Presidentti Halonen Ylen Ykkösaamussa: Jos haluamme matkustaa edes suhteellisen vapaasti, meidän pitää saada rekisteröintijärjestelmä koronatesteistä ja rokotuksista

Halonen ei ole vielä saanut koronarokotusta.

Kuntavaalit pitäisi presidentti Tarja Halosen mielestä järjestää näillä näkymin alkuperäisen aikataulun mukaan koronatilanteesta huolimatta. Hän kommentoi asiaa ollessaan Ylen Ykkösaamun vieraana. Kuntavaalit on määrä järjestää huhtikuun puolivälissä.

– Minusta meillä on sellainen aika velvoittava traditio Suomessa, että meitä eivät pidätä kapinat, sodat tai mitkään muutkaan. Koronasta riippumatta luultavasti pystymme pitämään vaalit, Halonen sanoi.

– Tällä hetkellä olen vakaasti sitä mieltä, että vaalit ajallaan.

Halonen kertoi kuulleensa keskustelua siitä, pitäisikö vaalivirkailijat laittaa varmuuden vuoksi etusijalle rokoteohjelmissa.

– Se voi olla keskustelun arvoinen asia, pitäisikö vaalivirkailijoista katsoa, että he ovat rokotettuja.

Halonen kertoi, ettei ole itse vielä saanut koronarokotusta, mutta aikoo puolisonsa kanssa ottaa rokotuksen, kun aika koittaa.

"Rokotusjärjestelmä avain parempaan"

Halonen edustaa Suomea Maailman terveysjärjestön WHO:n koolle kutsumassa eurooppalaisessa komissiossa. Halonen on kertonut aiemmin Ylelle, että riippumattoman komission tehtävänä on koota parhaat opit siitä, miten eri maiden terveysjärjestelmät ovat vastanneet koronapandemiaan.

Halonen huomautti Ykkösaamussa, että niin kauan kuin koronavirusta esiintyy jossain päin maailmaa, on sillä mahdollisuus putkahtaa esille useassa eri maailmankolkassa.

– Tässä mielessä rokotusjärjestelmä on avain parempaan, helpompaan tulevaisuuteen.

Jos matkustusta halutaan helpottaa esimerkiksi Euroopan sisällä, tarpeen on Halosen mukaan rekisteröintijärjestelmä, jossa on ajantasaista tietoa luotettavista testeistä ja rokotuksista.

Hän huomautti, että Suomessa on Kelan kanssa tehty kyseisenlaisia järjestelmiä melko pitkälle, esimerkkinä Kanta-järjestelmä.

– Toinen asia on se, että sen (järjestelmän) pitäisi olla myös kansainvälinen, sillä tavalla, että kuka tahansa tänne tulee, me tiedämme sen. Tässä mielessä suomalainen osaaminen on ollut kovasti Euroopan unionin komission kiinnostuksen kohteena, ja näitä ei niin näkyviä keskusteluita ja yhteistyöasioita tehdään koko ajan.