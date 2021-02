Tarjolla on monenlaisia kasvomaskeja, mikä saa monet hämilleen. Useimmat käyttävät nyt suu-nenäsuojainta, joita niitäkin on ainakin kolmea eri tyyppiä.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin leviämistä yritetään estää käyttämällä kasvomaskia.

Maskivaihtoehtoja on monenlaisia, eikä pakkausten merkintöjä ole aina helppo ymmärtää.

Kysymyksiä voi herätä paljon: Mikä on kirurginen maski? Ovatko sairaanhoitajien maskit samoja, joita monet käyttävät jo nyt? Mikä ero niillä on Euroopassa suositeltuun FFP2-maskiin?

Asiantuntija: Käyttäkää suu-nenäsuojainta tai muuta kasvomaskia

Ilta-Sanomat kysyi Suomen johtavalta asiantuntijalta, minkälaista maskia pitää käyttää ja mistä erilaiset maskit voi tunnistaa.

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa.

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä muistuttaa, että maskin tarkoitus on suojata muita henkilöitä maskin käyttäjän hengitystie-eritteiltä ja vähentää siten taudin leviämistä väestössä.

– Muissa kuin lyhytkestoisissa tilanteissa, joissa turvavälejä ei pystytä säilyttämään, pitäisi mahdollisimman monella olla suu-nenäsuojain tai muu kasvomaski.

FFP-luokan hengityksensuojaimia tarvitaan Työterveyslaitoksen mukaan lähinnä covid-19-potilaan hoitotiloissa.

Suu-nenäsuojaimet: Kolme erilaista tyyppiluokitusta

Aloitetaan suu-nenäsuojaimista. Ne ovat pala kerroksellista kuitukangasta. Niissä on taitokset ja lenkit korviin tai nauhat pään ympäri sidottaviksi. Niiden pakkauksissa pitää olla merkintä siitä, että ne on testattu EN 14683 -standardin mukaan.

Suu-nenäsuojaimen pitää asettua tiiviisti kasvoille ja sen pitää peittää suu, nenä ja leuka.­

– Pakkauksessa pitää näkyä myös tuotteen tunniste sekä valmistajan nimi ja yhteystiedot. Niitä on eri tasoisia eli tyyppi I, tyyppi II ja tyyppi IIR. Tyyppi II suojaa paremmin kuin I.

Suomalaisen tyyppi-sanan sijasta pakkauksissa näkyy useimmiten englanninkielinen type.

Tyypin I käyttötarkoituksena se, että potilaan yllä se suojaa taudin leviämistä. Pakkauksessa standardimerkinnän perässä on oltava suojaimen tyyppi. – Nämä ovat siis niitä maskeja, jotka sopivat ihmisille julkiseen liikenteeseen.

Pakkausmerkinnästä käy ilmi, että kyseessä on I-tyypin suu-nenäsuojain.­

Tyyppi II on standardin mukaan tarkoitettu suojaamaan potilasta terveydenhuollon henkilökunnan eritteiltä. Esimerkki on haavan suojaus.

Tyyppi IIR suojaa henkilökuntaa veriroiskeilta leikkaussalioloissa. Suu-nenäsuojainten materiaalin suodatuskyky testataan pienillä 3 mikrometrin pisaroilla.

– Tutkimuksissa on todettu, että suu-nenäsuojaimet vähentävät korona- ja influenssavirustartuntoja, kun suojaimia käytetään hygieenisesti sairaanhoidossa.

Esimerkkejä IIR-tyypin suu- ja nenäsuojainten pakkausmerkinnöistä.­

Onko tyyppien II tai IIR maski juuri kirurginen maski tai sairaanhoitajien käyttämä maski?

– Kyllä. Suositus on se, ettei termiä kirurginen maski käytettäisi silloin, kun käyttötarkoituksena eivät ole kirurgiset toimenpiteet.

FFP-suojaimet: suojaavat keuhkoja aerosoleilta

– FFP-suojaimet suojaavat paremmin kuin suu-nenäsuojaimet. Niitä on kolmea erilaista: FFP1, FFP2 ja FFP3. Kolmonen suojaa parhaiten. Ne ovat standardin EN 149 mukaisia, ja niissä CE-merkinnän perässä oltava 4 numeroa. Niissä on käyttöohje ja ohjeessa merkintä siitä, mikä laitos ne on hyväksynyt.

Esimerkkejä FFP2-suojainten myyntipakkauksista.­

Mäkelä kertoo, että esimerkiksi Itävalta ja Saksassa Baijerin osavaltio vaativat jo FFP-maskien käyttöä julkisessa liikenteessä ja kaupoissa. FFP-suojaimet suojaavat käyttäjänsä keuhkoja aerosolien pääsyltä keuhkoihin, mikäli suojain istuu kasvoilla tiiviisti.

FFP-suojaimia on kertakäyttöisiä (NR – non-reusable) ja monikäyttöisiä (R – re-usable). Kertakäyttöiset on tarkoitettu enintään yhden päivän käyttöön, monikäyttöisiä voi käyttää moneen kertaan, ellei suojain tukkeudu tai tule jostain syystä epähygieeniseksi.

Ovatko nämä niitä kahvinsuodattimen muotoisia maskeja?

FFP2-luokan kasvomaski.­

– Kyllä, jos niissä ovat kaikki FFP-suojaimen merkinnät, mutta niiden muoto voi olla muunkinlainen.

– Niissä pitää olla käyttöohjeet ja kaikki dokumentit pakkauksissa. Niiden tulee täyttää henkilönsuojainasetuksen ja standardin EN 149 vaatimukset.

Mikä on FFP-suojaimien saatavuus ja hinta?

– FFP-suojaimia on nykyiseen käyttöön nähden ilmeisesti riittävästi saatavissa. Jos käyttöä lisätään runsaasti, ne eivät riitä. Hinta vaihtelee paljon, ja ovat ehkä noin 2–4 euroa kappale, kun suojaimessa ei ole ulos­hengitys­venttiiliä.

FFP3-luokan hengityksensuojain, jossa on uloshengitysventtiili.­

Suojaavatko ne myös ympärillä olevia?

– Kyllä suojaavat, jos suojaimessa ei ole ulos­hengitys­venttiiliä.

Uloshengitys­venttiili helpottaa suojaimen käyttöä, mutta sitä ei suositella tilanteisiin, jossa on suojattava muita käyttäjiä ilmateitse leviäviltä hengitystie-eritteiltä. Asiaa ei ole tutkittu riittävästi.

Kangasmaskit: auttavat vain estämään pisaroiden leviämistä

Kangasmaski ei suojaa käyttäjäänsä virustartunnoilta.­

– Kangasmaskeja on monenlaisia. Niille ei ole varsinaisesti omia standardeja. Vaikka ne eivät suojaisi käyttäjäänsä, niillä voi olla merkitystä esimerkiksi siihen, että jos aivastaa kasvomaski yllä, pisarat eivät lennä niin kovalla vauhdilla kuin muuten. Ne ovat apuna pisaroiden leviämisen estämisessä.

Kangasmaskeja voi käyttää monta kertaa, mutta ne on pestävä jokaisen käytön jälkeen. Varo tekemästä tai hankkimasta liian tiivistä maskia. Jos sen läpi ei jaksa hengittää riittävän hyvin, hiilidioksidin määrä hengitysilmassa nousee liian korkeaksi.

Ylilääkäri: a) Käytä oikein b) Maski yksinään ei ratkaise

Nopean koronaryöpsähdyksen kokenut ylilääkäri kertoo käyttäjän tärkeän yleisohjeen.

– Maskin käytössä ratkaisevaa ei ole maskin laatu, vaan se, että niitä käytetään oikein, Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta korostaa Ilta-Sanomille.

Hän muistuttaa, että maskin pitää asettua tiiviisti kasvoille ja sen pitää peittää suu, nenä ja leuka.

– Maski ei yksinään anna sataprosenttista suojaa, mutta yhdessä kahden metrin etäisyyden ja suurten väkimäärien välttämisen kanssa se toimii kokonaisuuden hyvänä osana. Julkisessa liikenteessä käytän itse kirurgista hengityssuojainta, Kaukoranta sanoo.