Yksityiskohtaisessa rokotusjärjestyksessä ei rokotepulan vallitessa toteudu järki eikä oikeudenmukaisuus, kirjoittaa Riika Kuuskoski.

Kävi toisin kuin toivoimme – mutta kuten oli odotettavissa. Piskuinen Suomi ei pärjännyt rokoteostoksilla, kun koko maailma rokotetta hamuaa.

Isot jyräävät, niillä on valtaa ja suhteita. Koronataistelun tässä erässä Ruotsikin saattaa pärjätä meitä paremmin – AstraZenecan rokotetta saattaa tulla mukavasti kotikonnuille, olihan Astra ruotsalaisyhtiö ennen fuusiota.

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoi IS:n haastattelussa, että suomalaisten rokotusjärjestys on nyt epäeettinen rokotepulan takia.

Suomi on säätänyt varsin yksityiskohtaisen rokotusjärjestyksen, mutta rokotteita jaetaan maan eri alueille väestömäärän suhteessa.

Nyt osalla alueista rokotetaan jo suhteellisen terveitä seitsemänkymppisiä, kun kasikymppinen saattaa olla ilman rokotetta alueilla, joissa epidemiaa on eniten.

Eikä rokotusjärjestys anna mahdollisuutta käyttää järkeä niin, että esimerkiksi Länsi-Pohjan rajanylittäjät voisivat saada rokotuksen ennen muita, vaikka riski muuntoviruksen tuloon Suomeen sieltä on erittäin suuri. Ilmaantuvuusluku Ruotsin puolella on kymmenkertainen ja työmatkaliikennettäkin paljon, suitsimisesta huolimatta.

Myös itähelsinkiläisten ja maahanmuuttajataustaisen väestön rokottaminen ennen savolaisia näyttäisi lukujen pohjalta järkevältä, jos tavoite olisi hillitä tartuntoja mahdollisimman tehokkaasti. Ruuhkametrossa ei pysty pitämään turvavälejä, vaikka kuinka haluaisi.

Aluepolitiikka jyräsi terveyspolitiikan, tiivisti Tuominenkin.

Keväällä näytti siltä kuin korona olisi hiljentänyt politiikan. Hallitus hoiti epidemiaa epäpoliittisen oloisesti kuin toimitusministeristö. Oppositio ei juuri uskaltanut häiriköidä.

Sittemmin poliittiset manööverit ovat palanneet. Tällä viikolla Olympiakomitean tuore puheenjohtaja Jan Vapaavuori (kok) avasi lasten ja nuorten harrastustoiminnan. Asiasta päätti pääkaupunkiseudun koronanyrkki eli käytännössä kunnat, puhemiehenään pormestari Vapaavuori. Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi vastustaneensa asiaa. Toisen koronanyrkin asiantuntijatahon, THL:n, kanta jäi hieman epäselväksi, sillä sen edustaja ei saapunut tiedotustilaisuuteen.

IS kertoi perjantaina, että Varsinais-Suomessa sisäharrastuksista on tullut kaksi prosenttia tartunnoista. Uudellamaallakin testattujen nuorten tartuntaprosentti on noussut.

Teinifudarin äitinä pidän siitä, että tytär saa pelata jalkapalloa. Kansalaisena toivon, että viruksella ei pelata presidenttipeliä.