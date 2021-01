Suomen Yrittäjien kysely: Miehet näkevät työpaikoillaan enemmän syrjintää kuin naiset – eniten ilmenee ikään liittyvää syrjintää

Tulokset ovat ristiriidassa aiempien tutkimustulosten kanssa. Niiden mukaan naiset ovat havainneet syrjintää useammin kuin miehet, samoin kokeneet sitä omakohtaisesti.

Miehet näkevät tuoreen kyselyn mukaan työpaikoillaan enemmän syrjintää kuin naiset.

Suomen Yrittäjien Kantarilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan miehet ovat havainneet omilla työpaikoillaan selvästi naisia enemmän syrjintää muun muassa iän, terveydentilan, poliittisten mielipiteiden, etnisen taustan ja seksuaalisen suuntautumisen suhteen. Eniten on ikään liittyvää syrjintää.

– On yllättävää, että miehet havaitsevat syrjintää selvästi enemmän kuin naiset. Erot ovat yllättävän suuria. Tämä herättää kysymyksiä, pohtii Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Poikkeuksen tekee sukupuoleen ja osa-aikaisuuteen liittyvä syrjintä, jossa miesten ja naisten tulokset eivät poikkea juurikaan toisistaan.

Tulokset ovat ristiriidassa aiempien tutkimusten kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimuspäällikkö Shadia Rask kertoo, että Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimuksessa naiset ovat systemaattisesti havainneet yleisimpiä syrjinnän muotoja useammin kuin miehet. Myös omakohtaiset syrjintäkokemukset ovat naisilla yleisempiä kuin miehillä.

– Syrjintä on tutkimusaiheena haasteellinen. Tulkinnat siitä, mitä syrjintä eri tilanteissa on tai mihin se on perustunut, voivat vaihdella vastaajien kesken ja eri aikoina, Rask kertoo sähköpostitse.

Työolotutkimuksessa on yli 20 vuoden ajalta tietoa palkansaajien kokemasta syrjinnästä. Sitä voi Raskin mukaan pitää varsin luotettavana tutkimustietona, jossa otos on suuri, vastausosuus verrattain korkea ja kysymykset testattuja.

Tulokset jättävät avoimia kysymyksiä

Rask on yhtä mieltä Pentikäisen kanssa, että Suomen Yrittäjien kyselyn tulokset jättävät avoimia kysymyksiä. Hän pitää arvokkaana, että viime vuosilta on useita tutkimuksia syrjinnästä työelämästä. Ongelma on tiedostettu paremmin, ja siitä halutaan keskustella.

Jos kaikki syrjintäperusteet lasketaan yhteen, kaiken kaikkiaan 39 prosenttia palkansaajista oli työolotutkimuksen mukaan havainnut vuonna 2018 yhteen tai useampaan syyhyn perustuvaa syrjintää työpaikallaan.

Rask huomauttaa, että esimerkiksi kieli, perhesuhteet ja vammaisuus ovat syrjintäperusteina myös yleisiä, mutta Suomen Yrittäjien kyselyssä ei ole tarkasteltu näitä syitä.

Nuoret näkivät syrjintää enemmän kuin muut

Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan nuoret näkevät enemmän syrjintää työpaikoilla kuin vanhemmat ikäluokat. Kyselyssä 18–29-vuotiaat nuoret aikuiset näkivät työpaikoillaan muun muassa ikäsyrjintää enemmän kuin yli 55-vuotiaat. Muissa kategorioissa erot ovat vielä suuremmat.

Työolotutkimuksen mukaan ikäsyrjintä kohdistuu sekä ikääntyneisiin että nuoriin työntekijöihin.

Suuria eroja löytyy myös työpaikkojen suhteen. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan järjestöissä työskentelevät näkevät syrjintää selvästi enemmän kuin yrityksissä, valtiolla ja kunnissa työskentelevät.

Suomen Yrittäjien kysely tehtiin joulu-tammikuun vaihteessa, ja vastaajia oli 1 061. Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimuksessa vastaajien määrä oli 4 110.