Rehtori: ”Ovatko vapaa-ajan riennot ja opiskelijabileet sen arvoiset, että ihmisiä sairastuu ja terveydenhuolto kuormittuu...”

Jyväskylässä löytyy yhä vain uusia koronatartuntoja.

Kun maanantai oli kääntynyt iltaan, päivän saldo oli 19 uutta tartuntaa.

Jyväskylän tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä arveli, ettei tiistainakaan näy vielä valoa.

– Huomenna tulee lauantain massatestauksen tuloksia.

Maanantain hyvä uutinen oli, ettei Jyväskylän koronakurimusta ilmeisesti ole aiheuttanut pelätty muuntovirus.

– Valmistuneen pikatestin perusteella ei, mutta odotamme vielä lopullista vastausta, Käsmä kertoi.

Se saatetaan saada jo tiistaina.

Jyväskylässä on jäljitetty kahta tartuntaketjua, kuntosalilta ja opiskelijoiden ravintolaillasta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) rehtori Jussi Halttunen otti maanantaina tiukasti kantaa opiskelijoiden rientoihin JAMK:n koronasivuilla.

Näin Halttunen:

”Vastuu ja valta on opiskelijoilla. Lyhytnäköisellä toiminnalla voi olla kauaskantoiset vaikutukset: esimerkiksi nyt olutravintolan opiskelijabileistä lähtenyt tartuntaketju on työllistänyt koronajäljittäjiä niin, että heidän kapasiteettinsa ei ole riittänyt, vaan tehtävään on jouduttu ottamaan muualta terveydenhuollosta henkilöstöä mukaan. Tämä puolestaan heikentää muuta kuin koronaan kytkeytyvää terveydenhuoltoa. ”

”Kyse on laajoista vaikutuksista, ei pelkästään yksilön sairastelusta. Nyt on oikeasti tehtävä päätös: ovatko vapaa-ajan riennot ja opiskelijabileet sen arvoiset, että ihmisiä sairastuu ja terveydenhuolto kuormittuu – vaarantaen ihmisten terveyttä yleisesti, ei vain koronan vuoksi.”

Käsmän mukaan kuntosalitartuntojen ketjut on aikamoinen mysteeri, sillä tartuntoja sai sekä salilla ollut ryhmä että henkilöt, jotka eivät olleet ryhmän kanssa missään tekemisissä, tai olivat siellä vieläpä eri aikaan.

Jyväskyläläisen sosiaalisen median urbaani huhu, että yksi koronaan sairastunut henkilö olisi käynyt kuntosalilla kolmena peräkkäisenä päivänä, ei ollut Käsmälle tuttu. Sellaista ei ole tullut ilmi jäljitystyössä.

– Mutta tarttuvuus siellä oli kova, Käsmä ihmettelee.

– Outo ryväs.

Olutravintolan tartunnat 21. tammikuuta tuntuvat ymmärrettävämmiltä. Paikalla oli 150 opiskelijaa. Tartuntoja ravintolailtaan on jäljitetty hieman yli sata.

Viime viikolla löytyneiden tartuntojen kokonaismäärä oli 228.

Laskuri nollautui maanantaille, ja on nyt 19.