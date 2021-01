AstraZenecan myyntiluvan lisäksi perjantaina julkistettiin Johnson & Johnsonin ja Novavaxin rokotteiden hyvät tutkimustulokset.

Tammikuuta on tähän asti leimannut korona-asioissa erityisen negatiivinen sävy: rokotetoimitusvaikeudet, tartuntojen kääntyminen taas kasvuun, muuntoviruksen leviämisuhka...

Perjantaina mielialat heilahtivat synkkyyden alhosta jälleen toiveikkaiksi, kun Euroopan lääkevirasto EMA suositteli AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittelemälle rokotteelle myyntiluvan myöntämistä EU-alueelle.

Euroopan komissio siunasi myyntiluvan vain joitakin tunteja myöhemmin. Vieläpä kaikille yli 18-vuotiaille. Torstain aikana Saksasta alkoi kuulua uhkaavia uutisia, että myyntilupa saatettaisiin rajata 18–65-vuotiaisiin.

– Ilon päivä, olen huojentunut! Tärkeintä oli viisas päätös, ettei myyntiluvalle asetettu yläikärajaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek iloitsee.

– Päätöksellä on tärkeä merkitys, sillä AstraZenecan valmistamia rokotteita on tilattu määrällisesti Suomeen paljon. Päätöksellä on merkitystä myös globaalisti sen vuoksi, että Maailman terveysjärjestön WHO:n alhaisen tulotason maille COVAX-instrumentin kautta toimitettavat koronarokotteet nojaavat Euroopan lääkeviranomaisen suositukseen, Nohynek tähdentää.

Suomen osuus AstraZenecan rokotteista on EU-yhteishankintamekanismin kautta 3,7 miljoonaa rokoteannosta.

Suomen rokotusstrategialle yläikärajattoman AstraZenecan myyntilupasuositus oli erittäin tärkeä. Tilanne olisi mutkistunut paljon, jos AstraZenecaa ei olisi saanut antaa esimerkiksi yli 65-vuotiaille.

Nohynek sanoi, että Suomen kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar kokoontuu heti tiistaina pohtimaan EMAn päätöksen vaikutusta suomalaisten rokottamiseen ja linjaamaan lähitulevaisuuden näkymiä.

Eivätkä perjantain hyvät uutiset rajoittuneet pelkästään AstraZenecan myyntilupasuositukseen.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek myöntää, että oli Suomen rokotusstrategian kannalta iso juttu, että AstraZenecan rokotetta saa antaa kaikille täysi-ikäisille.­

Jo aikaisemmin päivän aikana tulivat tiedot tutkimuksista, joiden mukaan Novavaxin rokote antaa 89,3 prosentin suojatehon ja yhden pistoksen Johnson & Johnson laajassa tehotutkimuksessa 66 prosentin suojan (vakavaa tautimuotoa vastaan 85:n ja kuolemaa vastaan täyden 100 prosentin suojan).

– Perjantaina tuli monta hienoa uutista! Turhautumisesta heilahdettiin ilon puolelle, Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo.

Rämetin mukaan rokotesaatavuus paranee nyt selvästi, vaikka AstraZeneca onkin ilmoittanut, ettei se pysty toimittamaan suunnittelemaansa määrää pariin ensimmäiseen kuukauteen.

– Jos AstraZeneca pystyisi tuottamaan 40 miljoonaakin annosta maaliskuun loppuun mennessä, niin Suomen osuus siitä olisi lähes puoli miljoonaa. Ja taustalla on vielä se, että Johnson & Johnson saanee myyntiluvan kesään mennessä. Sekään ei ole mikään kunnianhimoinen aikataulu. Juhannuksen aikaan pitäisi olla jo hyvä tilanne, Rämet laskeskelee.

Hyviin uutisiin Rämet lisää vielä sen, että maailmassa on rokotettu koronavirusta vastaan jo yli 80 miljoonaa ihmistä.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet povasi, että juhannukseen mennessä Suomessa pitäisi olla hyvä tilanne, sen verran eri valmistajien rokotteita alkaa olla tarjolla.­

– Ei ole tullut laajoja yleisiä haittavaikutuksia. Rokotuksia voi mennä ottamaan turvallisin mielin, Rämet korostaa.

Positiivista on Rämetin mielestä sekin, että valikoimaan on nyt tullut kolmas rokotetoimittaja, ja myös Johnson & Johnson näyttää hyvin lupaavalta.

– Rokotteita on tehty myös usealla eri teknologialla. On positiivinen tilanne, kun alkaa olla vaihtoehtoja. Se tarkoittaa myös sitä, että markkinoille tulee entistä enemmän toimivia rokotteita, Rämet näkee.

Rämet luottaa, että laajat joukkorokotukset saadaan rullaamaan jouhevasti, kunhan vain rokotetta alkaa tulla riittävästi.

– Luotto siihen on vahva. Suomessa on toimiva julkinen terveydenhuolto, ja rokotuksissa hyödynnetään vielä myös työterveyshuoltoa.

Mistä Saksan hämmennystä herättänyt myyntilupasuosituksen rajoittaminen korkeintaan 65-vuotiaisiin johtui?

Nohynek ja Rämet sanoivat, että kukin maa saa itse päättää myyntiluvan puitteissa, mille ikäryhmille mitäkin rokotetta antavat.

– Alle 55-vuotiailla suojateho on tutkimuksissa kiistaton, siitä ei tarvitse keskustella. Ikäihmisten osalta tietoa kertyi tutkimuksista harmillisen niukasti, faktapohjaa ei ollut tarpeeksi, Rämet sanoo.

Britanniassa AstraZenecalla on rokotettu yli 65-vuotiaita koko ajan. 82-vuotias James Shaw oli Skotlannissa ensimmäinen, joka rokotettiin AstraZenecan rokotteella 4. tammikuuta.­

– Saksa katsoo, että dataa yli 65-vuotiaiden osalta oli liian vähän, tautitapausten määrä koeryhmässä oli olematon. On kuitenkin olemassa vasta-ainetutkimustietoa, ja sen osalta tulokset olivat lähes yhtä hyvät kuin nuoremmissa ikäryhmissä. On ajateltu, että vasta-ainetasot ennustavat kohtuullisen hyvin suojatehoa virusaltistustilanteessa ja on siis odotettavissa, että rokote tehoaa myös ikääntyneisiin. Ja koska rokote on osoittautunut myös turvalliseksi, EMAlla ei ollut perusteita asettaa AstraZenecalle yläikärajaa, Nohynek täydentää.

Lisäksi Nohynek muistuttaa, että Britanniassa AstraZenecan rokotetta on annettu koko ajan myös yli 65-vuotiaille, ja odottamattomia vakavia haittavaikutuksia ei ole havaittu.

Ensimmäisiä tietoja rokotteen tehosta iäkkäillä laajassa käytössä on odotettavissa Britanniasta noin kolmen viikon kuluttua.