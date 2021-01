THL: Suomessa todettu 469 uutta koronatartuntaa – näissä kunnissa ne ovat

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1 273 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa on todettu 469 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta on koko maassa nyt 81,9. Suurin ilmaantuvuusluku on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, 136,7. Pienin ilmaantuvuus on Itä-Savon sairaanhoitopiirin 15 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Koko epidemian aikana Suomessa on todettu 44 871 tartuntaa.

Eilen THL kertoi, että Suomessa on raportoitu seitsemän uutta koronaan liittyvää kuolemaa, minkä myötä virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu epidemian aikana yhteensä 671. Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi oli 126 ihmistä, joista tehohoidossa oli 20.

Koronavirusrokotteen oli eilisten tietojen mukaan saanut Suomessa yhteensä 137 551 ihmistä. Toisen rokoteannoksen oli saanut 14 239 ihmistä.

Muutokset alueittain ja kunnittain

Ahvenanmaa +1

Jomala +1

Etelä-Karjalan SHP +1

Lappeenranta +1

Etelä-Pohjanmaan SHP +12

Kauhava +5

Seinäjoki +7

Etelä-Savon SHP +1

Mikkeli +1

Helsingin ja Uudenmaan SHP +234

Espoo +43

Helsinki +97

Hyvinkää +3

Järvenpää +9

Karkkila +3

Kerava +6

Kirkkonummi +2

Lohja +4

Mäntsälä +4

Nurmijärvi +2

Porvoo +4

Tuusula +1

Vantaa +54

Vihti +2

Itä-Savon SHP +7

Savonlinna +7

Kainuun SHP +5

Kajaani +3

Kuhmo +1

Puolanka +1

Kanta-Hämeen SHP +8

Forssa +1

Hämeenlinna +2

Loppi +3

Tammela +2

Keski-Pohjanmaan SHP +1

Kaustinen +1

Keski-Suomen SHP +32

Joutsa +1

Jyväskylä +28

Laukaa +3

Kymenlaakson SHP +11

Kotka +5

Kouvola +6

Lapin SHP +6

Kolari +3

Rovaniemi +3

Länsi-Pohjan SHP +7

Kemi +1

Tornio +5

Ylitornio +1

Pirkanmaan SHP +42

Akaa +2

Hämeenkyrö +1

Jämsä +1

Mänttä-Vilppula +1

Nokia +2

Pälkäne +1

Tampere +31

Valkeakoski +1

Ylöjärvi +1

ei kuntatietoa +1

Pohjois-Karjalan SHP +1

Ilomantsi +1

Pohjois-Pohjanmaan SHP +13

Ii +1

Oulu +11

Raahe +1

Pohjois-Savon SHP +5

Kuopio +3

Siilinjärvi +1

ei kuntatietoa +1

Päijät-Hämeen SHP +13

Lahti +11

Orimattila +2

Satakunnan SHP +17

Jämijärvi +2

Kokemäki +1

Pori +8

Rauma +6

Vaasan SHP +18

Närpiö +4

Pedersören kunta +1

Uusikaarlepyy +3

Vaasa +6

Vöyri +4

Varsinais-Suomen SHP +34