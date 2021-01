Räjähtänyt korona­tilanne turhauttaa jyväskyläläisiä: ”Kaikki me olemme väsyneitä, mutta onko pakko lähteä aina jonnekin”

Jyväskylä on siirtynyt taudin leviämisvaiheeseen. Tartuntoja todettiin viikossa noin 240.

Jyväskylässä jylläävät tartuntaketjut ovat johtaneet rajumpiin koronarajoituksiin, ja tilanne näkyy myös keskustan Kauppakadulla. Sunnuntai-iltana kuppiloissa kävijöitä tai ostoksia tekeviä ihmisiä ei juuri näkynyt.

Jyväskylän kaupunki piti sunnuntaina tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin muun muassa yläkoulujen väliaikaisesta siirtymisestä etäopetukseen, kirjastojen ja museoiden sulkemisesta ja alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnan väliaikaisesta lakkauttamisesta.

Jyväskylän keskusta sunnuntaina.­

Syynä ovat varsinkin viime viikolla Heidi’s Bier Barissa ja jyväskyläläisellä kuntosalilla alkunsa saaneet tartuntaryppäät, jotka ovat saaneet runsaasti julkisuutta. Tartuntojen leviäminen on monelle pelottavaa.

– Onhan tässä aika rajoittunut olo, kertoo kahville pysähtynyt Joonas Halme.

Joonas Halme painottaa järjen käyttöä arjessa. –Esimerkiksi maskia tulee käytettyä tietyissä tilanteissa, se on ihan fiksua.­

Halmeen mukaan koronatilanne vaatisi ihmisiltä varovaisuutta, jota nyt ei ole noudatettu.

– Bileissä käyminen nyt on ehkä vähän tyhmää, kun tilanne on sellainen, että pitäisi olla tarkkaavainen. Tuollaisissa tilanteissahan korona pääsee leviämään.

Jyväskylän yliopistossa tohtorintutkintoa suorittava Corinna Martinella kertoo puolestaan olevansa yllättynyt tartuntojen määrästä.

– En ole koskaan kuullut tällaisesta. Aiemmin on ollut tapauksia, joissa muutama ihminen on saanut tartunnan ravintolassa, mutta ei näin suurissa määrin.

Martinella kuitenkin huomauttaa, että hänen mielestään tartunnoista ilmoittaminen on toiminut hyvin.

– Olemme saaneet paljon sähköposteja siitä, että ravintolan asiakkaiden tai heidän kanssaan tekemisissä olleiden tulisi hakeutua testeihin. On hyvä, että tartuntaketju on pystytty jäljittämään.

Corinna Martinella pitää hyvänä sitä, että tartuntaketjut on saatu jäljitettyä tehokkaasti.­

Koronatilanteen pahentuminen aiheuttaa huolta ja tuohtumusta. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tohtorikoulutettavana työskentelevä Tero Sievänen on turhautunut sekä koronaan että vastuuttomaan käyttäytymiseen.

– Kyllähän se turhauttaa. Ymmärrän tavallaan, että ihmiset ovat väsyneitä kaikkiin rajoituksiin. Kaikki me olemme väsyneitä tähän, mutta onko nyt kuitenkaan pakko lähteä aina jonnekin, hän summaa.

Tero Sievänen ymmärtää, että korona kyllästyttää, mutta hän toivoisi silti kaikilta varovaisuutta.­

Sievänen pitää itseään siinä mielessä onnekkaana, että koronatilanne on vaikuttanut hänen työskentelyynsä minimaalisesti.

– Yliopistolla on tarkat rajoitukset sen suhteen, ketkä saavat olla yliopiston tiloissa ja kuinka suuri määrä ihmisiä saa olla samassa paikassa kerrallaan, hän muistuttaa.

Ranskasta Jyväskylän ammattikorkeakouluun vaihto-opiskelijoiksi saapuneet Alexis Varel ja Theo Moulliere kertovat olleensa karanteenissa sekä ennen Suomeen saapumista että sen jälkeen.

– Olemme käyneet myös koronatesteissä kahdesti, Moulliere sanoo.

Alexis Varel (vas.) ja Theo Moulliere ovat molemmat huolissaan koronatilanteesta.­

– Kuulimme tartuntaryppäistä ystävän kautta. Ranskassa on tiukat rajoitukset, ehkä tilanne muuttuu täälläkin. Tämä on huolestuttavaa, opiskelijaelämä täällä on haasteellista koronan takia, Varel summaa.