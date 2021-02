Tarja Halonen kertoo ikävästään: Ei ole nähnyt tytärtä ja tämän perhettä vuoteen –”Meidän on vain kestettävä”

Presidentti Tarja Halonen myöntää, että tytärtä ja tämän perhettä on korona-aikana ollut ikävä.

Presidentti Tarja Halonen oli lauantaina Ylen Ykkösaamussa ja paljasti, ettei ole vuoteen nähnyt Englannissa asuvaa Anna-tytärtään ja tämän perhettä, aviomiestä ja lapsenlastaan.

Koronavirus on muutenkin lopettanut presidentti Halosen ulkomaanmatkat.

– Se on puhdistanut minun matkustuskalenterini todella tehokkaasti, ei ole matkustettu vuoteen mihinkään, ja se on ollut tietysti jollakin tavalla hankala työasioiden puolesta, Halonen sanoi Ykkösaamussa.

Presidentti Halosen mukaan etäkokoukset ovat kuitenkin korvanneet työtapaamiset.

– Päinvastoin ihmiset nykyään nauttivat, kun syövät kotona salaa kaalilaatikkoa ja ovat kokouksissa, mutta tietysti henkilökohtaisissa suhteissa tämä on ollut ongelmallisempi. Minulla tytär ja pieni lapsenlapsi asuu Englannissa, ja ei ole nähty tätä pienimmäistäkään nyt sitten vuoteen, hän sanoi Ylellä.

Presidentti Halosen mukaan hän on toki kaivannut tyttärensä perhettä.

– Tietysti on ikävä, mutta sama ikävä on kaikilla heillä, jotka eivät voi koronarajoitusten takia nähdä lähimmäisiään, IS:n tavoittama presidentti Halonen sanoo.

Hän sanoo ymmärtävänsä ihmisten tunteet sekä heidän kaipuunsa lähimmäistensä luo, mutta huomauttaa samalla, että nyt on jaksettava.

– Vaikka pinna palaisi, meidän on vain kestettävä. Mitä tiukemmin noudatamme annettuja rajoituksia, sitä nopeammin pääsemme kohti normaalia, hän huomauttaa.

Anna ja Tarja Halonen seuraamassa Tanssii tähtien kanssa -ohjelman kuvauksia vuonna 2012.­

Presidentti kertoo kommunikoivansa tyttärensä ja tämän perheen kanssa lähinnä WhatsAppin välityksellä.

– Yleensä Anna tulee perheensä kanssa Suomeen kerran tai pari vuodessa. Koska he eivät päässeet jouluna vuosi sitten Suomeen, päätimme, että he tulevat pääsiäisenä. Silloin olisi ollut tarkoitus myös koko perheen voimin hiihdellä, Halonen kertoo.

Kun tuo päätös tehtiin, ei koronasta ja sen maailmanlaajuisesta pandemiasta ollut juurikaan tietoa. Taudin iskettyä päälle niin Halosen perheen kuin kaikkien muidenkin ihmisten suunnitelmat menivät rajoitusten takia täysin uusiksi.

– Juuri koronan ja rajoitusten takia he eivät sitten voineetkaan tulla Englannista Suomeen. Ja lumikin oli tosin jo sulanut. Nyt pitää vain odottaa, että tilanne jossain vaiheessa hellittää, Halonen sanoo.

Presidentti Halonen haluaa vielä kerran painottaa sitä, että ihmiset noudattaisivat annettuja rajoituksia ja ohjeita.

Hän on maailman terveysjärjestö WHO:n eurooppalaisen covid19-ryhmän jäsen ja vetää alaryhmää, jossa käsitellään poliittista ja sosiaalista kestävyyttä. Ryhmän työn on tarkoitus valmistua kesän lopussa, kun tilanne on selvempi.

Yksi komitean keskustelunaiheista on ollut esimerkiksi koronarokotteiden patenttisuojan poistaminen, jotta niitä voitaisiin tehdä useammissa laboratorioissa ympäri maailman.

– Kun ajatellaan todennäköisesti tulevia pandemioita, niin silloin on mietittävä, että mikä on rokotetuotanto, miten menetellään ja miten ne voidaan hyvinkin äkkiä saada liikkeelle, presidentti Halonen sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Hänen mukaansa Euroopan sisäistä matkailuakin varten olisi pitäisi ottaa käyttöön kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä ja rokotustodisteet.

– Meillä on onneksi aika pitkällä Kelan kanssa tehty Kanta-järjestelmä, josta näemme omat tauti- ja lääketilanteemme, Halonen kertoi Ylelle.

– Tässä mielessä suomalainen osaaminen on ollut kovasti Euroopan komission kiinnostuksen kohteena.