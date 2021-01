Maailmalla yleistynyt tapa ei saa varauksetonta kannatusta Työterveyslaitoksen tutkijalta. Aalto-yliopiston tutkija taas näkee taktiikassa hyötyjä.

IS kysyi asiantuntijoilta, mitä mieltä he ovat ”tuplamaskin” käytöstä.­

Kirurgisen hengityssuojaimen päälle puettava kangasmaski on yleistynyt maailmalla.

Erityisesti kevyen suu-nenäsuojan suojaustehoa on paranneltu pukemalla sen päälle toinen maski. Korkean profiilin esimerkkiä tässä on antanut Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin neuvonantaja tohtori Anthony Fauci, joka on suositellut kahden maskin pukemista.

Suomalaisasiantuntija Työterveyslaitokselta suhtautuu suosituksiin varauksella.

– En lähde suosittelemaan kahden suojaimen pukemista päällekkäin. Maskien valmistaja on suunnitellut maskit toimimaan tietyllä tavalla. Jos tästä poiketaan, maskit eivät välttämättä toimi kuten niiden on tarkoitettu, eikä se edistä terveyttä, vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä Työterveyslaitokselta sanoo.

Erja Mäkelä.­

Mäkelän mukaan tuplakäytössä maskin hengitysvastus kasvaa ja samoin käy hiilidioksidipitoisuudelle maskin sisällä.

– Suu-nejäsuojuksen sisäpuolelta on mitattu 2 000–3 000 ppm (miljoonasosa) hiilidioksidipitoisuuksia, kun huonon sisäilman rajana pidetään 1 500 ppm CO2-pitoisuutta, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan maskin sisällä vallitsevaa hiilidioksidipitoisuutta ei voi pitää vielä erityisen haitallisena, mutta se voi aiheuttaa päänsärkyä ja väsymystä.

Mäkelän mukaan on myös epäselvää, missä määrin kaksi päällekkäistä maskikerrosta parantaa suojaavuutta.

Ville Vuorinen.­

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorinen pitää todennäköisenä, että kirurgisen suojan päälle asetettu kangasmaski lisää käyttäjänsä saamaa suojaa.

– Suu-nenäsuojissa tapahtuu paljon ohivirtausta itse maskin ohi. Toinen maski lisää maskin istuvuutta kasvoille, Vuorinen perustelee.

Yhdysvaltainen professori Joseph Allen piti CNN:n haastattelussa kahden maskin käyttöä hyvänä siitä syystä, että yhdistelmä antaa yhtä maskia paremman suodatustehokkuuden erityisesti uloshengitettävän ilman puhdistamisessa. Näin maski suojaa muita ihmisiä.

Kirurgisen ja kangasmaskin yhtäaikaisen käytön suosittamiseen päätyivät Virginian teknillisen yliopiston professori Linsey Marr ja San Fransisco General Hospital-sairaalaan lääketieteen professori Monica Gandhi joulukuun lopussa julkaisemassa kokooma-artikkelissa.

Vasemmalla kertakäyttöinen suusuojain ja oikealla pestäviä kangasmaskeja. ”Tuplamaskissa” suusuojain asetellaan kangasmaskin alle.­

Vuorinen tutustui IS:n pyynnöstä artikkeliin.

– Lindsey Marr on hyvin tunnettu tutkija. Hän twiittasi muuten, että suosittelee kolmekerroksisia maskeja, Vuorinen sanoo.

Yhdysvaltalaistutkijat perustelivat kahden maskin käyttöä hyvin pitkälti samoilla perusteilla, minkä aerofysiikan apulaisprofessori Vuorinen näkee kahden maskin käytön mahdolliseksi perusteeksi. Ohivuoto ulos-, mutta erityisesti sisäänhengityksessä vähenee.

Marrin ja Ganhin mukaan kirurginen maski toimii yhteiskäytössä ensisijaisena suodattimena. Päälle asetettava kangasmaski parantaa yhdistelmän istuvuutta kasvoille ja tuo jossain määrin lisäsuodatustehoa.

– Kirurgisen maskin ja kangasmaskin yhteiskäytöllä on varmasti hyviä ja huonoja puolia. Hengitys voi vaikeutua, mutta suojaavuus todennäköisesti kohenee, kun ohihengitys vähenee, Vuorinen sanoo.

VTT:n tutkimusten mukaan jopa puolet hengitysilmasta menee suu-nenäsuojuksen ohi, mikä laskee niiden suojaustehoa olennaisesti.

Anthony Fauci käytti tuplamaskia puhuessaan lehdistölle 21. tammikuuta.­

Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan kirurgisen suojaimen ja kangassuojaimen yhdistelmällä päästään yli 90 prosentin suodatustehokkuuteen yli yhden mikrometrin eli millimetrin tuhannesosan kokoisille tai sitä suuremmille partikkeleille.

Vuorisen mukaan suojaustehokkuuden merkitys voi korostua, kun uusia aikaisempaa herkemmin tarttuvien muuntovirusten määrä kasvaa.

– Kirurgisella maskilla alkaa olla aika vaikeaa tavoittaa yhden mikrometrin luokaa olevia hiukkasia. Jos niitä halutaan kiinni, pitäisi siirtyä FFP2-luokan suojaimiin, joiden suodatusteho on 0,3 mikrometrin tasolla.

Vuorisen mukaan koronan tarttuminen aerosolien eli puheessa ja hengityksessä syntyvien pienten pisaroiden välityksellä voi olla tiedettyä suurempaa.

– Tiedetään, että virusta on aerosoleissa, mutta ei ole täysin selvää, miten niiden määrä jakautuu erikoisten hiukkasten kesken.

Vuorisien mukaan maskien suojaavuudella on iso merkitys taudin leviämisen hidastamisessa ja sitä keskustelua tulee käydä.

– Kolme tärkeintä tekijää, jolla ilmateitse tapahtuvan tartunnan riskiä voi vähentää on pitää etäisyyttä, käyttää riittävän suojaavaa maskia ja huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta. Kaikkien näiden ei tarvitse olla yhtä aikaa voimassa. Riittää, että kaksi ehtoa on toteutuu, Vuorinen sanoo.