Tällainen on AstraZenecan ”kansanrokote”, johon kohdistuu suuria odotuksia

Euroopan lääkevirasto EMA päätti perjantaina puoltaa myyntilupaa Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan koronarokotteelle. IS kertoo, millainen kauan odotettu valmiste on.

Onko tässä koronapandemian voittaja? Britannian kansallinen lääkeviranomainen hyväksyi Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan koronarokotteen jo vuodenvaihteessa, ja perjantaina oli Euroopan lääkeviraston EMA:n vuoro. Virasto päätti puoltaa rokotteelle myyntilupaa, josta odotetaan nopeaa päätöstä Euroopan unionin komissiolta.

EMA suosittelee AstraZenecan koronarokotteen myöntämistä kaikille yli 18-vuotiaille ja pitää rokotetta soveltuvana myös iäkkäille.

IS kertoo seuraavassa, millaisesta lääkevalmisteesta on kysymys.

1. Mikä se on?

Oxfordin yliopiston tutkijat ja brittiläis-ruotsalainen lääkeyhtiö AstraZeneca aloittivat virusvektorirokotteensa kehittämisen jo vuosi sitten, heti kun Kiina julkaisi tiedot uuden koronaviruksen sars-cov-2:n genomista. Rokoteaihion ensimmäisistä eläinkokeista raportoitiin viime vuoden toukokuussa. Ensimmäinen rokotuskampanja alkoi Britanniassa 4. tammikuuta 2021.

AstraZenecan rokote annostellaan 0,5 millilitran pistoksena lihakseen. Pistoksia on kaksi.

Rokote sopii hyvin laajoihin joukkorokotuksiin, sillä se säilyy jääkaappilämpötilassa. Kun pullo on avattu, on siitä saatavat annokset pistettävä kuuden tunnin kuluessa.

2. Paljonko sitä tulee ja mistä?

AstraZeneca suunnitteli noin kolmen miljardin annoksen valmistusta tänä vuonna maailmanmarkkinoille. Yhtiön suurin sopimusvalmistaja on Intian seerumi-instituutti. Euroopan unioni on tilannut jäsenmailleen 300 miljoonaa annosta, ja sopimuksessa on 100 miljoonan annoksen optio lisätoimituksille. Tästä määrästä Suomeen on tilattu 3,7 miljoonaa annosta, mutta toimitukset jäävät helmi-maaliskuussa odotettua selvästi pienemmiksi.

Rokotetoimituksista puhkesi lihava riita EU-komission ja AstraZenecan välille sen jälkeen kun yhtiö ilmoitti 22. tammikuuta tuotantovaikeuksista EU:lle varatussa toimitusketjussaan. Ilmoituksen mukaan AstraZeneca leikkaa vuoden ensimmäiselle neljännekselle suunniteltuja toimituksia 80 miljoonasta annoksesta 31 miljoonaan. Neuvotteluja toimitusten lisäämisestä käydään parhaillaan.

AstraZenecan rokote sai Britannian kansalliselta lääkintöviranomaiselta hätäkäyttöluvan 30. joulukuuta. Rokotukset pääsivät alkamaan sen jälkeen.­

3. Mitä se sisältää?

Vaikuttavassa aineessa on ihmiselle harmitonta adenovirusta, jonka kuoren sisällä on pätkä koronaviruksen genomia. Tavallista nuhakuumetta aiheuttava adenovirus on peräisin simpanssilta eikä se kykene lisääntymään ihmisen elimistössä.

Lisäksi rokotettavassa annoksessa on muun muassa vettä ja pieniä määriä apuaineita: muun muassa natriumkloridia (keittosuolaa) ja etanolia (0,002 g / annos). Rokote ei sisällä lainkaan tehoste- eikä säilöntäaineita.

4. Miten se vaikuttaa?

Adenovirus toimii rokotteessa vektorina eli kuljettimena. Adenoviruksen sisältämät geenit saavat ihmisen omat solut valmistamaan koronaviruksen piikkiproteiinia. Elimistö tunnistaa piikkiproteiinin vieraaksi molekyyliksi ja ryhtyy tuottamaan sille sekä vasta-aineita että tappaja-t-soluja.

Elimistö oppii myös muistamaan tunkeutujan. Jos rokotettu saa koronavirusinfektion, niin sanottu immunologinen muisti herättää immuunipuolustuksen toimintaan. Nopeasti ilmestyvät vasta-aineet estävät koronaviruksen piikkiproteiinia tarttumasta solujen ace2-reseptoreihin ja tunkeutumasta kudoksiin, ja t-solut ryhtyvät tappamaan viruksia.

Rokotteen suojateho on keskimäärin 70,4 prosenttia, mutta sopivimmalla annostuksella ja pistosvälillä 90 prosenttia. Yhtiön toimitusjohtajan Pascal Soriotin mukaan rokotteen suoja sairaalahoitoa vaativalta vakavalta taudilta on jopa 100-prosenttinen.

Britannian tavoitteena on antaa ensimmäinen rokoteannos 12 miljoonalle ihmiselle helmikuun puoliväliin mennessä.­

5. Miten se eroaa muista rokotteista?

Aiemmin myyntiluvan saaneet Pfizerin ja Modernan koronarokotteet perustuvat niin sanotun lähetti-rna:n käyttöön. Lähetti-rna on pieni pätkä koronaviruksen genomia, joka pakataan nanokapseliin ja ruiskutetaan elimistöön. Geeninpätkä ohjaa solun valmistamaan koronaviruksen piikkiproteiinia, joka laukaisee immuunipuolustuksen.

Hinnaltaan AstraZenecan valmiste on halpa: alle kaksi euroa per annos. Modernan rokote maksaa noin 15 euroa annokselta, BioNTechin ja Pfizerin noin 12 euroa.

” Väistääkseen immuunipuolustusta kokonaan viruksen pitäisi muuttua mutaatioissa huomattavasti.

6. Tehoaako se uusiin virusmuunnoksiin?

Kyllä, asiantuntijoiden mukaan ei ole mitään syytä olettaa, että se ei tehoaisi. Näin rokotteen kehittäjiin kuulunut Oxfordin yliopiston professori Andrew Pollard:

– Kehityksen loppuvaiheessa olevat ja myyntiluvan saaneet rokotteet käyttävät suurta osaa (koronaviruksen) piikkiproteiinista, joka on hyvin suuri proteiini. Siispä immuunipuolustus reagoi useaan osaan tätä proteiinia, sanoi Pollard lääketieteellisessä British Medical Journal -lehdessä 12. tammikuuta.

– Tämä merkitsee sitä, että väistääkseen kokonaan immuunipuolustuksen pitäisi viruksen muuttua mutaatioissa huomattavasti.

AstraZenecan virusvektorirokote säilyy jääkaappilämpötilassa, 2–8 asteessa. Se helpottaa rokotuskampanjan logistiikaa.­

7. Miten sitä on testattu?

Rokote on käynyt läpi laajat kliiniset testit, joiden viimeiset vaiheet toteutettiin muun muassa Britanniassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa. Niihin on ottanut osaa noin 60 000 koehenkilöä. Lääketieteellisessä The Lancet -lehdessä 8. joulukuuta julkaistun raportin mukaan rokote on hyvin siedetty kaikissa ikäryhmissä, myös yli 70-vuotiaiden joukossa.

Seurantatutkimukset haittavaikutuksista jatkuvat edelleen. Tavallisuudesta poikkeavia sivuvaikutuksia on ilmennyt noin 0,7 prosentilla rokotetuista.

8. Millaisia sivuvaikutuksia tunnetaan?

Lievät sivuvaikutukset ovat yleisiä. Yhdellä kymmenestä tai useammalla voi esiintyä arkuutta ja kipua pistoskohdassa, pahoinvointia, väsymystä, kylmiä väreitä ja päänsärkyä. Hieman harvinaisempia ovat pistoskohdan turvotus, kuume, oksentelu ja flunssan oireet. Yhdellä sadasta voi esiintyä huimausta, ruokahalun vähentymistä, lantion kipua, suurentuneita imusolmukkeita, voimakasta hikoilua ja iho-oireita. Allergiset reaktiot (anafylaksia) ovat hyvin harvinaisia, mutta niitäkin voi esiintyä.

Venäjä on jo aloittanut rokotukset Sputnik V -virusvektorirokotteella ja myynyt valmistetta muun muassa Valko-Venäjälle ja Argentiinaan.­

9. Mikä yhteys rokotteella on Venäjälle?

AstraZeneca ja venäläisen Sputnik V -koronarokotteen kehittänyt Gamaleja-instituutti sekä jälkimmäisen takana oleva Venäjän suorien investointien rahasto sopivat joulukuussa yhteistyöstä taistelussa koronapandemiaa vastaan.

Molemmat rokotteet perustuvat samaan teknologiaan, adenovirusvektoriin. Yhteistyön tarkoituksena on muun muassa selvittää, voiko rokotuksia antaa ristiin: yksi annos AstraZenecaa, toinen annos Sputnikia. Ristiin rokottamisen mahdollisuus parantaisi rokotteiden saatavuutta maailmanmarkkinoilla.