Husin toimitusjohtaja: Rokotus­tilanne on epäeettinen – alue­politiikka jyräsi terveys­politiikan

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen veikkaa, että koronan kolmas aalto tulee syksyllä, jos rokotukset viivästyvät kuten nyt näyttää.

Kun Suomen rokotustahti on nyt hidastunut rokotteiden puutteen takia, Suomen rokotusohjelma on epäeettinen, sanoo Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Riskikkäimmät rokotetaan hitaimmin. Riskittömillä alueilla rokotetaan jo seitsemänkymppisiä. Aluepolitiikka jyräsi terveyspolitiikan, Tuominen katsoo.

– Osalla alueista koronaa on paljon, osalla alueista vähän. Ja kaikki saavat yhtä paljon rokotteita väestömäärään suhteutettuna. Ja tarkoitushan oli vähentää kuolemia.

Rokottamiskeskustelua hän seuraa hötkyilemättä.

– Rokotteet tulevat varmasti pistetyiksi nopeasti, kunhan niitä saadaan, mutta hirveä keskustelu... Rokottajista ei ole pulaa, rokotteista on.

Hän sanoo, että maiden kamppailussa rokotteista on kyse on kauppapolitiikasta.

– Se maa joka saa kaksi kolmasosaa rokotetuksi ensin, saa taloudessa etumatkaa. Siksi valtioiden välillä on kova kilpailu. Lääketeollisuudelle tilanne on haastava, on ymmärrettävää että kannustetaan pitämään huolta omasta porukasta.

– Ohituskaistalle pääsee se, joka on luonut puitteet rokotusten tuottamiselle tai tukenut sitä.

Husin toimitusjohtajan Juha Tuomisen mukaan Suomi on pärjännyt koronapandemiassa kansainvälisesti verraten hyvin.­

”Jos rokottaminen ei onnistu ajoissa, kolmas aalto alkaa”

Juha Tuominen oli elokuun alussa ensimmäisiä, jotka sanoivat julkisesti toisen aallon alkaneen.

– Se kieltäminen oli hassua. Ei ole, ei ole... Kun katsoi lukuja ja mitä maailmalla tapahtui, ja meillä yritettiin lykätä.

– Ei voi sanoa, että toisen aallon hoidossa olisi epäonnistuttu, mutta kyllä asioita on jouduttu tekemään viime tipassa.

– Muunnos tulee ja sen osuus tulee kasvamaan. Koska muunnos tarttuu herkemmin, joudutaan kontaktien määrää entisestään vähentämään. Siis rajoituksista ei päästä, ennemminkin niitä voi tulla lisää.

Nyt hän lausuu pelottavat sanat kolmas aalto. Se on meillä edessä syksyllä, jos rokotetoimitukset viivästyvät, kuten tällä viikolla on näyttänyt.

– Jos rokottaminen ei onnistu ajoissa, tauti lähtee syksyllä uudestaan nousuun ja kolmas aalto alkaa.

Ellei sitten jo keväällä tule uusi tautihuippu, ”kyttyrä”, ja syksyllä olisi edessä neljäs aalto.

Kesästä hän veikkaa taas helpompaa, saatiin rokotetta tai ei.

– Tiedetään että koronaviruksilla on kesällä yleensä rauhallisempaa.

Juha Tuominen on kerännyt koronavuoteen voimia mökillään.­

”Suhteellisen koherentti kansa”

Suomi on kaikesta huolimatta pärjännyt koronapandemiassa kansainvälisesti verraten hyvin.

Tuominen listaa siihen syitä:

– Harva asutus ja asumisoloilta suhteellisen väljä maa; syrjäinen sijainti; ”suhteellisen koherentti kansa”.

Koherentilla kansalla hän tarkoittaa, että maalla on sama kulttuuriperimä.

– Koko Suomi suhtautuu samalla vakavuudella ohjeisiin, ja ihmiset ovat lukutaitoisia. Suomalaisten kuuliaisuus ja herranpelko on ollut hyödyksi.

Neljänneksi syyksi pärjäämiseen hän nostaa terveydenhuollon ja yhteiskuntajärjestelmän.

– Hyvä terveydenhuolto ja selkeästi johdettu maa. Suomi on klubi – asiat hoituvat hyvin verkoittumisenkin ansiosta.