta mikään ei ole mahdotonta, sanoo tutkinnanjohtaja Josefine Perming Tengqvist Aftonbladetille.