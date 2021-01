– Kuulostaa ehkä oudolta, mutta potilaat voivat olla hyvinkin aggressiivisia, eivätkä siinä suojaimet pysy paikoillaan, tai ne rikkoutuvat.

Koronapotilaita päivittäin kohtaavat sairaalavartijat ihmettelevät, miksi heidät on jätetty rokotuksien ulkopuolelle.

Osa sairaanhoitopiireistä on rokottanut sairaalavartijansa, mutta Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan suurin osa alueista on jättänyt vartijansa vaille rokotuksia. Sairaalavartijat ja järjestyksenvalvojat suojaavat hoitohenkilökunnan työtä ja varmistavat myös potilaiden turvallisuutta.

Ilta-Sanomat haastatteli sairaalavartijaa, joka on erittäin pettynyt tavasta, jolla vartijoita on kohdeltu rokotteiden jakelussa. Hän kertoo, kuinka on joutunut jopa käsirysyyn koronapotilaiden kanssa.

– Mielestäni tässä lähes tahallisesti vaarannetaan yhden ammattiryhmän terveys. Itsekin olen sairaalassa joutunut ottamaan fyysistä kontaktia tartunnan saaneiden potilaiden kanssa, ja vaikken olekaan henkilökuntaa, muutenkin olen joutunut olemaan tekemisissä koronapotilaiden kanssa, nimettömänä pysyttelevä vartija kertoo.

Käsiksi käyminen ei ole harvinaista sairaalaympäristössä.

– Kuulostaa ehkä oudolta, mutta potilaat voivat olla hyvinkin aggressiivisia, eivätkä siinä suojaimet pysy paikoillaan, tai ne rikkoutuvat.

– Vartijoiden päälle esimerkiksi syljetään, aivan samalla tavalla kuin hoitajienkin päälle, kun potilas käy kimppuun. Me ollaan mukana niissä tilanteissa. Sairaalavartija kertoo olevansa perheenisä, joka pelkää päivittäin sitä, että tuo tartunnan töistä kotiin. Hän asuu ja työskentelee alueella, jossa koronatartuntoja on paljon.

Vartija on vedonnut sähköpostilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, sosiaali- ja terveysministeriöön ja Työterveyslaitokseen, jotta rokotusjärjestyksessä huomioitaisiin akuuttia hoitotyötä tekevien lisäksi muut sairaaloissa työskentelevät ammattiryhmät, jotka tekemisissä koronapotilaiden kanssa.

– THL:ltä sain ympäripyöreän vastauksen, jossa kerrotaan, että rokotteita tarjotaan ensisijaisesti niille, jotka ovat lääketieteellisen arvion perusteella suurimmassa riskissä.

THL:n Koronarokotustuen lähettämässä vastauksessa kerrotaan myös, että sote-henkilöstön rokotuksia voidaan asteittain laajentaa myös muihin riskiryhmien potilaita hoitaviin, suuren altistusriskin työssään kohtaaviin ja terveydenhuollon kantokyvyn kannalta oleellisiin henkilöstöryhmiin ”kuitenkin niin, että sote-henkilöstön rokotukset eivät saa edelleenkään merkittävästi hidastaa vakavan covid-19-taudin riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden rokotuksia”.

Viestin lopussa todetaan, että THL:n tiedossa on paikkoja, joissa myös sairaalan vartijoita on rokotettu.

Turvallisuusalan ammattiliitto ry:n puheenjohtaja Arttu Korhonen tietää, että ainakin Etelä-Karjalan ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä sairaalavartijoille on annettu rokotteita.

– Sairaanhoitopiirit näyttävät priorisoineen talon sisällä rokotusjärjestyksen. Siinä paljon ratkaisee, mihin muu kuin teho-osaston ja päivystyksen henkilökunta sairaalassa sijoittuu. Luulen kyllä, että kun rokotteiden saatavuus paranee, alueiden väliset erot tasoittuvat.

– Kyllä tämä on turvallisuuskysymys. Vartijat ovat ensimmäisenä ovella sekä mukana tilanteissa, joissa koronapotilaita joudutaan ohjaamaan ja rauhoittamaan, sanoo Korhonen, jolla on itselläänkin 10 vuoden kokemus sairaalavartijan työstä.

Sairaaloiden vartiointi- ja turvallisuuspalvelut on pääosin ulkoistettu, ja työ hankitaan ostopalveluna. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät vartijat ole suoraan sairaanhoitopiirin palkkalistoilla.

Securitas Oy:n työsuojeluvaltuutettu Sami Enonkoski on kuitenkin sitä mieltä, että sairaalavartijoiden kuuluisi saada koronarokote samoilla perusteilla ja samaan aikaan kuin sairaalaan henkilökunta.

– Jos henkilökunta rokotetaan, silloin myös vartijat pitää rokottaa, hän sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Tuula Helander toteaa, että sairaanhoitopiirit voivat käyttää rokotuksissa myös omaa harkintaa.

– Hallituksen vahvistamassa rokotusjärjestyksessä mennään lääketieteellisin perustein, mutta ketkä siihen vaaraan luetaan, siinä kyllä pystytään tekemään ja tehdäänkin omaa harkintaa.

– Kyllä tärkeää on myös muistaa se, että jos rokotetta siellä on, sitä annetaan henkilöille, jotka ovat niissä vaarahetkissä mukana, eikä pidetä hyllyllä odottamassa.

Kuvituskuva vartijasta Haartmanin sairaalassa vuonna 2010.

IS:n haastattelema vartija kertoo tietävänsä, että työpaikalla sairaalassa on rokotettu myös sellaisia henkilöitä, joilla on huomattavasti pienempi riski tartunnan saamiseen kuin sairaalavartijoilla.

– Käsitykseni mukaan täällä on rokotettu esimerkiksi sairaalahuoltajia, joilla on paljon pienempi riski suojainten rikkoutumiseen kuin meillä vartijoilla.

Hän ei voi käsittää, miksi eri alueiden rokotuskäytännöt voivat vaihdella näin paljon.

– Ymmärrän lääketieteellisen perusteen, mutta en sitä, miten eri lailla näitä asioita tulkitaan. Tietysti tähän voi vaikuttaa sekin, miten paljon rokotteita alueet ovat saaneet.