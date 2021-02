Ilta-Sanomat laajentaa radiouutisiaan – jatkossa voit kuunnella uutisia myös iltaisin ja viikonloppuisin

Ilta-Sanomien radiouutiset kuuluvat jatkossa myös arki-iltaisin ja viikonloppuisin Sanoman radiokanavilla.

Ilta-Sanomien radiouutisten lähetysaika laajenee maanantaista alkaen. Aiemmin lähetyksiä on ollut arkena aamulla ja aamupäivällä, mutta jatkossa uutiset kuuluvat myös arki-iltaisin ja viikonloppuisin Sanoman kahdeksalla radiokanavalla. Samalla uutislähetyksen kesto kasvaa minuutista puoleentoista minuuttiin.

Sadoilletuhansille kuulijoille uutisia toimittavat mm. Ilta-Sanomien toimittajat Faye Lawson, Juha Järvenpää ja Iida Hallikainen. Välillä äänessä ovat myös Miikka Kaskinen ja Laura Manninen.

Jo vuosien uran radiouutisissa tehnyt Lawson on uudistuksesta innoissaan.

– Ihmiset kaipaavat nyt tietoa ehkä enemmän kuin koskaan ja odotan innolla, että pääsen kertomaan tärkeistä uutisista entistä laajemmin, Lawson kertoo.

Viime viikolla julkaistun Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) tulosten mukaan Ilta-Sanomat on Suomen suurin uutismedia, joka tavoittaa verkon ja lehden kautta viikoittain 3 151 000 suomalaista. Juha Järvenpää lupaa tehdä parhaansa, jotta suomalaisten uutistarpeet tyydyttyvät verkon ja painetun lehden lisäksi myös radiossa.

– Suomalaiset ovat tiedonjanoista kansaa. Se, mitä näkyy Ilta-Sanomien verkkosivuilla, kääntyy nyt tiiviiksi paketiksi radioaalloille. Meillä on iltapäivälehtimäinen ote eli mukaan mahtuu myös kevyempiä aiheita, kertoo IS:n radiouutisten kuuntelijoille jo entuudestaan tuttu Järvenpää.

Uutislähetyksissä käsiteltäviä aiheita saatetaan tarvittaessa räätälöidä kanavittain kuulijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan.

– Tärkeimmät aiheet ovat kuitenkin aina kärjessä joka kanavalla, Järvenpää lupaa.

Uutena äänenä radiotoimittajien joukkoon on liittynyt Iida Hallikainen. Hänelle radio on tuttu väline, joka oli jo lapsuudenkodissa jatkuvasti päällä. Hallikaisen mukaan luvassa on ”tiukkaa asiaa, kiinnostavia aiheita ja monenlaisia tunteita”.

– Me haluamme tehdä uutisia selkeästi ja tuoda ne kuulijaa lähelle. Suomen suurimpana uutismediana pääsemme myös päivän polttavimpiin uutisiin nopeasti käsiksi. Keskustelemme aiheista toimituksen eri osastojen kovien ammattilaisten kanssa, Hallikainen kertoo.

IS:n radiouutiset kuuluvat seuraavilla kanavilla: Radio Suomipop, Radio Rock, Me Naiset Radio, Aito Iskelmä, Hitmix, Helmiradio, Groove FM ja Loop. Uutiset lähetetään arkisin puolen tunnin välein kello 6.30-10 ja tasatunnein kello 11-19. Lauantaisin uutisia kuullaan tasatunnein kello 10-16 ja sunnuntaisin tasatunnein kello 11-17.

Radiouutisia tehdään koko Suomelle, mutta mitkä aiheet toimittajia itseään erityisesti kiinnostavat?

Faye Lawson: ”Minua kiinnostavat ihmistä lähellä olevat ja heidän arkeaan koskettavat aiheet. Haluan kertoa sellaisia uutisia, joihin ihmisillä on omaa kosketuspintaa. Lisäksi koen, että radiouutisissa on tärkeää seurata tilanteita juuri nyt, eli haluan pystyä kertomaan, jos ajokelistä on haittaa, sähköt ovat laajoilla alueilla poikki tai koronaohjeistukset muuttuvat olennaisesti. Haluan, että kuuntelijat kuulevat juuri meidän uutisista ne päivän tärkeimmät ja kiinnostavimmat uutiset.”

Juha Järvenpää: ”On aina mielenkiintoista seurata isoja uutisia ja historiallisia tapahtumia, kuten viimeaikaisia Yhdysvaltojen presidentinvaaleja. Mutta kyllä minua kiinnostavat myös elämänmakuiset uutiset koto-Suomesta. On tärkeää muistaa, että Suomi on muutakin kuin pääkaupunkiseutu.”

Iida Hallikainen: ”Poliittisen historian opiskelijana olen kiinnostunut politiikasta ja historiasta. Mainittakoon, että videopelit, ilmiöt ja pukeutumisasiat ovat myös lähellä sydäntäni. Olen kuitenkin hyvin uutisnälkäinen ihminen, joten innostun lähes kaikesta.”

Ilta-Sanomat ja jutussa luetellut kahdeksan radiokanavaa kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.