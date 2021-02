Kirkosta erottiin koronavuonna normaalia vähemmän, mutta jäsenmäärä laski silti

Koronaepidemia myöhensi rippikouluja. Poikkeuksellisesti vielä lokakuussa ripille pääsi useampi kuin perinteisenä sesonkiaikana kesäkuussa.

Kirkosta erottiin vuonna 2020 vähemmän kuin edeltävinä vuosina, selviää kirkon tuoreista jäsentilastoista. Evankelis-luterilaisen kirkon jätti viime vuonna 48 000 suomalaista, kun kolmena aiempana vuonna eronneita on ollut keskimäärin noin 55 500 eli noin kuudennes enemmän.

Kirkon jäsenmäärä jatkoi kuitenkin laskuaan, sillä kuolleiden määrä ylitti edelleen kastettujen määrän ja eroajien määrä liittyjien määrän.

Viime vuoden päätteeksi kirkkoon kuului runsaat 3,7 miljoonaa suomalaista eli noin 68 prosenttia väestöstä. Vuodessa jäsenmäärä oli vähentynyt noin 50 000 suomalaisella ja kirkkoon kuuluvien osuus väestöstä noin prosenttiyksikön verran.

Kirkkoon liittyneiden määrä lisääntyi myös, mutta kyse on tilastoharhasta. Liittyjistä lähes viidennes on alle 1-vuotiaita. Koska koronan vuoksi kastetilaisuuksia ei varsinkaan kesällä voitu järjestää heti, syntyneet lapset on ensin merkitty väestörekisteriin ja sitä kautta kasteen yhteydessä myöhemmin kirkkoon liittyneisiin.

Sekä kirkosta eronneista että siihen liittyneistä suurimmat ikäryhmät painottuivat nuoriin aikuisiin. Kirkosta eronneista kolmannes oli 20–29-vuotiaita, kun liittyneistä taas noin neljännes 30–39-vuotiaita.

Koronaoloissa rippikouluja siirrettiin kesältä syyslomille. Normaalisti sesonkiaikaa on kesä, erityisesti kesä- ja heinäkuu. Viime vuoden heinäkuussa rippikoululaisten määrä putosi puoleen edeltävästä vuodesta, mutta lokakuussa rippikoululaisia oli yli nelinkertainen määrä ja jopa enemmän kuin kesäkuussa.

Yli puolet järjestetyistä rippikouluista oli edelleen leirejä, mutta toisaalta päivärippikoulujen määrä lähes tuplaantui.