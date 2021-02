Toimien on oltava entistä terävämpiä ja kohdennetumpia, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Niitä on kolme, ja niillä on koodinimet B117, 501Y.V2 ja P1. Niillä kaikilla on nippu mutaatioita, joita merkitään yhtä mystisin kirjain- ja numerokoodein.

B117, 501Y.V2 ja P1 ovat uusia, muuntuneita variantteja ”alkuperäisestä”, Kiinasta maailmalle levinneestä koronavirus sars-cov-2:sta.

Nämä virusmuunnokset ovat saaneet uusia biologisia ominaisuuksia. Siksi ne ovat vaarallisia, ja siksi ne muuttavat sääntöjä ottelussa koronaviruspandemiaa vastaan. Pelin luonne muuttuu, jos tätä pandemiaa nyt peliksi voi kutsua. Anteeksi.

Uusien varianttien ilmaantuminen säikäyttää ja huolestuttaa. Ne eivät kuitenkaan merkitse sitä, että ihmiskunta häviäisi ja virus voittaisi ottelun. Ne ovat haaste, vastauksia tähänkin haasteeseen on.

B117 on niin sanottu brittimuunnos, joka on levinnyt Suomeen. Se on helpommin tarttuva kuin wuhanilainen esiäitinsä. Ei vielä tiedetä tarkasti, aiheuttaako se alkuvirusta vaikeamman taudin.

501Y.V2 on eteläafrikkalainen muunnos, ja siitäkin on jo Suomessa kymmenkunta varmistettua havaintoa. Myös tämä variantti leviää entistä helpommin. Lisäksi siinä on mutaatioita, jotka voivat heikentää joidenkin rokotteiden tehoa.

Britannian Surreysta löytyi maanantaina kaksi eteläafrikkalaismuunnokseen sairastunutta potilasta, joilla ei alustavan selvityksen mukaan ole yhteyksiä Etelä-Afrikkaan. Terveysviranomaisia huolestuttaa nyt riski variantin leviämisestä kotoperäisesti. Viranomaiset alkavat tehdä kohdennettuja seulontatestejä variantin leviämisalueella.

Brasilian epidemiatilanne on huono muun muassa maassa leviävän P1-virusvariantin vuoksi. Kuva sairaalasta Santaremissa 30. tammikuuta.­

P1 on brasilialaismuunnos, samantapainen kuin eteläafrikkalainen. Se leviää nopeasti ja voi osittain väistää rokotteiden nostamaa immuunivastetta. P1:tä ei ole tavattu vielä lainkaan Euroopassa. Toivottavasti se pysyykin poissa.

Uusien varianttien ilmaantuminen viime syksynä oli vakava takaisku. Se sattui pahaan saumaan, juuri ennen rokotteiden tuloa markkinoille. Vaara niiden muuttumisesta vallitseviksi varianteiksi on vieläkin suuri, sillä rokotteiden saatavuudessa on isoja ongelmia.

Niin sanotut tukahduttajat ovat saaneet tuulta purjeisiinsa, ja heillä on hyviä argumentteja. Tämän koulukunnan asiantuntijat eivät usko tautikäyrän madaltamiseen ja huipun siirtämiseen eteenpäin, vaan tartuntojen painamiseen nollaan mahdollisimman tyrmäävin toimin. Parempi kertarytinä kuin jatkuva nitinä.

Suomessa tukahduttajia edustaa Eroonkoronasta.fi-yhteistyöelin, johon kuuluu arvovaltainen joukko lääkäreitä ja tutkijoita.

Eroonkoronasta-verkosto tukee The Lancet -lehdessä tammikuussa julkaistua vetoomusta uusien virusmuunnosten aiheuttaman uhkan torjumisesta. Kansainvälisen vetoomuksen allekirjoittajat vaativat yleiseurooppalaisia päätöksiä – ja myös toimenpiteitä – uusien virusmuunnosten hallitsemiseksi etupainotteisesti, jo ennen kuin ne on analysoitu läpikotaisin.

”Odottamiseen ei ole nyt aikaa. Lisäksi on valitettavasti todennäköistä, että myös jatkossa syntyy uusia muunnoksia, joiden tarttuvuus on suurempi tai jotka väistävät nyt käytettyjen rokotteiden vasteen. Tällaiset muunnokset voivat nopeasti pahentaa kriisiä jo kauan ennen kuin riittävä määrä ihmisiä on onnistuttu rokottamaan, kirjoittaa ryhmä verkkosivustollaan.

Keskustelu on herännyt myös Saksassa, jossa tutkijat julkaisivat tammikuun lopulla suunnitelmansa pandemian voittamiseksi. Nimellä No Covid julkaistu strategiaehdotus sisältää perusajatuksen, jonka mukaan jokainen koronatartunta ja -kuolema on liikaa.

No Covid -strategiassa jokainen tartunnat nollaan painava alue voitaisiin julistaa ”vihreäksi vyöhykkeeksi”, jota suojattaisiin tiukoin matkustus- ja kontaktirajoituksin ja valvottaisiin tarkan testaa-jäljitä-eristä -taktiikan avulla.

Ehdotuksen laatineeseen ryhmään kuuluva virologi Melanie Brinkmann avasi tutkijoiden logiikkaa saksalaisen Jung&Naiv -verkkosivuston haastattelussa sunnuntaina.

– Pandemiassa on aina vaarallista ajatella, että olemme turvassa. Koko ajan täytyy katsella olan ylitse, lähteekö virus takamatkalta ohi. Se on ohittanut meidät, Brinkmann sanoi.

Brinkmann arvioi, että tautikäyrät lähtevät Saksassa selvään nousuun maaliskuussa uusien virusmuunnosten vuoksi. Syy on yksinkertainen: uusien varianttien tartuttavuusluku R on korkeampi kuin aiemman viruskannan. Nykyisin rajoitustoimin lukua ei enää pystytä pitämään alle yhden. Ja aina kun se nousee yli ykkösen, epidemia leviää.

– Tätä ei usein muisteta: Kun tartuttavuusluku on 0,8–0,9, tarvitaan tartuntojen määrän puolittamiseen neljä viikkoa. Jos tartuttavuusluku on 0,7 – ero kuulostaa maallikosta pieneltä – leviää tauti yhdeltä (tartunnan saaneelta) ihmiseltä eteenpäin vain 0,7:ään. Silloin tartuntojen määrä putoaa puoleen yhdessä viikossa, ja aivan itsekseen.

Pfizer / BioNTech ja AstraZeneca ovat luvanneet lisätä rokotetoimituksia Euroopan unionin alueelle.­

Rokotuskampanjoista odotettiin nopeaa ratkaisua pandemiaan. Ne eivät kuitenkaan ole mikään ihmeitä tekevä parannuskeino.

Israelissa rokotukset ovat edenneet suorastaan huikeaa tahtia, mutta tartuntojen määrä on noussut siellä samaan aikaan huippulukemiin. Terveysministeri Yuli Edelsteinin sanoin:

– Näemme infektioaallon, joka kieltäytyy laantumasta ilmeisesti virusmutaatioiden vuoksi.

Jos tukahduttajat ovat toisessa ääripäässä, ovat koronankieltäjät, vähättelijät ja rajoitusten purkajat toisessa.

Monet pitävät rajoitusten kiristämistä uutena myrkkypillerinä talouden toimeliaisuudelle ja ihmisten henkiselle hyvinvoinnille.

Talouden suhteen No Covid -ryhmän saksalaistutkijat vetoavat useaan tutkimukseen, joiden mukaan rajoitukset ovat loppujen lopuksi elinkeinoelämän etu, eivät haitta. Terveys ja talous kulkevat käsi kädessä.

”Tiukemmat rajoitustoimet aiheuttavat elinkeinoelämälle lyhyellä aikavälillä enemmän vahinkoa. Pitkällä aikavälillä ne kuitenkin ylikompensoivat haitat, koska toimet kestävät lyhyemmän ajan ja johtavat pandemian nopeampaan kukistamiseen”, saksalainen tutkijaryhmä kirjoittaa.

Tutkijat pohdiskelevat tietenkin yhteiskunnan kokonaisetua. Aloittain korona-ahdinko vaihtelee hyvinkin paljon, ja yksilöllisellä tasolla monien yrittäjien piina on jo ylittänyt kohtuuden rajat.

Rokotukset etenevät Suomessa, mutta hitaasti. Iäkäs asiakas sai annoksen Pfizerin koronarokotetta Tapiolan terveysasemalla Espoossa 28. tammikuuta.­

Suomen oma hybridistrategia on ääripäiden välillä, mutta kiristymään päin. Suomen viranomaiset eivät usko tukahduttamiseen. Aina se virus jossain lymyää, eikä rajoja voida sulkea täydellisesti, he sanovat.

Uusien varianttien uhkaan varaudutaan jo. Hallitus on muun muassa viemässä eduskuntaan lakiesityksen, joka tehostaa terveysturvallisuutta maan ulkorajoilla pakkotestauksin.

Hybridistrategia on tähän mennessä toiminut hyvin, verrattuna lähialueen maihin.

Viruksen muuntumista ei voi hallita. Rokotusten etenemistä on vaikea hoputtaa. Riittävän rokotuskattavuuden saavuttaminen kestää vielä, todennäköisesti syksyyn saakka. Muuntovirusten leviäminen vaatisi rokotuskattavuuden nostamista. Siksi rajoitustoimien pitäisi olla entistäkin terävämpiä ja kohdennetumpia.

Viruksen vuoto rajoilta pitäisi padota mahdollisimman pieneksi. Potilasnäytteistä löytyneiden virusten perimän kartoittamiseen voisi myös varata entistä enemmän resursseja – näin pysytään kartalla siitä, minkä tyyppisiä variantteja maassa leviää. Eroonkoronasta-ryhmä ehdottaa uusina toimina seulontatestejä oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Tautitilanne kävi mutkikkaammaksi. Mutta eiköhän tämä taas tästä. Kärsivällisyyttä!