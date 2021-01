Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso sunnuntain tuoreimmat tiedot

Suomessa raportoitiin sunnuntaina 367 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1 336 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Viikon aikana on puolestaan todettu 415 tartuntaa enemmän kuin edeltävien seitsemän päivän aikana.

Taudin ilmaantuvuus koko maassa viimeisen 14 vuorokauden ajalta on nyt 85,8 sataatuhatta asukasta kohden. Suurin ilmaantuvuusluku löytyy edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus), 142,7. Pienin luku puolestaan on nyt Etelä-Karjalassa, jossa on todettu viimeisen kahden viikon aikana 19,6 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Kaikkiaan Suomessa on todettu 45 238 koronatartuntaa.

THL kertoi perjantaina, että koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu epidemian aikana yhteensä 671. Perjantaina sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi oli 126 ihmistä, joista tehohoidossa oli 20.

Koronavirusrokotteen Suomessa on saanut reilut 144 500 ihmistä, ilmeni THL:n tiedoista lauantaina. Toisen rokoteannoksen oli THL:n tietojen mukaan saanut yli 17 700 ihmistä.

Rokotusten etenemistä seuraava THL:n sivusto oli merkitty päivittyneeksi myös sunnuntaina, mutta määrissä ei ollut tapahtunut muutoksia lauantain jälkeen. STT:n tavoittama THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio kertoi, että rokotuksia on lauantaina julkistetun määrän jälkeen tehty, mutta tuoreinta lukua ei ole tällä hetkellä saatavilla myöskään laitoksen sisäisestä järjestelmästä. Kontion mukaan THL selvittää asiaa.

Jyväskylän tautitilanne räjähti

Heikentyneen koronatilanteen kanssa paininut Jyväskylä on siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen. Kaupunki tiedotti sunnuntaina, että terveydenhuollon kantokyky on vaarantumassa ruuhkautuneen jäljitystyön vuoksi ja karanteenien asettaminen on siten vaarassa hidastua.

Kuntosalilta ja baarissa järjestetystä opiskelijatapahtumasta lähteneiden tartuntaryppäiden lisäksi Jyväskylässä on nyt tullut ilmi tartuntoja esimerkiksi alaikäisten harrastuksista. Kuluneen viikon aikana satoja oppilaita yli kymmenestä koulusta on asetettu karanteeniin.

Yläkoulut suljetaan maanantaista alkaen viikoksi, ja kaupungin perusopetuksen koulujen 7.–9. luokat ovat ensi viikon etäopetuksessa. Jyväskylän kaupungin tiedotteessa kerrotaan, ettei etäopetus koske esimerkiksi erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita.

Jyväskylän poikkeusolojen johtoryhmä puolestaan kertoi päätyneensä siihen, että kaupunki keskeyttää alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastukset kaupungin tiloissa kahden viikon ajaksi. Lisäksi kirjastot ja museot suljetaan kahdeksi viikoksi huomisesta lähtien. Koko kaupungin alueella suositellaan laajaa etätyötä helmikuun ajan kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Maanantain ja sunnuntaiaamun välisenä aikana positiivisia tartuntoja on todettu Jyväskylässä noin 240. Kaikkia viikon aikana otettuja näytteitä ei kuitenkaan ole vielä analysoitu, joten todennäköisesti tartuntamäärä on tätä suurempi.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertoi sunnuntaisessa infossa, että viikon aikana otetuista näytteistä positiivisia oli vajaa kymmenes, mikä on huomattavan suuri osuus.

Artikkelin yllä näkyvällä videolla Käsmä kertoo kaupungin tautitilanteesta.

Karanteeniin asetettuja ihmisiä on Jyväskylässä reippaasti yli tuhat.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa lisää tartuntoja

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) kahdella osastolla on todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Tartunnat havaittiin osastoilla aiemmin ilmenneiden tartuntojen takia tehdyissä uusintaseulonnoissa.

Kolme uusista tartunnoista todettiin Hatanpään neurologisella osastolla potilaina olleilla ja yksi sen työntekijällä. Neljä muuta todettiin Tays Keskussairaalan syöpäosaston työntekijöillä. Tartunnan saaneet ovat olleet karanteenissa.

Osastojen koronatartunnat liittyvät samaan ketjuun, sairaanhoitopiirin tiedotteessa sanotaan. Tartuntoja on todettu nyt yhteensä 24. Henkilökunnan tartuntoja on yhteensä 14, joista kuusi neurologisella osastolla ja kahdeksan syöpäosastolla.

Seulontoja jatketaan maanantaina.

Terrafamen teollisuusalueella tartunta

Myös Terrafamen teollisuusalueella Sotkamossa on todettu koronatartunta, kertoo Kainuun sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymä. Tartunta todettiin teollisuusalueella työskentelevän urakoitsijan ulkopaikkakuntalaisella työntekijällä. Kaikki tiedossa olleet lähikontaktit on tavoitettu, ja kuusi ulkopaikkakuntalaista on asetettu karanteeniin.

– Terrafame on informoinut alueella työskenteleviä ja ohjeistanut palaamaan töihin vain terveenä sekä hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä, sanoo kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla Terrafamelta kuntayhtymän tiedotteessa.

Hänen mukaansa tehdasalueella on aiempien tartuntatapausten jälkeen edellytetty tiukkoja varotoimia.