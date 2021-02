”Olemme todella järkyttyneitä partiolippukunnassa esiin tulleesta tapauksesta.”

Suomen partiolaiset -järjestö on ottanut kantaa maanantaina julkisuuteen tulleeseen epäiltyyn seksuaalirikostapaukseen.

Tutkinnan kohteena on helsinkiläinen partiolippukunta.

Helsingin poliisi oli aiemmin maanantaina kertonut epäilevänsä kahta partiolaista lapsiin ja nuoriin kohdistuneista seksuaalirikoksista, jotka olisivat tapahtuneet partiotoiminnan aikana.

Toinen epäilty on 20-vuotias, toinen yli 40-vuotias, ja kumpikin on ollut johtavassa asemassa suhteessa asianomistajiin, joita on tässä vaiheessa viisi.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Antikaisen mukaan epäillyt rikokset olisivat tapahtuneet pääasiassa Helsingissä.

Suomen partiolaiset on nyt kannanotossaan vahvistanut, että epäilyt kohdistuvat nimenomaan helsinkiläiseen partiolippukuntaan.

”Olemme tietoisia, että tällaista asiaa tutkitaan”, toteaa toiminnanjohtaja Kaisa Leikola Suomen Partiolaisista.

Ja jatkaa:

”Olemme todella järkyttyneitä partiolippukunnassa esiin tulleesta tapauksesta. Koska epäily on herännyt, on erittäin tärkeää, että asia tutkitaan tarkkaan ja tuemme poliisia tutkinnassa. Partiossa on nollatoleranssi kaikkeen häirintään ja turvallisen harrastusympäristön varmistaminen on meille ehdottoman tärkeää.”

Tutkinnanjohtaja Antikaisen mukaan kyse on ollut toistuvista ja ronskeistakin seksuaalisista puheista partiotoiminnan yhteydessä.

Ne sijoittuvat useamman viime vuoden ajalle.

Rikosnimikkeet ovat lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen hyväksikäyttö.

Poliisi epäilee toisen epäillyistä lähettäneen seksuaalisia viestejä.

Toisen epäillyn osalta tutkitaan raiskausta ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, joka on kohdistunut yhteen asianomistajaan.

Toiminnanjohtaja Leikolan mukaan partiossa ei hyväksytä minkäänlaista seksuaalista häirintää ja jos sellaista havaitaan, siihen puututaan välittömästi.

”Partion keskeisimpiä arvoja on toisten ihmisten kunnioittaminen. Meille on ensisijaisen tärkeää, että partio on turvallinen harrastus kaikille lapsille, nuorille ja aikuisille.”

Leikola kertoo käytössä olevan monia keinoja varmistaa toiminnan turvallisuus.

Yksi on pyrkimys, että ryhmillä on aina kaksi johtajaa.

Uusilta toimintaan tulevilta aikuisista on mahdollista tarkistaa rikosrekisteriote.

Jokaiseen lippukuntaan on nimetty ”turva-aikuinen” vastaamaan turvallisuusasioista.

Partiotapahtumissa käytetään ”häirintäyhdyshenkilöitä”.

Kaikki ryhmänjohtaja ja täysi-ikäiset johtavat suorittavat Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen verkkokoulutuksen.

Leikola korostaa ennaltaehkäisyä ja nollatoleranssia.

Partiojärjestö on tiedottanut tilanteesta partiolaisille ja huoltajille.

Epäillyt on poliisin mukaan toistaiseksi siirretty pois partiolippukunnan toiminnasta.

Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukunnan koko on yleensä noin 20–200 partiolaista.

Lippukunnan sisäisiä ryhmiä ovat 7-9 -vuotiaat sudenpennut, 10-12 -vuotiaat seikkailijat, 12-15 -vuotiaat tarpojat, 15-17 -vuotiaat samoajat ja 18-22 -vuotiaat vaeltajat.

Lippukunnat voivat olla tyttö-, poika- tai yhteislippukuntia.

Vuonna 2019 Suomessa oli 699 lippukuntaa, joista 79 prosenttia oli yhteislippukuntia.