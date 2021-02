Koskelan teinisurma: Helsingin poliisi selvittää lastensuojelun ja koulun toimintaa

Esiselvitys käynnistyi viime viikolla.

Helsingin poliisi selvittää, olivatko lastensuojelun ja koulun toimet riittäviä niin sanotussa Koskelan teinisurman tapauksessa.

Poliisi tiedottaa käynnistäneensä esiselvityksen viime torstaina 28. tammikuuta.

Murhatutkinnan aikana selvisi, että 16-vuotiasta uhria oli kiusattu pitkään ja pahoinpidelty monesti aiemminkin. Murhaepäilyn osalta esitutkinta on jo valmistunut ja lähtenyt syyttäjälle.

– Eri viranomaisten toiminta on ollut tutkinnassa esillä Koskelan murhatutkinnan alusta asti ja asiasta on keskusteltu myös asianomistajatahon kanssa. Esiselvitys käynnistettiin asian siirryttyä syyteharkintaan 28.1.2021. Viestimme esiselvityksestä avoimesti, koska poikkeuksellisen vakava henkirikosepäily on ollut laajassa yhteiskunnallisessa keskustelussa, sanoo rikosylitarkastaja, rikostutkintayksikön johtaja Jonna Turunen poliisin tiedotteessa.