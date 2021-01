Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso perjantain tuoreimmat tiedot

Jyväskylässä on todettu tällä viikolla 155 koronatartuntaa, ja karanteenissa on yli tuhat ihmistä.

Koronavirusrokotteen on saanut Suomessa yhteensä 137 551 ihmistä, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Yli 70-vuotiaista yli 46 000 on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Toisen rokoteannoksen on saanut tähän mennessä 14 239 ihmistä koko Suomessa.

Määrällisesti eniten rokotteita on annettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa ainakin yhden rokoteannoksen on saanut lähes 36 000 ihmistä. Pirkanmaalla rokotettuja on lähes 18 000 ja Varsinais-Suomessa noin 13 500.

Ikäryhmistä eniten on rokotettu 50–59-vuotiaita sekä 80–89-vuotiaita. Molemmissa ryhmissä rokotteen on saanut noin 24 500 ihmistä.

Kaikkiaan rokoteannoksia on annettu 151 790.

Sairaalapotilaiden määrässä laskua

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia raportoitiin perjantaina seitsemän. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 671.

Perjantaina sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi oli 126 ihmistä, joista tehohoidossa 20. Sairaalahoidossa oli 12 ihmistä vähemmän kuin torstaina. Uusia koronavirustartuntoja kerrottiin perjantaina olevan 363.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 491 tartuntaa, mikä on 983 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Tartuntojen lisääntyessä myös taudin ilmaantuvuusluku jatkaa kasvuaan. Koko maan ilmaantuvuusluku on liki 79 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Suurin ilmaantuvuusluku on yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lähes 132. Pienin ilmaantuvuus on Itä-Savon sairaanhoitopiirin 15 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alusta asti 44 402 koronatartuntaa. Niistä hieman yli puolet eli runsaat 22 000 on kirjattu pääkaupunkisedun kolmessa isossa kaupungissa, Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Helsingissä on todettu nyt lähes 13 000 koronatartuntaa.

Koronavirustestejä on tehty Suomessa lähes 2,8 miljoonaa.

Jyväskylässä laaja tartuntaketju opiskelijoiden illanvietosta

Jyväskylässä on todettu maanantaista perjantaihin saakka yhteensä 155 koronatartuntaa. Karanteenissa on yli tuhat ihmistä, kaupunki kertoo.

Enemmistö tartunnoista on lähtöisin opiskelijoiden illanvietosta ravintolassa Jyväskylässä viime viikon torstaina. Sanomalehti Keskisuomalaisen mukaan Jyväskylän Heidi’s Bier Barissa vieraili viime viikon torstaina noin 150 asiakasta. Suurin osa heistä oli vaihto-opiskelijoita tai kansainvälisten tutkinto-ohjelmien opiskelijoita.

Jyväskylän kaupunki kertoi perjantaina alkuillasta, että tieto mahdollisista koronaviruksen muunnostartunnoista saadaan ensi viikon alussa.

Kaupungin johtoryhmä totesi, että Jyväskylässä on jo otettu käyttöön lähes leviämisvaiheen suositukset ja rajoitukset, vaikka kaupunki on yhä koronan kiihtymisvaiheessa.

Euroopan lääkevirasto näyttää vihreää valoa AstraZenecan rokotteelle

EMA suosittaa rokotetta kaikille yli 18-vuotiaille, mutta Saksa aikoo silti suositella, ettei sillä rokoteta yli 65-vuotiaita. Rokotteen tehosta ikäihmisillä on käyty paljon keskustelua viime päivinä.

Euroopan lääkevirasto (EMA) suosittaa ehdollisen myyntiluvan myöntämistä brittiläis-ruotsalaisen lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston koronarokotteelle. Suositus koskee yli 18-vuotiaita.

Seuraavaksi asia siirtyy EU-komissiolle, jonka käsissä myyntiluvan myöntäminen on.