– Elämäni muuttui onnettomuuden jälkeen aika jyrkästi, mutta olen sitä mieltä, että elämä on otettava huumorilla, Matti Siekkinen sanoo. Pahinta on jäädä yksin sängynpohjalle makaamaan.

Viisi vuotta sitten Matti Siekkinen, 79, kompastui ja rojahti kenttäsirkkeliin. Hänen koko oikea kätensä irtosi ja lensi purukasaan.

Mies selviytyi vaimonsa Ritva Siekkisen rautaisten hermojen ansiosta. Käsikin saatiin ommeltua takaisin paikoilleen.

Vaikka omaa maatilaa pyörittävän Siekkisen elämä mullistui onnettomuuden jälkeen, hän tuumii, että kaikesta voi selvitä positiivisella asenteella.

– Elämäni muuttui onnettomuuden jälkeen aika jyrkästi, mutta olen sitä mieltä, että elämä on otettava huumorilla. Onnettomuus on tapahtunut, ja sitä on turhaa ruveta jälkeenpäin jossittelemaan. Jos heittäytyisi synkäksi, sitä olisi aika äkkiä katselemassa petäjän juuria väärältä puolelta, Siekkinen nauraa.

Mies on ollut onnekas. Leikatussa kädessä ei ole juuri ollut kipuja, ja tuntoaistikin on alkanut hiljalleen palautua.

Siekkinen on saanut paljon apua vaimoltaan ja muilta ihmisiltä. Hän kertoo, että apua saa, kun sitä rohkeasti pyytää.

Siekkinen tekee paljon myös itse, vaikka monet vanhat askareet onkin joutunut jättämään muiden tehtäväksi. Aina silloin tällöin on kuitenkin hetkiä, kun kaikki ei tahdo luonnistua.

– Silloin ajattelen, että olkoon ja jääköön tekemättä. Kyllä tulevilla sukupolvillakin on aikaa touhuta, hän hymyilee.

– Sirkkelisahaaminen minulla on edelleen verissä, sillä olen harrastanut sitä yli 60 vuotta. Sitä ei enää pysty tekemään ja kaverini osti vanhan sirkkelini. Olen ajatellut niin, että voihan siellä kaverillakin käydä sitä sirkkelin ääntä kuuntelemassa, mies jatkaa.

Onnettomuudessa käytössä ollut terä nojaa ulkona seinää vasten.­

Käsi saatiin ommeltua takaisin, ja tuntoaistikin on alkanut hiljalleen palautua.­

Eläkepäiviään viettävän Siekkisen aika kuluu myös kuoroharrastuksen parissa. Hän on kuulunut yli 40 vuotta Pihtiputaan mieskuoroon. Mies uskoo, että kuoroharrastus on yksi syy positiivisen elämänasenteen säilymiseen.

– Kuoroharrastus on minun henkireikäni. Jokaisen olisi hyvä löytää sellainen. Teemme laulunäytelmiä ja kierrämme pyynnöstä laulamassa esimerkiksi sotaveteraanien hautajaisissa. Kuorossa olemme kaikki kuin samaa perhettä. Huumori lentää ja ymmärrämme toisiamme, hän kertoo.

Siekkisen kuoroharrastus on pienellä tauolla korona-ajan takia, mutta hän toivoo pääsevänsä jatkamaan harrastusta ensi vuonna. Mies on kuitenkin ollut yhteydessä kuorolaisiin puhelimen välityksellä. Siekkinen painottaakin, että jos synkkyys aikoo iskeä, ei saa sulkeutua. Ystäviin on pidettävä yhteyttä.

– Kaikista pahinta on synkistyä yksin sängynpohjalle. Yhteys toisiin ihmisiin on äärimmäisen tärkeä asia ainakin minulle itselleni. Jos minulla on huono päivä, soitan ystävilleni tai sukulaiselle, johon en ole ollut yhteydessä pitkään aikaan. Se on molempia piristävä teko, eikä maksa paljon. Aina ei tarvitse olla tärkeää sanottavaa. Riittää, että vaihtaa kuulumisia, hän muistuttaa.

Matti Siekkisen mukaan apua saa, kun sitä rohkeasti pyytää.­

Korona-aika saattaa ajaa monen henkisen jaksamisen äärirajoille. Siekkinen uskoo, että nyt monella on aikaa pysähtyä miettimään sitä, mikä on oikeasti tärkeää.

– Nykyään ihmisillä on tapana ajatella, että kaikki täytyy tehdä ja saada heti. Ehkä korona-aika opettaa meille sen, että mikään ei ole itsestäänselvää.

– Kun ikäviä asioita tapahtuu, täytyy kehitellä vaihtoehtoisia tapoja elää. On pakko mennä eteenpäin, sillä takaisin ei ole paluuta. Kannattaa myös muistaa, että ikä on vain numero. Voihan sitä heittäytyä vanhaksi, jos sen asenteen ottaa, hän nauraa.