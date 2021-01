Tällä viikolla Jyväskylässä havaittiin kaksi suurta tartuntaketjua.

Jyväskylä kertoi uusista, rajummista koronarajoituksista sunnuntaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Taustalla on koronavirustilanteen huomattava heikentyminen. Tällä viikolla Jyväskylässä havaittiin kaksi suurta tartuntaketjua, joista toinen lähti ravintolassa järjestetystä opiskelijatapahtumasta ja toinen kuntosalilta.

Vaarana on, että Jyväskylän terveyspalvelut kuormittuvat vielä lisää, koska tartunnan jäljittämiseen on jouduttu siirtämään henkilökuntaa muualta.

– Nyt on pakko ottaa tiukemmat rajoitukset käyttöön, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoi.

Taudin yleisyydestä kertova ilmaantuvuusluku on ampaissut lukemaan 160, kun koko maassa luku on 85,8. Luku kertoo tautitapausten määrän kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden. Maanantain ja sunnuntaiaamun välisenä aikana positiivisia tartuntoja on todettu Jyväskylässä noin 240. Kaikkia viikon aikana otettuja näytteitä ei kuitenkaan ole vielä analysoitu, joten todennäköisesti tartuntamäärä on tätä suurempi.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertoi, että tartunnoista suurin osa on havaittu nuorilla nuorilla aikuisilla. Tartuntoja on erityisen paljon yliopisto-opiskelijoita. Peräti 101 tartuntaa on jäljitetty opiskelijoiden baari-iltaan.

Kirjastot ja museot kiinni, yläkouluissa ja korkeakouluissa etäopetus käyntiin

Kaupunki sulkee kirjastot ja museot kahdeksi viikoksi. Myös alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta lopetetaan kahdeksi viikoksi ja yläkoulut siirtyvät ensi viikoksi etäopetukseen. Etäopetus ei koske esimerkiksi erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita.

Lisäksi yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu päättivät, että eivät ota keväällä keväällä vastaan enempää vaihto-oppilaita.

Nuorten harrastustoiminta keskeytetään, koska nuorten harrastuksissa on havaittu runsaasti tartuntoja. Koivisto kuvasi toimia ikäviksi ja harmillisiksi sekä sellaisiksi, joilla on myös haittavaikutuksia. Tavoitteena on, etteivät oppilaat ole etäopetuksessa viikkoa pitempään.

Koko kaupungin alueella suositellaan laajaa etätyötä helmikuun ajan kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Virusvariantteja ei havaittu uusissa tartuntaketjuissa

Jyväskylässä on havaittu kaksi muuntovirustapausta, mutta tämän hetken tietojen mukaan ne eivät liity kahteen viime viikolla havaittuun tartuntaketjuun. Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että asiaan palataan ensi viikon alkupuolella.

Kuntosalilta lähteneestä tartuntaketjusta jatkotutkimuksiin lähetetyistä näytteistä tuloksia voi odottaa jo huomenna.

Jos käy ilmi, että leviämisen taustalla on virusmuunnos, tilannetta tarkastellaan Käsmän mukaan yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.

– Jos on muuntovirusta, täytyy tarkemmin perata. Asteen vakavuus lisääntyy, jos on kyse muuntoviruksia ja karanteenia pitää pohtia tarkemmin, Käsmä kertoi.

Kaupunki siirtynyt leviämisvaiheeseen

Jyväskylä kertoi jo aiemmin, että kaupunki on siirtynyt koronaviruksen leviämisvaiheeseen.

Jyväskylän kaupunki on pyrkinyt rajaamaan tartunnat kahteen erilliseen tartuntaketjuun. Koivisto kertoi tiedotustilaisuudessa, että tässä ei ole onnistuttu.

– Tartuntoja on alkanut tulla työpaikoilta, oppilaitoksista ja paljon myös yläkouluista ja alle 18-vuotiaiden harrastuksista.

Jyväskylän suuret tartuntaketjut ovat 85-prosenttisesti tiedossa.

Kaupunki tekee ensi viikolla päätöksiä siitä, riittävätkö rajoitusten pituudet vai jatketaanko niitä.