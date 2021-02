Tapahtumat lähtivät liikkeelle, kun 16-vuotias osti puukon Helsingin keskustan kaupasta.

Nuori mies puukotettiin ja pahoinpideltiin hengiltä lokakuussa Helsingin Vallilassa, Mäkelänkadun Alepan edessä.

Rikosjutun käsittely alkoi perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan ryöstö oli suunniteltu ja törkeä.

Taposta ja ryöstöstä on syytettyinä kaksi 16-vuotiasta poikaa.

Pahoinpitelyyn osallistui myös kolmas poika. Hän oli tapahtumien aikaan 14-vuotias. Lain mukaan alle 15-vuotiaaseen ei voi kohdistaa pakkokeinoja, joten hän ei saanut syytettä.

Näin tapahtumat etenivät

On perjantai 30. lokakuuta.

Kello 19.16: Rikoksesta sittemmin syytetty 16-vuotias poika käy ostamassa Helsingin Rautatieasemaa vastapäätä olevasta Clas Ohlson -myymälästä itselleen oranssikahvaisen Mora-puukon.

– Ainahan piti olla puukko mukana, hän kertoo myöhemmin poliisille.

Kello 22.20: Puukon ostanut poika tapaa Asemahallissa 16-vuotiaan pojan ja 14-vuotiaan pojan. Kolmikko lähtee liukuportaita kohti Asematunnelia, jossa he tapasivat kaksi 17-vuotiasta tyttöä. Porukkaan liittyy 15-vuotias tyttö ystävänsä kanssa.

16-vuotias pyytää 17-vuotiailta tytöiltä saada lainata puhelinta. Hän aikoo järjestää tapaamisen Vallilaan 19-vuotiaan huumekauppiaan kanssa. Ryhmä pitää yhteyttä huumekauppiaaseen Wickr-sovelluksen kautta. He sopivat Ksalol-tablettien ostamisesta.

Kello 23.06: "mickymouse 6969" lähettää ensimmäisen viestin. "Missä päin kauppa sijaitsee", siinä lukee. Viestin vastaanottajana on "lolisti". Vastaus tulee minuuttia myöhemmin: "Vallila atm".

Viestittely jatkuu kahden tunnin ajan.

Kello 00.16: Poikakolmikko ja 17-vuotiaat tytöt nousevat Rautatientorilla bussiin. 14-vuotias poika matkustaa lastenlipulla.

Seurue havaitsee, ettei bussi ole menossa Vallilaan. He jäävät pois Sörnäisten Rantatiellä ja kävelevät Hämeentielle. Haapaniemen pysäkillä he nousevat bussiin 61N ja jatkavat kohti Vallilaa.

Kello 00.55: Bussi pysähtyy Vallilan kirjaston kohdalla, Alepan edessä. Pysäkillä seisoo tummiin vaatteisiin pukeutunut henkilö. Hän on luultavasti 19-vuotias huumeiden välittäjä.

Bussissa oleva viisikko jatkaa vahingossa matkaa. Seurue jää bussista Hattulantien pysäkillä. Lähellä on Sturenkadun Alepa.

Alkaa viestittely. Viisikko lähtee kävelemään kohti Mäkelänkadun alkupäässä olevaa Alepaa. Viisikko sopii, että yksi heistä menee ensin tapaamaan 19-vuotiasta kauppiasta.

16-vuotias poika lähtee kohti tummiin pukeutunutta miestä, joka on Alepan edustalla olevan bussipysäkin luona. 16-vuotias ylittää Päijänteentien. Muut odottavat Mäkelänkadun ja Vallilantien risteyksen kohdassa.

Miehet tapaavat. 19-vuotias kertoo olevansa kauppias. 16-vuotias kertoo, että hänellä on rahaa. Hän pyytää kauppiasta näyttämään, mitä tällä on tarjolla. Kauppias ottaa taskustaan liuskoja, joissa on pillereitä. 16-vuotias pyytää saada nähdä mallikappaleen liuskoista.

Koska suunniteltu huumekauppiaan ryöstö ei näytä etenevän, toinen 16-vuotias päättää puuttua tilanteeseen. Hän ottaa puukon esiin muovipussista, laittaa sen housunkauluksen alle ja lähtee kävelemään kohti kaksikkoa. Muu porukka seuraa.

Ryhmä saapuu kaksikon luo. 16-vuotias ottaa puukon esiin ja nostaa sen olkapäänsä yläpuolelle. 19-vuotias yrittää lähteä karkuun, mutta 16-vuotias saa kaadettua hänet maahan.

Ryhmän kolme poikaa alkavat potkia ja hakata nyrkeillä maassa makaavaa liikennetolpan luona. Tytöt yrittävät saada pahoinpitelyn loppumaan.

16-vuotias kävi ostamassa Mora-puukon ennen tapahtumia.­

Kun 19-vuotias pääsee nousemaan maasta jaloilleen, 16-vuotias lyö häntä puukollaan joitakin kertoja vatsaan, kylkeen ja ylävartaloon.

19-vuotias pyrkii pakoon tilanteesta ja yrittää päästä Mäkelänkadun toiselle puolelle kohti kotiaan, joka on 200 metrin päässä Vallilantiellä.

19-vuotias pääse Mäkelänkadun puoleenväliin. Puukkoa käyttävä 16-vuotias saa hänet kiinni, kuten myös kaksi muuta poikaa. Kaikki pojat ovat myyjän kimpussa.

Pojat yrittävät saada 19-vuotiaan olkalaukun, mutta eivät siinä onnistu. Yksi pojista onnistuu saamaan pilleriliuskat.

Tilanne etenee Mäkelänkadun toiselle puolelle. Pojat pahoinpitelevät 19-vuotiasta, yksi heistä iskee häntä puukolla.

19-vuotias makaa maassa. Yksi pojista iskee puukolla useita kertoja ja yrittää saada olkalaukkua. Hän leikkaa remmit poikki puukollaan ja onnistuu lopulta saamaan laukun.

Ulkopuoliset näkevät tilanteen ja huutavat pojille. Lähellä ajaa taksi, jonka kuljettaja tööttää autollaan.

Pojat lähtevät karkuun Puu-Vallilan suuntaan. He juoksevat Päijänteentietä ylös. He tapaavat toisensa Päijänteentien 25:n kohdalla. Viimeiseksi paikalle tulleella on mukanaan olkalaukku.

– Sain sen, hän sanoo.

Yksi pojista ehdottaa, että he menevät läheiseen porttikonkiin. Pojat kiipeävät rautaportin yli ja menevät Päijänteentie 25:n sisäpihalle.

Pihalla he tutkivat laukun sisällön. Laukussa on passi, avainnippu, laturi ja pieni muovipussi, jossa on valkoista jauhetta.

Pihalla he yrittävät hävittää puukon pudottamalla sen A-rapun edessä olevaan sadevesikaivoon. Puukko ei mahdu kaivon ritilästä.

Puukkoa nostetaan kaivosta magneetilla.­

Pojat nostavat kaivon kantta. He pudottavat kaivoon puukon ja olkalaukun. Kaivoon päätyvät myös puukon tuppi, Clas Ohlsonin muovikassi ja kassissa ollut ostokuitti.

Pojat kiipeävät korttelin keskellä olevan aidan yli ja vievät takkinsa kahden puutalon välissä olevaan roskalaatikkoon.

Kolmikko palaa Päijänteentie 25:n pihalle ja kiipeää rakennuksen katolle B-portaan vieressä olleita tikapuita pitkin. He viettävät koko loppuyön katolla.

Tytöt lähtevät kävelemään Sörnäisten Kurviin, mistä he menevät bussilla keskustaan. Toisen tytön puhelin on jäänyt 16-vuotiaalle pojalle. Toisen tytön puhelimesta on virta loppu.

He lataavat Rautatieasemalla puhelinta ja soittavat pojille. Yksi pojista pyytää tyttöjä tulemaan takaisin. Tytöt tulevat bussilla takaisin Vallilaan ja soittavat pojille, mutta puheesta ei saa selvää.

Tytöt palaavat keskustaan. He menevät kello 5 lähteneellä bussilla koteihinsa Espooseen.

Tapahtumapaikalla liikkuu sattumalta poliisipartio.

Kello 00.58 partio pysäyttää autonsa Päijänteentielle. Poliisipartiolle selviää, että maassa makaavaa miestä on puukotettu keskivartaloon ja käsivarteen useita kertoja.

Poliisin kuvassa näytetään iskujen määrä.­

Poliisi tilaa paikalle sairasauton ja lääkäriyksikön. Uhri kuljetetaan Meilahden sairaalaan.

Kello 02.30: Uhri menehtyy Meilahden sairaalassaan.

Poliisi alkaa tutkia rikospaikan lähiympäristöä.

Kello 04.35: Poliisi löytää Vallilantien varrella olevasta roskalaatikosta kolme takkia. Yhden takin taskussa on matkapuhelin. Poliisi saa selville, että puhelin kuuluu 16-vuotiaalle, jolla on puukko.

Puukkoa käyttänyt 16-vuotias jää kiinni seuraavana päivänä Vaasanaukiolla klo 14.15. Hän liikkuu ilman päällystakkia.

Toinen 16-vuotias jää kiinni Rautatieasemalla 2.11. kello 16.40.

14-vuotias merkitään poliisin rikosrekisteriin 1.11. Sosiaaliviranomaiset ottavat hänet huostaansa.