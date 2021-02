Forecan ja MTV uutisten meteorologi Markus Mäntykannas kertoo saaneensa oman uransa suurimman palautepiikin, kun hyytävä talvisää ei jatkunutkaan pitkään.

Kahdeksan vuotta Forecalle ja MTV:lle töitä tehnyt meteorologi Markus Mäntykannas ennusti kolmisen viikkoa sitten kuukausiennusteessa, että luvassa olisi hyvin kylmä ajanjakso ja Suomeen tulisi hyytävä talvisää pidemmäksi aikaa. Toisin kävi, ja paukkupakkasia kesti vain muutaman päivän ajan, jonka jälkeen Etelä-Suomessa koettiin jopa vesikelejä.

– Pitkää pakkasjaksoa odotettiin kovasti, mutta sitä ei sitten tullutkaan. Tämä kirvoitti oman urani suurimman palautepiikin, Mäntykannas kertoo.

Palautteen määrä yllätti meteorologin. Viestejä on tullut sähköpostilla ja sitten ihan henkilökohtaisille sometileille. Mäntykannas kertoo yleisesti ottaen pitävänsä palautteesta.

– Haluan ottaa palautteesta opikseni, niin kauan kuin se on asiallista. Toki asiallista palautetta oli myös tällä kertaa, mutta toinen kasti oli hyvin vihaista. Yhdessä taidettiin sanoa, että nyt olisi korkea aika vaihtaa alaa, kun ennuste meni niin penkin alle, Mäntykannas sanoo.

– Muutaman viestin poistin saman tien, koska niissä mentiin henkilökohtaisuuksiin, ja niihin en vastaa.

Mäntykannas kuvailee, että osa palautteesta oli hyvinkin räväkkää, mutta hän sanoo ymmärtävänsä sen.

– Räväkkää palautetta tuli siinä vaiheessa, kun sää etelässä lauhtui vesisateeksi. Nämä ihmiset olivat kovasti odottaneet pakkasen pauketta, ja tämä oli selkeästi heille pettymys, kun sää muuttui näin radikaalisti.

Mäntykannas kertoo, että kireiden pakkasten ennuste perustui siihen, että vuoden vaihteessa polaripyörre hajosi napa-alueen ympäristössä, mikä yleensä lisää kylmenevän sään mahdollisuutta Euraasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

– Silloin näytti vahvasti siltä, että kylmenevä sää jämähtäisi Suomen ympäristöön hyvin pitkäksi aikaa. Kyllähän meillä oli lyhyt episodi, kun oli kiristyvää pakkasta, mutta se jäi siihen, Mäntykannas sanoo.

– Yllättävä asia on ollut se, että kuukausiennusteen ennustettavuus Euroopassa on ollut hyvin epävarmalla pohjalla viime aikoina. Ennusteessa on ollut hyvin paljon hajontaa.

Euroopan keskus tuottaa pitkän ajan sääennusteita, joita Forecan meteorologit referoivat ja tulkitsevat. Ennuste ottaa kantaa neljän viikon päähän lämpötilaan, ilmanpaineeseen ja sateisuuden poikkeamiin maailmanlaajuisesti.

Mäntykannaksen kokemuksen mukaan ensimmäiset kaksi viikkoa tässä ennusteessa ovat varsin hyvin suuntaa antavia säätilan kehityksen suhteen. Suomessa säätä pystytään realistisesti ennustamaan 5–7 vuorokauden päähän. Sen jälkeen ennustettavuus heikkenee, mutta suuret säälinjat pystytään yleensä ennustamaan vähän pidemmällekin ajalle.

– Pitkän ajan ennusteet on ensisijaisesti tarkoitettu tropiikkia varten. Meillä Suomessa sään vaihtuvuus on hyvin suurta ja radikaalia. Sen takia näihin kuukausiennusteisiin tulisi suhtautua varauksella, Mäntykannas sanoo.

– Ihmiset eivät nykyään kuitenkaan tyydy muutaman vuorokauden päähän yltäviin ennusteisiin, vaan halutaan nähdä pitkälle tulevaan, vaikka ennuste olisikin vähän epävarma.

Mäntykannas kertoo, että talvisään ennusteissa hankalaa on tietää, mikä on paikkakuntakohtaisesti pilvisyyden merkitys lämpötiloihin.

– Selkeällä säällä pakkanen kiristyy, mutta jo pieni pilvipeite lauhduttaa lämpötiloja.

Palautteita varten Forecalla on oma kanava, jossa niitä käydään läpi. Mäntykannas huomauttaa, että tv-työssä palaute on kirjavaa, eikä liity aina ollenkaan säähän.

– Yleensä nämä palautteet liittyvät johonkin ihan muuhun kuin ennusteeseen. Se voi liittyä pukeutumiseen tai tapaan puhua tai sanavalinnoista.

Kahdeksan työvuoden aikana palautekanavat ovat muuttuneet. Mäntykannas muistelee, kuinka alkuaikoina saattoi tulla vielä kirjeitä. Nykyään viestit tulevat lähinnä omille henkilökohtaisille sometileille.

Mäntykannas kertoo, että alkuun häntä vähän kauhistutti henkilökohtaisille tileille tullut palaute, mutta nyt hän on jo tottunut siihen.

– Julkiseen työhön kun lähtee, ei voi välttyä palautteelta. Parhaassa tapauksessa siitä voi ottaa opiksi. Tässä vaiheessa olen oppinut suodattamaan sen, että jos tulee rumaa kielenkäyttöä, niin se on toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Tässä on tullut jo immuuniksi ikävälle ja asiattomalle palautteelle, vaikka eihän se koskaan kivalta tunnu.

Mäntykannaksen mukaan Suomessa vallitsee vähän sellainen kulttuuri, että kun työ hoidetaan hyvin ja esimerkiksi ennuste menee nappiin, siitä ei sanota mitään.

– Mutta jos on jotain epäkohtia, niin ne tuodaan kyllä esiin. Kun tulee epäonnistumisia, sen myös huomaa, ja se kirvoittaa palautetta.