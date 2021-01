”Jos olisin asiantuntija, en istuisi tässä, vaan autonkuljettaja odottaisi jo tuolla ovella.”

Olavi Jama saapui Malagasta Suomeen ja on kiinnittänyt huomiota koronatilanteen erilaisuuteen Espanjassa ja kotimaassaan.­

Miltä näyttää korona-Suomi suomalaisesta, joka on elänyt pitkään espanjalaista korona-arkea?

Annetaan kokemustuntijan kertoa.

Entisellä Lapin läänintaiteilijalla, runoilijalla ja kulttuurin moniottelijalla Olavi Jamalla, 68, on asunto sekä Malagassa että Helsingissä.

Olavi Jama kirjoittaa parhaillaan kirjaa politiikan ja runouden suhteesta. Hän tuli Suomeen viimeistelemään sen.­

Keskiviikkona Olavi palasi puolisonsa Leenan kanssa Suomeen, ei pakoon koronaa, vaan viimeistelemään kirjaansa runouden ja politiikan suhteesta.

Ensimmäinen yllätys odotti Helsinki-Vantaan lentokentällä.

– Odotin, että koronatesti edustaisi byrokratian huippua väsyttävimmillään, mutta sehän meni läpi kuin tanssi, Olavi kehuu.

– Ihan menuetin tyyliin.

Menuetti oli sävyltään kepeä barokin ajan muotitanssi tahtilajissa 3/4.

Jonoja ei syntynyt.

– Näytti aika työvoimavaltaiselta alalta, melkein kuin Espanjassa, liikaa työntekijöitä, Olavi vitsailee.

Koronatestausasema Helsinki-Vantaan lentoasemalla joulukuussa.­

Negatiiviset tulokset tulivat seuraavana päivänä tekstiviestillä. Uudelleen tutustuminen Suomeen saattoi alkaa. Edellisestä käynnistä oli neljä kuukautta, minä aikana korona on kiristänyt otettaan Suomesta.

Ja Espanjasta.

Haastattelu tehdään puhelimitse. Olavi ja Leena viettävät lauantai-iltaa olutravintolassa Kalliossa, ”räkälässä”, niin kuin Olavi sanoo rakkautta äänessään. Taustalta sorisee puhe.

– Täällä on turvavälit, mutta ihmiset puhuvat yhtä paljon kuin espanjalaiset, Olavi selittää hälyä.

Ilta on vasta nuori ja kello vähän, sen verran kuitenkin, että Espanjassa olisi juuri tullut valomerkki.

– Siellä on tiukempi meno. Ravintolat laitetaan kiinni kello 18, mikä on täysin sen kulttuurin vastaista. Hehän eivät edes tiedä, mikä on kieltolaki.

Keskustelemme maskeista. Espanjassa on maskipakko.

– Espanja on entinen poliisivaltio, Olavi muistuttaa viitaten Francon aikaan.

– Poliisi valvoo ja jos ei ole maskia, tulee sakot.

Lapset eivät pääse leikkimään Malagassa.­

Suomessa maskeja vain suositellaan.

– Joissakin ravintoloissa ihmiset täällä pyörivät vessoissa ilman maskeja, vaimoni kiinnitti siihen huomiota, Olavi mainitsee.

– Mutta ei se nyt mikään punainen vaate ole.

Punainen vaate ei tässä liity maskeihin konkreettisesti vaan tarkoittaa ärtymyksen aiheuttajaa. Härkätaisteluissa käytettävä muleta on punainen.

– Kun on maskipakko, olet remmissä mukana, vastuullisesti. Jos lähdet (ravintolassa) vessaan, laitat maskin päälle, et lähde liehumaan, Olavi kuvailee espanjalaista käytäntöä.

– Tämä on kinkkinen juttu, kun täällä se on vain suositus, mutta luulen, että viranomaiset ovat hoitaneet asian niin hyvin kun sen voi hoitaa, jos ei olla poliisivaltiossa.

Pariskunta on ehtinyt huomata, että esimerkiksi tavarataloissa suomalaiset käyttävät maskeja tunnollisesti.

– Pitää olla tilannetajua, Olavi sanoo.

Näkökulma kuulostaa yllättävän tuoreelta. Tilannetaju on sana, jota Suomessa käytetään harvoin. Suomalaiset kaipaavat ohjeita, vaikka usein pelkkä tilannetaju riittäisi.

Olavi ja Leena ovat ilolla panneet merkille, ettei ravintoiloissa käyttäydytä holtittomasti. Ainakaan niissä, joissa he ovat ehtineet vierailla.

– Tunnen täällä oloni turvalliseksi, tuttu paikka ja hyvin pidetään etäisyyksiä.

Rivien väleistä syntyy vaikutelma, että Leenalla saattaisi olla enemmän kritisoitavaa suomalaisten maskikulttuurista kuin miehellään. Hän ei kuitenkaan tule puhelimeen.

– Tuossa se töröttää vieressä, Olavi nauraa.

– Laajoissa kaarissa taidamme olla samaa mieltä. Sitä se sanoo, että älä hauku Espanjaa, hauku Suomea.

Kyseessä taitaa osin olla pariskunnan välinen huumori.

Espanjassa on paljon kieltoja, rajoituksia ja pakkoja.

Mutta.

Maskinäkymä Malagan kaduilla.­

– Ne eivät ole purreet, Olavi sanoo ja kuvailee asetelmaa ”salakavalaksi”.

Syytä hän ei tiedä.

– Jos olisin asiantuntija, en istuisi tässä, vaan autonkuljettaja odottaisi jo tuolla ovella, Olavi nauraa.

– Ne eivät vaan pure, vaikka ne ovat pakkoja. Rajoituksia tiukennettiin portaittain. Ystäväni baarinomistaja ennusti, että lockdown on tulossa.

– Joulu oli vaarallinen. Espanjassa on yhteisökulttuuri, meillä mökötyskulttuuri.

Olavi sano tuntevansa olonsa kotoisammaksi ja luottavaisemmaksi suositusten Suomessa kuin pakkojen Espanjassa.

– Se johtuu siitä, että täällä viranomaiset ovat luotettavia ja totuuden jäljillä. Espanjassa politikoidaan jopa terveydellä.

Torninjokilaaksosta Helsinkiin ja Espanjan Malagaan on kulkenut Lapin entisen läänintaiteilija matka – ja viimeksi taas Helsinkiin.­

Pariskunta aikoo palata Espanjaa syyskuun alussa.

Tornionjokilaaksossa syntynyt Olavi Jama on julkaisut mm. runokokoelmat Turvakirja ja Tornionjärvi sekä Helsingin kulttuurihistoriasta kertovan tietoteoksen Harju soi ja Kallio kukkii.

Eräissä säkeissään Olavi puhui Järjen kuningaskunnasta ja Hulluuden mettäperästä.

Pakko on kysyä, onko suositusten Suomi koronanhoidossa Hulluuden mettäperä ja pakkokeinojen Espanja Järjen kuningaskunta, onhan se kuningaskunta joka tapauksessa.

– Sovitaan, että Suomi on ihastuttava järjen metsäperä!