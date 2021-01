Suomeen tulossa tällä viikolla 6 000 Modernan rokoteannosta.

Suomeen on tullut kuluvan viikon loppuun mennessä yhteensä arviolta 230 000 koronarokoteannosta, kertoo THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio.

– Tämän viikon lopussa on tulossa vielä noin 6 000 annosta Modernan rokotetta. Sitä on aiemmin tullut vajaat 5 000 annosta, Kontio kertoo STT:lle.

Loput Suomeen tähän mennessä tulleet rokoteannokset ovat Pfizerin ja Biontechin kehittämää rokotetta.

– Kaiken kaikkiaan Pfizeria on sopimuksissa 6,2 miljoonaa. Modernan kokonaismäärä on 1+1 miljoonaa. Sitä on ostettu nyt miljoona annosta, mutta en ole ihan varma, että onko se toinen miljoona vahvistettu, Kontio sanoo.

AstraZenecan rokotetta on sovittu ostettavaksi puolestaan 3,7 miljoonaa annosta, Johnson & Johnsonin rokotetta alustavan sopimuksen mukaan 2,4 miljoonaa, CureVacin rokotetta 2,7 miljoonaa ja Novavaxia 2,4 miljoonaa.

Kontion mukaan tämänhetkisen arvion mukaan AstraZenecan rokotetta saataisiin Suomeen helmikuussa noin 200 000 annosta, mikäli rokote saa myyntiluvan.

– Mutta tätä ei ole varmistettu, Kontio lisää.

Johnson & Johnsonin, CureVacin ja Novavaxin rokoteita voitaisiin hyvällä tuurilla saada Kontion arvion mukaan Suomeen maaliskuussa, mikäli tehotutkimuksia saadaan EMA:n käsittelyyn.

"Kyllä tässä vielä aikaa menee"

THL arvioi tällä hetkellä, että kaiken kaikkiaan Suomeen saataisiin maaliskuun ensimmäisen viikon loppuun mennessä noin 780 000 rokoteannosta. Luvussa on huomioitu AstraZenecan Suomeen mahdollisesti tulevat rokotteet.

– Kyllä tässä vielä aikaa menee. Yli 70-vuotiaitakin on 800 000, Kontio sanoo.

Jos nykyiset arviot pitävät paikkaansa ja rokotteille ei tule ikärajoitteita, niin yli 70-vuotiaat on saatu rokotettua toukokuussa, Kontio arvioi. Hän painottaa, että rokotuskapasiteettia Suomessa kyllä riittäisi.

– Rokotuskapasiteetti täydellä teholla on Suomessa yli puoli miljoonaa viikossa.

Kontion mukaan ehdottomasti tärkein asia olisi nyt saada rokotettua yli 70-vuotiaat, koska he ovat suurimmassa riskissä sairastaa koronan vakavana ja kuolla.