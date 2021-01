Jyväskylässä on todettu kaksi poikkeuksellisen laajalle levinnyttä tartuntaketjua. Erityisen poikkeavia piirteitä on löydetty kuntosalilta lähteneestä tartuntaketjusta.

Jyväskylä on noussut viime aikoina vauhdilla koronatilastoissa kahden suuren tartuntaryppään takia.

Kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä sanoi Helsingin Sanomille, että Jyväskylän molemmat tartuntaketjut ovat levinneet poikkeuksellisen laajalle.

Toinen tartuntaketjuista on peräisin kuntosalilta ja toinen vaihto-opiskelijoille tarkoitetuista epävirallisista opiskelijabileistä.

Jyväskylän tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä.­

– Kyse on poikkeavista, voimakkaasti leviävistä piirteistä. Omituista kuntosalilta lähteneessä ketjussa on se, ettei henkilöiden välillä ollut välttämättä suoraa yhteyttä, vaan he ovat oleskelleet samassa tilassa saman päivän aikana, Käsmä sanoi HS:lle.

Ilta-Sanomat kysyi Käsmältä vahvistusta. Ovatko eri aikoihin samalla kuntosalilla vierailleet henkilöt siis todellakin saaneet tartunnan ilman yhteyttä toisiinsa? Kyseessä on erittäin poikkeuksellinen tartuntaketju.

Käsmä vahvisti asian olevan juuri niin kuin kysyttiin.

– Outo juttu kaikkiaan, hän kirjoitti.

Toistaiseksi ei tiedetä, onko Jyväskylän tuoreiden tartuntaketjujen taustalla herkemmin tarttuva muuntovirus. Käsmä kertoo Ilta-Sanomille, että sekvensoinnin tulokset tulevat maanantaina.

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen.­

Myös virusopin professorin, dosentti Ilkka Julkusen mukaan kyseessä on erikoinen tartuntaketju, kun eri aikaan samassa tilassa vierailleet ihmiset ovat saaneet tartunnan. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla tuntematta Jyväskylän tapausta tarkemmin.

– Tähän vaikuttavat tilan ilmastointijärjestelyt sekä se, kuinka hyvin kosketustartunnalta suojaudutaan. Kuulostaa silti oudolta, Julkunen sanoo ja muistuttaa, että pisaratartunta on kaikista todennäköisin tartuntatapa koronavirukselle.

HS:n mukaan Jyväskylän kuntosalilta lähteneeseen ketjuun liittyviä tartuntatapauksia on todettu yhteensä 35 henkilöllä.

Jyväskylässä on tällä viikolla todettu yli 150 uutta koronavirustartuntaa. Karanteenissa on yli tuhat henkilöä.