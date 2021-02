Jyväskylässä löytyi uusia koronatartuntoja – kuntosalin tartuntaketju hämmästyttää edelleen: ”Monen tunnin väli”

Viikon aikana kaupungissa todettujen koronavirustartuntojen määrä lähentelee 250:tä.

Vajaassa viikossa räjähtäneeseen Jyväskylän koronatilanteeseen lisättiin maanantaiaamuna kuusi uutta positiivista tapausta. Viikon aikana kaupungissa todettujen koronavirustartuntojen määrä on nyt lähes 250.

Jyväskylän tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä sanoi, että tartuntojen määrä todennäköisesti vielä nousee, sillä lauantain massatestauksen tuloksia odotellaan myöhemmin maanantain aikana. Jyväskylässä tehtiin lauantaina 445 koronavirustestiä.

Käsmän mukaan maanantaina mahdollisesti selviää myös, onko nopeasti ja rajusti huonontuneessa kaupungin koronatilanteessa kyse virusmuunnoksesta.

Jyväskylässä riehui viime viikon aikana kaksi suurta ja toisistaan erillistä tartuntaketjua. Toinen on lähtöisin jyväskyläläisestä ravintolasta, jonne oli torstaina 21. tammikuuta kokoontunut noin 150 pääosin nuorta opiskelijaa. Tartunnoista 101 on jäljitetty ravintolailtaan.

Toinen tartuntaketju on lähtöisin kuntosalilta, ja siinä on hyvin mystisiä piirteitä. Tartuntoja on tullut kuntoilijoille, joiden salikäynneissä oli Käsmän mukaan ”monen tunnin väli” ja jotka eivät muutoin ole olleet missään tekemisissä keskenään.

– Ei kai siinä paljon muuta vaihtoehtoja ole kuin että virus on jäänyt huonosti desinfioidun kuntosalilaitteen pinnalle, ellei kyse ole sitten välillisistä tartunnoista. Väistämättä tulee mieleen, voisiko kyseessä olla sittenkin muuntovirus, Käsmä pähkäilee.

– Kaiken kaikkiaan hyvin erikoinen tapaus. Jyväskylässä on kesästä lähtien ollut paljon kuntosalialtistumisia mutta ei käytännössä yhtään jatkotartuntoja. Ja nyt sitten päälle pamahtaa tällainen tartuntaketju, Käsmä ihmettelee.

Ilkka Käsmä sanoo, että mahdollisesti vielä maanantain aikana selviää, onko Jyväskylän joukkotartuntojen taustalla virusmuunnosta.­

Nopea koronaryöpsähdys aiheutti Jyväskylässä rankat rajoitustoimet. Jyväskylän yliopisto keskeytti lähiopetuksen helmikuun loppuun saakka, ja yliopisto ja myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu keskeyttivät vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisen kevään ajaksi.

Kaupunki päätti sunnuntaina, että Jyväskylän yläkoulut ovat tämän viikon kiinni ja oppilaat etäopetuksessa. Kirjastot ja museot suljettiin kahdeksi viikoksi. Samoin alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytettiin kahdeksi viikoksi, ja kaupukiin annettiin niin laaja etätyösuositus kuin vain mahdollista.

– Aika hiljaisen oloinen oli kylä maanantaiaamuna. On tämä ollut aika huima viikko. Tämä oli valitettava esimerkki siitä, mitä kaikkea virus voi saada aikaan, kun alkaa mennä huonosti. Pirullinen on vastustajamme, Käsmä kuvaa.