Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen ei ole ”mitenkään uuvahtanut” vuoden kestäneestä koronasavotasta. Tv:stä tuttu asiantuntija rentoutuu mökillä ja leipomalla sämpylöitä.

Mökillä Juha Tuominen rentoutuu – mutta työ kulkee mukana. Tuomisella on 27 000 alaista, sillä Hus on Suomen toiseksi suurin työnantaja.­

Matkalla mökille Sipooseen Tuomiset pysähtyivät ruokaostoksille Söderkullan Lidliin. Kauppa oli päätetty ennakkoon, sillä se vaikuttaa pakkaamiseen: piimä tuotiin nyt kotoa.

Juha Tuominen, 57, on tarkka piimästä eikä Lidlistä ei saa hänen lempipiimäänsä, vaikka hän ketjua muuten arvostaakin.

Husin toimitusjohtajan, tv:n ajankohtais­ohjelmista tutuksi tulleen solmiokaulaisen korona-asiantuntijan henkilöhaastattelun voisi aloittaa toisellakin kodinhoitoon liittyvällä anekdootilla.

Teetä juotaessa Juha ja Mari Tuominen nimittäin tempautuvat analysoimaan uunituoreita sämpylöitä huomattavalla tarkkuudella. Käy ilmi, että Juha Tuominen on vastannut leivän teosta kymmenen vuotta. Taikina vaivataan leipäkoneella, ja perheenisän salaisuus on taikinan punnitseminen.

Siis mitä?

– Keittiövaa’alla on paljon helpompi tehdä ruokaa kuin desimitalla. Sämpylöiden teko on paljon helpompaa punnitsemalla, koska se on nopeampaa, Tuominen julistaa.

Keittiövaaka on Juha Tuomisen salainen ase. Hän on tehostanut ruoanlaittoa siirtymällä desimitoista punnitsemiseen. – Se on helpompaa, koska se on nopeampaa.­

Taikinakoneen kulho laitetaan vaa’alle, nollataan vaaka, laitetaan 400 grammaa jauhoja, nollataan vaaka, lisätään 220 grammaa vettä, hän demonstroi.

Paljon nopeampaa.

Puhuessaan myöhemmin työstään hän puhuu toistuvasti selkeyttämisestä ja virtaviivaistamisesta.

Tasan vuosi sitten Suomessa havaittiin ensimmäinen koronatapaus, kiinalaisturisti Saariselällä.

Koronavuoden voisi kuvitella olleen Husin johtajalle raskas, osuihan ensimmäinen aalto pääosin Uudellemaalle ja yhä enemmistö potilaista on Hus-alueelta.

Voisi jopa ajatella, että koko pestiin ryhtyminen saattaisi kaduttaa. Tuominen aloitti Husin toimitusjohtajana 2019 eli ehti olla hommassa vain yhden normaalivuoden, ennen kuin korona rysähti syliin.

Kaiken lisäksi hän vaurastui myymällä edellisen työnantajansa Terveystalon osakkeita niin, ettei hänen tarvitsisi tehdä töitä, ellei huvittaisi.

” Kun menin Terveystaloon, ostin firmaa tietyn osuuden. Kun myin omistusosuuden, siitä tuli mittava taloudellinen vauraus.

Äänensävy kuulostaa aidon hämmästyneeltä, kun häneltä kysyy, kaduttaako.

– Eeei, ei. Sanoin silloin kun minut valittiin, että haluan tehdä yhteistä hyvää, ja nyt on käynyt sikäli hyvä tuuri, että töissä hankkimani elämänkokemus osuu nappiin juuri tässä tilanteessa.

– Yleensä ei ole merkitystä sillä, että onko toimitusjohtaja lääkäri vai ei, mutta tässä tilanteessa se sattui olemaan hyvä lisämauste, sanoo Tuominen.

Hän on sisätautilääkäri ja piti yksityisvastaanottoa vielä 2018. Sattumalta hän on käynyt infektioepidemiologian koulutuksen Kööpenhaminassa ja ehti jopa mukaan laatimaan yhtä tiedeartikkelia koronasta.

Nuori tohtori Meilahden sairaalassa 1997.­

Tuominen on tehnyt työurastaan pisimmän pätkän Husissa, ensin hoitavana lääkärinä ja tutkijana, sitten erilaisilla pomopaikoilla. Välillä hän käväisi lääketehdas Organonin lääketieteellisenä johtajana, palasi Husiin, ja lähti taas Terveystaloon johtavaksi ylilääkäriksi 2010.

– Yksityisellä opin yksinkertaistamaan ja virtaviivaistamaan, Husin kautta osasin julkisen koneiston. Keväällä vanhanaikainen julkinen hitaus piti saada pois, mutta julkisen päätöksenteon malli on sellainen, että kaiken pitää mennä juridisesti oikein.

Ennen lääketieteen opintoja hän opiskeli muutaman vuoden Polilla.

– Insinööriajattelusta on hyötyä. Iso organisaatio ei tarvitse kuin selkeyttä, selkeyttä ja selkeyttä. Pitää pilkkoa ja karsia rönsyjä, että saadaan tehokkuutta, ymmärrettävyyttä ja laatua.

Hän puhuu moneen kertaan siitä, että Hus on asiantuntijaorganisaatio ja että on ”makeeta” tehdä töitä huippuosaajien ja persoonien kanssa. Teeveestä tuttu tiimi, mm. Asko Järvinen, Eeva Ruotsalainen ja Lasse Lehtonen, pitää tunnin teams-palavereja lähes päivittäin, ja aamut alkavat kello 7.30 puolen tunnin puhelulla johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven kanssa.

– Se on ollut tosi hyvä, käydään läpi kaikki päivän asiat.

Mäkijärvi ajaa autoa, nyt Tuominenkin. Syksyllä hän puhui sähköpyöränsä satulasta.

Hän on enimmäkseen käynyt työpaikalla Meilahdessa huolimatta etäsuosituksista.

– Meillä on hyvä koronakuri maskeilla ja etäisyyksillä, hän sanoo.

– Papereita pitää kuitenkin vielä allekirjoittaa, ja meillä on maskit ja turvavälit.

Juha Tuomista on haastateltu taajaan koronasta ajankohtaisohjelmissa. – Se ei ole henkilökohtainen juttu vaan organisaation asia.­

Koronavuoden kevät ja syksy olivat erilaisia, Tuominen sanoo.

– On erilaista taistella tuntematonta vastaan. Nyt puitteet ovat monin verroin selkeämmät, nyt tiedetään enemmän hoidosta ja tartuttavuudesta. Keväästä on jäänyt mieleen, kuinka pelko ja epävarmuus loivat paniikkia ympäristössä. Se ohjasi meidänkin toimintaa. Piti luoda rauhaa, ettei synny häsellystä.

– Mutta vaikka kevät oli tuhottoman raskas, se oli selkeä ja palkitseva, koska sairaanhoitopiirinä meidän linjamme piti. Sikäli olen tyytyväinen.

Husin toimintaa sen johtaja pitää onnistuneena. Käytännön toiminta piti organisoida itse, STM:n ja THL:n rooli on erilainen, Tuominen sanoo.

– Kun tilanne rävähti silmille, emme voineet tukeutua teoreettisiin toimijoihin.

Keväällä oli huoli tehohoidon riittävyydestä.

Tuominen muistaa hetken, jolloin tajuttiin, että tehohoidon kapasiteettia pitää kasvattaa.

– Yhtäkkiä nähtiin, että Italian naapurimaissa tehohoidon tarve nousi räjähdysmäisesti. Tajuttiin, että niin voi käydä meilläkin.

Tuominen tilasi Husiin lisää hengityskoneita. Kriittisempää tehohoidossa on kuitenkin osaavien hoitajien riittävyys – yhtä potilasta kohden pitää olla viisi hoitajaa.

Lähelläkään tehohoidon maksimia ei loppujen lopuksi oltu. Paitsi:

– Oli yksi päivä, jolloin varaa ei ollut kymmentäkään tehohoitopaikkaa. Se oli liian vähän. Se oli kiinni hoitajista. Sitten saatiin taas käyntiin.

” Meidän täytyy olla riippumattomia voimakkaastakin painostuksesta. Ei ole ollut riitaa, mutta on selvää että on oltu tyytymättömiä.

Keväällä valmiuslaki antoi luvan siirtää muut leikkaukset syrjään hoitotakuusta huolimatta. Nyt valmiuslakia ei ole, eikä Tuominen muutenkaan halua tehdä koronasta ohituskaistaa. Oikeudenmukaisuus vaatii, että kaikkia potilaita hoidetaan.

Syksyllä tilanne on politisoitunut. ”Operationaalisen ihmisen” näkökulmasta turhaa aikaa on kulunut kinasteluun rajojen vuotamisesta, maskeista ja testauksesta, Tuominen sanoo.

Onko sinua painostettu?

– On selvää, että tässä ympäristössä on toimijoita, joilla on voimakkaita näkemyksiä. Kun me olemme asiantuntijaorganisaatio, meidän täytyy olla riippumattomia voimakkaastakin painostuksesta. Ei ole ollut riitaa, mutta on selvää että on oltu tyytymättömiä, Tuominen muotoilee.

Itsellään hänellä oli eri näkemys esimerkiksi Uudenmaan keväisestä eristyksestä. Hän ei usko eikä uskonut, että sillä oli merkitystä taudin leviämisessä.

– Tärkeintä on kyky tehdä päätöksiä. Emme halunneet sotkea pakkaa vaan kunnioittaa poliittista päätöksentekoa. Ei ole fiksua mennä besservisseröimään kaikkiin asioihin.

Ärsyttääkö epidemian politisoituminen?

– Joo, vähän. Tykkään pitää asiat asioina ja minua rassaa vääräntyyppinen tunteiden esille tuominen. Enkä tykkää huonosta käytöksestä keneltäkään, ja siihen kuuluu toisten nokittelu. Olen enemmän konsensuskaveri.

Ärsytyksen aihe on myös Husin kilpailutussotkut. Ne tulevat kuin kaupan hyllyltä, kun kysyy, mikä on yllättänyt toimitusjohtajan pestissä eniten.

– Oli aloittaessani suuri yllätys, että hankintatoimi ja sisäinen tarkastus eivät olleet olleet asianmukaisessa tilassa. Saimme aiheesta Kuluttaja- ja kilpailuvirastolta 160 000 euron sakot.

Sairaanhoitopiiri oli ostanut tavaraa vuosikaudet kymmenien miljoonien eurojen edestä ilman lain vaatimaa kilpailutusta. Ylen MOT:n ohjelma käsitteli aihetta tällä viikolla.

Tuomista suututtaa, että MOT yhdisti asiaan rajavalvontaan toimitetut koronatestit, jotka Hus on hankkinut sosiaali- ja terveysministeriön tilauksesta. Niitä ei ollut aikaa kilpailuttaa, eikä tarvittavaa määrää olisi saatu muualta tarpeeksi nopeasti tartuntojen lisääntyessä samaan aikaan, Tuominen sanoo.

Juha Tuominen ei juuri ole tehnyt etätöitä, vaikka Sipoon-mökillä olisi mahdollisuus siihen. Hän on tyytyväinen saatuaan Kalevala-lautasten kokoelmansa täydelliseksi.­

Koronarutistukseen Tuominen on hakenut voimaa täällä mökillä Sipoossa. Kotoa Itä-Helsingistä on 55 minuutin ajo.

”Mökki” on Halosenniemeä muistuttava iso hirsitalo. Se rakennettiin 2006, jo ennen Terveystalon miljoonia. Seinällä on isoäidin ryijy ja keittiössä Naima-tädin pöytä.

Tuominen tienasi osakemyynneillä viisi miljoonaa Terveystalon listautumisannissa 2017.

– Ollaan eletty samalla tavalla kuin ennenkin. Ei ole ostettu asuntoa, ei mökkiä, ei autoa, Tuominen naurahtaa.

– Kun menin Terveystaloon, ostin firmaa tietyn osuuden. Se oli huonossa hapessa ja laitettiin siitä kuntoon, kasvatettiin ja ammattimaistettiin, ja se listautui pörssiin. Firman arvo kasvoi niin, että kun myin omistusosuuden, siitä tuli mittava taloudellinen vauraus, hän sanoo.

Pari vuotta sitten opiskelukaveri irvaili lehtihaastattelussa Tuomisen autoista: Muiden siirryttyä aikapäiviä saksalaisiin premiumbrändeihin Juha jatkoi ajamista nuhjuisella Nissanilla, joka herätti säälinsekaisia katseita.

Jutusta muistuttaminen saa Tuomisen mietteliääksi.

– Mulla oli logiikkana jo opiskeluaikana, että ensin asunto kuntoon, ja sen jälkeen mökki. En väitä, ettei auto olisi tärkeä, mutta se ei kuulunut nuoruuden järjestykseen. Mutta ei ole tarkoitus ajaa jämäautoilla. Mutta olihan ne aika huonoja... ehkä jälkeenpäin ajatellen liiankin huonoja, hän pyörittelee.

Tuomista huolettaa mahdollinen koronatartunta, mutta ei niinkään oman terveyden vaan töiden hoitamisen takia.­

Tuominen on agronomiperheestä Helsingin Kulosaaresta. Koulussa ja partiossa syntynyt kaveriporukka on yhä tiivis, nyt olutseuran ja whatsapp-ringin muodossa.

– Se on luksusta ja mahdollista, kun on asunut koko elämänsä suunnilleen samoilla huudeilla. On se kyllä voimaa-antavaa.

– Korona-aikana on kokoonnuttu teamsin välityksellä. Kaikki ovat ostaneet samat erikoisoluet, ja sitten arvioidaan.

Kun Tuomiselta kysyy, onko hän henkilökohtaisesti pelännyt sairastuvansa koronaan, hän vastaa oitis kyllä – mutta perusteluista selviää, ettei oman terveytensä vaan töiden hoitamisen takia.

– Lääkärinäkökulmasta tietyt asiat pitää olla kaikilla hoidettu, syödä D-vitamiinia ja sydän- ja verenpainetaudin olla hoidossa, ja siitä olen huolehtinut lähiympäristössänikin.

Tuomisten kolmesta aikuisesta lapsesta vanhin opiskelee Espanjassa, jossa koronan ilmaantumisluku on lähes kymmenkertainen verrattuna Uuteenmaahan.

Onko se pelottanut?

– Eei, hän on kuitenkin alle kolmekymppinen. On kiinnostavaa kun on suora linkki ja saa tietoa tilanteesta sieltä, Tuominen vastaa.