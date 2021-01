Asiantuntijoiden mukaan näyttää siltä, että EU on tehnyt löperön sopimuksen AstraZenecan kanssa – ja saa nyt maksaa siitä.

Euroopan valtaapitävät ja lääkeyhtiö AstraZeneca ovat olleet viime päivät tukkanuottasilla, kun AstraZeneca kertoi, ettei se pystykään toimittamaan ilmoittamaansa määrää rokoteannoksia EU-maille.

AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittelemä koronarokote sai myyntiluvan Euroopan komissiolta perjantaina.

EU on kovaan ääneen vaatinut sopimukseen kirjattujen rokoteannosmäärien toimittamista täysimääräisinä ja syyttänyt AstraZenecaa jopa sopimusrikkomuksesta.

Onko AstraZenecalla sitova velvollisuus toimittaa tietty määrä annoksia tiettyyn aikaan mennessä EU-valtioille?

Euroopan komission ja AstraZenecan välisen sopimuksen läpikäyneen varatuomarin ja lakimiehen Olli Rausteen mukaan ei ole.

Sopimukseen kirjatut määrät ovat noin-lukuja, höystettynä englannin kielen approximately-sanalla. Lisäksi toimitusvelvollisuus ei ole sitova, vaan AstraZenecalla on vain velvollisuus tehdä parhaan kykynsä ja pyrkimyksensä mukaan (best reasonable efforts) toimitusten toteuttamiseksi.

Rauste katsoo, että ”best reasonable efforts” tarkoittaa sitä, että yhtiön pitää ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita AstraZenecan kokoiselta yhtiöltä voidaan kohtuullisesti edellyttää ottaen huomioon kiireellinen tarve saada rokotetta.

– Toisin sanoen, jos AstraZeneca on laiminlyönyt tehdä jotain, jota vastaavassa asemassa olevalta yritykseltä voidaan kohtuullisesti edellyttää, esimerkiksi laiminlyönyt ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi huomatessaan jäävänsä jälkeen tuotantotavoitteesta, silloin AstraZeneca olisi rikkonut velvollisuutensa, Rauste sanoo.

Varatuomari Olli Rauste kävi Euroopan komission ja AstraZenecan perjantaina julkistetun sopimuksen läpi. Rausteen mukaan siellä puhutaan noin-määristä, parhaasta kyvystä ja pyrkimyksestä sekä arvioiduista toimitusajankohdista. Mitään sitovia aikoja tai lukumääriä sopimuksen julkaistusta versiosta ei löydy.­

AstraZeneca kuitenkin sopi 8. joulukuuta uuden valmistussopimuksen rokotteen vaikuttavan aineen valmistamisesta, kun oli selvinnyt, että Novasepin tuotantolaitos Belgiassa ei pääse tavoitteeseen.

– Olisiko AstraZenecan pitänyt lisäksi tehdä jotain enemmän? Se on spekulointia, ja juridisesti sellaista vaatimusta on vaikea näyttää toteen, Rauste katsoo.

Myös rokotteiden toimitusajankohdasta puhutaan tarkan ajan sijaan arvioidusta aikataulusta (estimated delivery schedule) ja kerrotaan vain ”aikaisimmasta mahdollisesta” toimitusajasta.

Lisäksi todetaan, että lopullisista toimitusajoista on sovittava erikseen.

– Mistään sitovista toimitusaikatauluista ei sopimuksessa ole sovittu, Rauste painottaa.

Sopimuksen mukaan AstraZenecalle on asetettu velvollisuus raportoida EU:lle valmistusverkostonsa edistymisestä ja haasteista.

– Jotenkin en jaksa uskoa, että AstraZeneca olisi pitänyt EU:ta tietämättömänä ongelmistaan, Rauste pohtii.

Novasepin tuotantolaitos Belgiassa ei pystynyt tuottamaan riittävästi rokotteen vaikuttavaa ainetta. Kun asia tuli ilmi, AstraZeneca sopi 8. joulukuuta uuden sopimuksen toisen valmistajan kanssa.­

Rauste nostaa sopimuksesta esiin vielä kohdan 5.4. Siinä sanotaan, että jos osoittautuu, että AstraZenecan sopimusvalmistajat eivät kykene valmistamaan sovittuja annoksia, EU:lla ja jäsenmailla on oikeus ehdottaa AstraZenecalle muita sopimusvalmistajia.

AstraZenecalla on tällöin velvollisuus yrittää neuvotella valmistussopimus EU:n tai jäsenmaan ehdottaman valmistuslaitoksen kanssa.

– Mielenkiintoista olisi tietää, onko Halix B.V kutsuttu joulukuussa hätiin juuri tällaisen neuvonpidon kautta vai onko se ollut AstraZenecan oma värväys.

Sopimusoikeuden professori Kari Hoppu Aalto-yliopistosta sanoo, että sopimuksen sanamuodot ovat oleellisia. Jos sanamuodot jättävät harkinnanvaraa – niin kuin termit approximately, best reasonable efforts ja estimated delivery schedule näyttäisivät jättävän – EU:n vaatimuksilta putoaa helposti pohja pois.

– EU:n tavoitteena on turvata omien kansalaistensa terveys. On aika huolestuttavaa, jos siellä ei osata tehdä vedenpitäviä sopimuksia. Varsinkin kun sen varaan on laskettu monessa maassa paljon, Hoppu arvioi.

Jos EU ja AstraZeneca eivät saa sovittua kiistaansa ”rauhanomaisesti”, asiaa käsitellään tarvittaessa belgialaisessa tuomioistuimessa Brysselissä.

– Paljon riippuu sitten, miten kyseisen maan lain soveltamiskäytännöt menevät, Hoppu sanoo.

AstraZenecan toimitusvaikeuksien takia rokotetta on tarjolla kevättalven ajan selvästi ilmoitettua vähemmän. Intia lahjoitti 28. tammikuuta naapurilleen Sri Lankalle 500 000 annosta AstraZenecan rokotetta.­

Toinen Aalto-yliopiston sopimusoikeuden professori Matti Rudanko sanoo, että yleensä sopimusvelvoitteet jaetaan huolellisuus- ja tulosvaatimusnäkökulmiin: miten huolellisesti sopimuksen velvoitteista pidetään kiinni ja miten täydellisesti sopimuksen tavoitteisiin päästään.

– Sopimusosapuolilla on velvollisuus kohtuullisella huolellisuudella pyrkiä asetettuun tavoitteeseen. Ja vaikka tämän tyyppisessä sopimuksessa olisi hyvä päästä täydelliseen toimitusmäärään, niin jos pääsee tietyssä ajassa kohtuulliseen suuruusluokkaan kiinni, sopimusta ei yleensä katsota rikotun sopimussakon arvoisesti, Rudanko näkee.