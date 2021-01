Helsingin baareissa korona­huoli on läsnä, mutta väsymys ajaa ulos eristyksestä: ”Seinät alkoivat kaatua päälle”

Baarikierros paljastaa muutoksen Helsingin yöelämässä. Keskustan suuripaikkaiset baarit ovat kiinni tai tyhjillään, pienissä kaupunginosakuppiloissa juhlitaan lähes kuten ennenkin.

IS kävi katsomassa perjantain tunnelmaa Helsingin Vaasankadulla.­

Helsingissä sataa lunta ja pakkasta on -3 astetta. Baarikierroksen perusteella vilkasta on yhä Kallion kaupunginosassa Vaasankadulla. Kadulla on kymmenkunta pientä ravintolaa vieri vieressä. Nuoret ja vanhat viettävät iltaa sulassa sovussa. Joissain paikoissa asiakkaat istuvat rauhallisesti omissa pöydissään – toisissa halaillaan ja istutaan lähekkäin vieri vieressä.

Nuoria juhlijoita oli Kalliossa liikkeellä normaalisti.­

Henkka, 42, on lähtenyt ystävänsä kanssa ensimmäistä kertaa baariin korona-aikana. Ensimmäinen yritys pari viikkoa takaperin meni pieleen, koska kumpikaan ei muistanut baarien menevän niin aikaisin kiinni. Tänä viikonloppuna pubiin lähdettiin heti töiden jälkeen viideltä.

– Sosiaalinen pakko pakotti ulos. Seinät alkoivat kaatua päälle, Henkka kertoo. Havaittavissa on puheiden perusteella koronaväsymystä. Hän myöntää olevansa riskiryhmää, mutta ei jaksa enää välittää.

– En ymmärrä, miksi koko elämä pitäisi laittaa holdiin, hän toteaa lakonisesti.

Kummallakaan ystävyksellä ei ole maskia ei ulkona eikä sisällä.

– Se on yhtä tyhjän kanssa. Joutuisit ottamaan maskin pois koko ajan hörpätessä, hän toteaa.

Henkka paljastaa, että maskia ei ole ollut käytössä missään vaiheessa. Korona ei pelota. Työpaikallakaan ei pysty käyttämään maskia.

– Ehkä tähän alkaa tulla jo jonkinlainen kyllästyminen, kaverikin vieressä toteaa.

Vaasankadulla sijaitseva baari piti tarkkaa lukua siitä, että asiakasmäärä pysyy puolessa normaalista. Nelikymppinen Henkka oli lähtenyt baariin ensimmäistä kertaa ystävänsä kanssa koronan aikana.­

Suositun yhdeksänkymmentäpaikkaisen kalliolaisravintolan suositustenmukaiset 45 asiakaspaikkaa ovat täynnä iltayhdeksän aikaan. Toimittajan tullessa sisälle ravintolaan baarimikko ryntää ovelle taajaan sanomaan, että ”pahoittelut, olemme täynnä”. Seuraavan viiden minuutin kuluessa pakit saa lähes kymmenkunta ihmistä.

– Tätä tämä on ollut jo vuoden ajan, ovimikkonakin nykyisin työskentelevä baarityöntekijä kertoo. Ovimiestä ei ole enää varaa palkata, ja ravintola pysyy pystyssä juuri ja juuri. Työntekijöiden tunteja on vähennetty, koska myyntilupa on yhä vain kymmeneen illalla.

– Viikolla ihmiset tulevat ostamaan juomia juuri ennen kymmentä, hän kertoo. Viikonloppuisin ihmisillä on jo jatkopaikat tiedossa ja loppupiikkiä ei myyntiin saada.

Baarien aukioloajat vaihtelevat, useimmat avaavat ovensa vain illaksi. Anniskelun tulee loppua kymmeneltä ja ulkona porukan tulee olla yhdeltätoista. Toimittajan yllätykseksi yksikään lukuisien baarien asiakkaista ei käytä maskia.

Toimittaja haastatteli juhlijoita Vaasankadulla. Kolmekymppiset Tuija ja Taru käyvät baareissa normaalisti, mutta valitsevat paikan, mikä noudattaa ohjeistuksia.­

Korona-aikana illanviettopaikat valitaan tarkkaan

Iloinen puheensorina kuuluu erään kuppilan ulkopuolelta. Tuija, 30, ja ystävänsä Taru, 32, ovat Vaasankadulla viihteellä ihan kuten ennenkin.

Tuija kertoo valitsevansa paikan illanviettoa varten tarkasti.

– Katson, että paikka on vastuullinen, eikä esimerkiksi tuollainen. Hän osoittaa vastapäistä paikkaa, mikä näyttää olevan täynnä ja turvaväleistä ei ole tietoakaan.

– Ihmiset mieluummin haluavat rahaa kassaan, kun ovat huolissaan asiakkaiden terveydestä, hän kertoo närkästyneenä.

Maskeja naiset käyttävät kaupassa ja töissä.

– Maskia en käytä viihteellä ravintolassa, koska en jaksa tehdä siihen reikää, Tuija provosoi.

– Tiedän, että olen paha ihminen, kun istun baarissa korona-aikana, hän lisää. He pitävät ongelmallisena maskinvaihtoa jokaisen hörpyn jälkeen. Se ei vaan ole heidän mukaansa mahdollista. Aihe herättää tunteita.

Taru ei pelkää koronaa.

– En osaa pelätä sitä, enkä oikein edes selittää miksi, hän huokaa.

Molemmat myöntävät kärsivänsä koronaväsymyksestä. Mielessä toki pyörii se ajatus, ettei haluaisi ketään muuta tartuttaa vahingossa.

Naiset ovat paitsi ravintolan asiakkaita – myös ravintola-alan työntekijöitä. Tuijalla on yhä täydet tunnit, Tarun tunteja on vähennetty. Tuija maalailee jo lomautuksia.

– Suurin pelko on se, että työt lähtee alta.

Vaasankatu on myös nuorten suosiossa. Lähellä asuvat Aaro, Miska ja Pessi viettivät iltaa yhdessä.­

Nuoret miehet eivät jaksaisi enää

Suositun nuorisoravintolan ulkopuolella kolme nuorta miestä suostuu mielellään jututettavaksi.

– Tultiin chillailemaan tänne joku tunti sitten, he kertovat yhdestä suusta.

18-vuotiaat Miska ja Pessi kertovat käyneensä baarissa lähes joka viikonloppu koronan aikana. 19-vuotias Aaro on juhlinut vähän harvemmin.

Korona on nuorten miesten mukaan mielessä joka sekunti. Maskia käytetään julkisissa liikennevälineissä, kaupungilla ja koulussa. Baarissa maskit unohtuvat. Tosin Pessi kaivaa maskin heti päälle, kun se ensimmäisen kerran mainitaan.

Miksi baarissa ei voi pitää maskia?

– Ei sitä hörppäysten välissä jaksa pistää päähän.

Nuoret miehet kertovat, että maskin käytöstä on myös tullut epäpuhtauksia kasvoihin.

– Mä en pysty pitämään maskia ollenkaan, Miska toteaa.

Käsien desinfiointi sujuu nuorilta ja myös turvavälit pidetään. Koskemista vältetään yleisissä tiloissa, esimerkiksi kaiteisiin ei kosketa. Mutta väsymys vaivaa.

– Ollaan valmiit tekemään mitä ikinä se vaatii, jotta tää loppuis pian. Vaikka me itsekin ollaan jo vähän löysiä, he analysoivat oloaan.

– Ei oikein jaksais enää, vähän väsyttää, he toteavat yhdestä suusta.

Tilanne aiheuttaa heidän mukaansa nuorille psyykkisiä oireita. He ovat kuulleet, että joissain perheissä on masennusta ja kotiväkivalta on lisääntynyt.

– Pitää käydä yksin kävelyllä, se pitää mielen virkeänä. Nähkää rakkaita parin metrin etäisyydellä, Pessi ohjeistaa ikätovereitaan.

Pessi, 18, laittoi maskin heti päähän, kun toimittaja kysyi sen käytöstä.­

Helsingin yöelämässä on alkuvuosi ollut hiljainen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) ylitarkastaja Riku-Matti Lehikoinen kertoo, että edellisenä viikonloppuna Helsingissä ei asiakaspaikkojen ylitysmääriä havaittu. Hänen mukaansa ravintola-ala noudattaa kokonaisuudessaan ohjeistuksia hyvin.

– Tammikuu on perinteisesti ollut ravintoloissa hiljainen ja korona-aikana vielä hiljaisempi, Lehikoinen luonnehtii.

Avin nykyisen ohjeistuksen mukaan ruokaravintoloissa asiakasmäärien täyttöaste on 75 prosenttia ja baareissa 50 prosenttia normaalista. Toimintaa saa jatkaa laatimalla niin sanotun tartuntalain mukaisen omavalvontasuunnitelman ja ohjeistamalla asiakkaita muun muassa käsihygieniasta ja turvaväleistä.