Jyväskylässä on tänään raportoitu 53 uutta koronavirustartuntaa, kertoo kaupunki tiedotteessa.

Jyväskylässä on paljastunut suuri määrä koronatartuntoja.­

Uusia tartuntoja on todettu erityisesti kouluissa ja nuorten harrastustoiminnassa.

Tartuntojen ja altistumisten vuoksi on lauantaina asetettu karanteeniin yhteensä 76 Kilpisen ja Mankolan yhtenäiskoulujen oppilasta.

Koronatartuntojen määrä Jyväskylässä on ollut huolestuttavassa kasvussa. Kaupungissa on todettu tällä viikolla jo yhteensä 208 tartuntaa. Karanteenissa on yli tuhat ihmistä, kertoi kaupunki aiemmin.

Lauantaina Jyväskylän alueella on tehty yhteensä 445 koronatestiä. Perjantaina kaupunki tiedotti, että tieto mahdollisista koronaviruksen muunnostartunnoista saadaan ensi viikon alussa.

Yhteensä Suomessa raportoitiin lauantaina 469 uutta koronatartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1 273 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.