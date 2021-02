”Minulta jopa jää sinne.”

Koronarokottaminen on Suomessa ollut jo viikkojen ajan synonyymi kärsimättömyydelle, riittämättömyydelle, toistuville pettymyksille ja kiukuttelulle.

Mutta nyt saatiin jotain ihan muuta.

Helsingin kaupungilla sairaalatoimintojen opetushoitajana työskentelevä Sari Roos keksi, miten yhdestä Pzfizer-Biontechin rokotepullosta saadaan tiristettyä viiden tai kuuden rokotteen sijasta seitsemän rokotetta.

Eli jopa 40 prosenttia enemmän kuin Pfizer lupasi.

Ero on niin suuri, että väkisin nousee mieleen Raamatun kertomus, jossa Jeesus ruokki viidellä leivällä ja kahdella kalalla 5 000 ihmistä ja leivän tähteitä riitti vielä kerättäväksi kahteentoista koriin.

Pfizer on hyväksynyt Roosin oivalluksen. Helsingin kaupunki on kuvannut siitä opetusvideon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa on tehty ohje, ja THL on myös pyytänyt Roosia esiintymään torstaina valtakunnallisessa verkkokoulutuksessa, jossa hän esittelee teorian ja näyttää, miten se toimii käytännössä.

Kaiken takana ei ole ihme, vaan ilma.

Ilman ilmaa menetelmä ei toimisi, mutta ei tietenkään niin, että rokotteeseen lisättäisiin ilmaa.

Sari Roos toivoisi korona-Suomeen enemmän positiivisuutta, vähemmän marinaa.­

Annetaan Roosin kertoa.

– Ongelmahan on välineistö. Ruiskujen kannoissa on ylimääräinen kärkiosa, jonka jälkeen mitta-asteikko vasta alkaa. Ja kun yhdistää neulan ja ruiskun, niidenkin välissä on pieni hukkatila, kuten on myös metallisen neulan putki.

Hukkatiloihin jää rokotetta.

Pullon sisällä on luonnostaan ilmaa. Sitä saa Pfizerin luvalla hyödyntää.

Huoneilmaa ei saa lisätä.

– Pullossa olevan ilman avulla pystyn tyhjentämään neuloista ja ruiskuista ne kohdat, joihin jää hukkanestettä. Siellä on kuolleita tiloja, jotka eivät näy millään asteikolla.

– Tämä vaatii nestepintojen (ja ilman) kanssa pelaamista, että saa kerättyä jokaisen nestehelmen, kaikki ekstrat talteen.

Pullossa olevan ilman avulla rokotetta saa valutettua ruiskuun ja lopuksi tehty ilmakupla vielä tyhjentää välineistön rokotteesta, että henkilö saa rokotetta juuri oikean annoksen, pistokanava sulkeutuu eikä rokotetta tursua ulos.

Kaupallisissa, teollisissa lääkeruiskuissa on ilmakupla valmiina.

Kaikki lähti siitä, kun Helsingin perusterveydenhoito aloitti joulun jälkeen rokotukset Jätkäsaaressa. Roos lähti mukaan vapaaehtoisena. Hänen oma työpaikkansa on sairaalapuolella.

Ennen opetushoitajan työtä Roos työskenteli tehohoidossa, jossa tottui laimentamaan vaativassa hoidossa käytettyjä lääkkeitä.

Rokotukset Jätkäsaaressa alkoivat 28. joulukuuta.

Roos oli mukana neljä päivää, laimensi ”varmaan 500 rokotetta” ja huomasi, että ruiskut ja neulat eivät tyhjentyneet kokonaan. Laimentaminen ei tarkoita rokotteen tehon laimentamista, vaan sen saattamista käyttökuntoon. Rokote tulee rokotuspisteisiin pakastettuna tiivisteenä.

– Siitä jäi haaste. Mietin, että täytyy olla joku jekku, miten ne saisi tyhjiksi.

Sovittiin, että Roos ottaa yhden käytetyn pullon mukaansa koulutusta varten.

– Se oivallus tuli, kun olin muutaman yön nukkunut,

Tekniikka vaatii ”pelaamista” nestepinnan kanssa, ylös alas neulalla, monta kertaa, pieniä vaiheita ja hyödynnetään ilmaa.

Ruiskun koolla on merkitystä.

Roosin tekniikka toimii, kun käytetään yhden millin ruiskua.

– Niitä pitäisi olla Suomessa aika hyvin saatavilla.

– Kahden millin ruiskulla tämä seitsemän annosta ei onnistu, hukkatiloja on enemmän, Roos sanoo.

Menetelmään tarvittava yhden millin ruisku.­

Välineestä riippumatta Pfizer lupaa yhdestä pullosta viisi rokotetta. Eli kahden millin ruiskullakin.

– Juuri ja juuri, Roos kommentoi.

Roosin menetelmällä päästään seitsemään.

– Minulla jopa jää sinne, Roos kehaisee.

Kahdeksaan ei ole mahdollista päästä, sillä eri pullojen ”jämien” yhdisteleminen ei ole sallittua.

– Mutta yhdestä pullosta saa ottaa ulos niin paljon kuin vain saa.

Kun Roos oli keksinyt ”jujun”, hän meni Jätkäsaareen kokeilemaan, toimiiko se myös käytännössä.

– Olin ihan varma, että tulee reilusti kuusi.

Koetta oli seuraamassa Helsingin johtajalääkäri Timo Lukkarinen, joka oli alusta pitäen rohkaissut ja kannustanut Roosia kokeiluihin.

Tulikin seitsemän.

Roos muistelee reaktionsa olleen ”jess”, ja vastaavasti Lukkarisen ”ihan huippua”.

– Hän osaisi nykyään itsekin tehdä sen, Roos kehuu Lukkarista ja koko organisaatiokulttuuria.

– Johto ymmärsi heti, mitä teen. Ja lähti viemään sitä eteenpäin THL:ään. Meillä on matala organisaatio. Kun on helppo lähestyä, asiat etenevät.

28. joulukuuta Sari Roos lähti vapaaehtoisena Jätkäsaareen, jossa Helsinki aloitti koronarokotukset. Oivallus alkoi kypsyä.­

Itseään Roos kuvailee henkilöksi, joka kaipaa haasteita ja innostuu uusista jutuista.

– Työstä innostuminen auttaa jaksamaan, se kantaa.

Suomalaisen koronaan liittyvän ilmapiirin Roos kokee negatiivisena ja marisevana.

– Pitäisi ottaa positiivinen asenne, että kyllä me tämä homma saadaan menemään eteenpäin.

Eteen päin meno on Roosille luontaista. Kolme vuotta sitten hän eteni polkupyörällä Helsingistä Nuorgamiin.

Roosin oivalluksesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.