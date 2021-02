Tämä on Suomen korona­tilanne nyt – katso maanantain tuoreimmat tiedot

Jyväskylän koronaryppäässä ei pikatestien tulosten perusteella vaikuttaisi olevan kyse virusmuunnoksesta. Lopullisia tuloksia odotetaan tiistaina.

Suomessa on raportoitu kuusi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL maanantaina. Koronaan liittyvistä syistä on kuollut Suomessa tähän mennessä yhteensä 677 ihmistä.

Sairaalahoidossa on 135 koronapotilasta, heistä 17 tehohoidossa.

Yllä olevalla ISTV:n videolla kerrotaan, kuin iäkkäiden massakoronarokotukset alkoivat Helsingissä.

THL:n mukaan uusia koronavirustartuntoja on todettu Suomessa 244.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1 391 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisen viikon aikana on puolestaan raportoitu 443 tartuntaa enemmän kuin edeltävien seitsemän päivän aikana.

Kaikkiaan Suomessa on todettu nyt 45 482 koronatartuntaa.

Koronarokotteen saaneita on Suomessa yhteensä 145 500. Toisen koronarokotteen saaneita on liki 18 200.

Jyväskylän rypäs ei vaikuta olevan virusmuunnosta

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja on todettu nyt 115. Niistä 104 on Britanniassa havaittua virustyyppiä ja 11 Etelä-Afrikassa löydettyä virustyyppiä.

Jyväskylässä todetussa koronatartuntojen ryppäässä ei THL:n pikatestien tulosten perusteella vaikuttaisi olevan kyse herkemmin tarttuvasta virusmuunnoksesta, kertoo Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä STT:lle.

Näiden suuntaa-antavien testien perusteella on Käsmän mukaan epätodennäköistä, että Jyväskylän tapauksissa olisi kyse virusmuunnoksesta. Pikatestit eivät kuitenkaan ole täysin luotettavia.

Lopullisia tuloksia asiasta odotetaan tiistaina. Pikatestien tuloksista kertoi aiemmin Yle.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on noussut Suomessa ja on nyt hieman vajaat 87 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Edellisten kahden viikon ilmaantuvuus oli vajaat 65 tartuntaa.

Manner-Suomen alueista korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin 147 tartuntaa ja matalin Etelä-Karjalan hieman vajaat 19 tartuntaa per satatuhatta asukasta. Ahvenanmaalla tartuntojen ilmaantuvuus on pudonnut 10:een.

Eniten tartuntoja nuorilla aikuisilla

Paikkakunnista eniten tartuntoja todetaan edelleen pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa. Helsingissä tartuntoja on kirjattu nyt runsaat 13 000, Vantaalla runsaat 5 000 ja Espoossa yli 4 600.

Ikäryhmistä eniten tartuntoja on Suomessa 20–29-vuotiailla. Heistä noin 10 000:n on nyt todettu saaneen koronaviruksen.

Koronatestejä on tehty Suomessa yhteensä yli 2,8 miljoonaa. Viime vuorokauden uusien testien määrä oli runsaat 1 300.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle on tullut maanantain tietojen mukaan yhteensä 198 haittailmoitusta koronavirusrokotteen vaikutuksista. Näistä vakavia oli 56 ja ei-vakavia 142 kappaletta.

Haittavaikutus arvioidaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen, aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä tai on synnynnäinen epämuodostuma. Arvio perustuu ilmoittajan arvioon tai Fimean arvioon, jos ilmoittaja ei ole asiaa arvioinut.