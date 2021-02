Lataa ja lue IS:n Demokratia-liite – näköislehti on avoin koko Uutisten viikon ajan!

Kouluissa vietetään 1.–5.2. Uutisten viikkoa. Ilta-Sanomat on tehnyt 16-sivuisen Demokratia-liitteen, joka on ilmaiseksi kaikkien luettavissa.

Demokratian toteutuminen saattaa Suomen kaltaisessa vakaassa maassa tuntua itsestään selvältä. Sitä se ei kuitenkaan maailmalla ole, kuten hyökkäys Yhdysvaltain kongressitaloonkin alkuvuodesta osoitti.

Vaikka demokratia ei ole täydellinen järjestelmä, se on kuitenkin tähänastisista paras. Siksi Ilta-Sanomat teki tällä viikolla vietettävälle koulujen Uutisten viikolle ilmaiseksi verkossa tarjolla olevan Demokratia-liitteen.

Kerromme liitteessä demokratian synnystä, toiminnasta ja siihen kohdistuvista uhista.

Koska huhtikuussa on Suomessa jälleen demokratian yksi juhlapäivä – kunnallisvaalit – ääneen pääsevät myös eri puolueiden nuoret kuntavaaliehdokkaat, jotka kertovat, millaisia asioita he haluaisivat politiikassa ajaa. Nuorten painotukset ja aatemaailmat eroavat toisistaan – ja se kaikki kuuluu demokratiaan – mutta tärkeää on myös huomata, että kaikki haluavat rakentaa yhteiskuntaa, jossa on hyvä olla.

