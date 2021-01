Kommentti: Rokote­sodassa on tosi kysymyksessä – ja yhtälön vaarallisin muuttuja on muuntunut virus

Professorin varoittava laskelma kertoo rajoitustoimien tarpeellisuudesta, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Euroopan unionin komission ja lääkejätti AstraZenecan kiistassa rokotetoimituksista ei ole kysymys vain nationalismista, arvovallasta ja kaupankäyntitaidoista.

Koronarokotteiden saatavuus on paljon vakavampi asia kuin itse sopimuskiista. Luki sopimuksessa mitä tahansa, ei rokotteita tule riittävästi, koska lääkevalmistajat eivät pysty niitä toimittamaan. Se on mittaluokaltaan iso kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma, jonka ratkaisemiseen syyllisten etsiminen ei nyt auta.

Läpinäkyvyys on sinänsä hyvästä. Hienoa, että rokotteiden hankintasopimus julkaistiin vihdoin perjantaina, vain hieman lyhennettynä.

AstraZenecan lisäksi toimitusvaikeuksia on myös BioNTech / Pfizerilla.

Jos rokotuskampanjoihin ei pian saada vauhtia, uhkaavat uudet virusvariantit levitä Euroopassa. Myös yhteiskuntarauha on uhattuna, sillä kyllästyminen ja väsymys epidemian koviin rajoitustoimiin lisääntyy. Varoittavia esimerkkejä on. Hollannissa räjähti hiljattain.

Britannia aloitti rokotukset AstraZenecan valmisteella tammikuun alussa. Kuva rokotuksista Brightonissa 26. tammikuuta.­

Suomen hallitus ja terveysviranomaiset valmistautuvat jo uusiin koviin – ja epäsuosittuihin – rajoitustoimiin. Sama meininki on muuallakin. Jopa Israelin hallitus pitää ainakin kuun loppuun voimassa laajaa yhteiskunnan sulkua, vaikka maa on jo edennyt rokotuskampanjassaan pitemmälle kuin muut.

Rajoitustoimille on hyviä perusteluja. Ne ovat tieteellisiä ja faktapohjaisia, eivät poliittisia.

Päätösten taustalla on monimutkaisen pandemiayhtälön vaarallisin muuttuja, koronavirus sars-cov-2. Viime syksynä se muuntui Britanniassa entistä herkemmin tarttuvaksi. Samantapaisia muutoksia viruksessa tapahtui Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa, toisistaan riippumatta. Muuntuminen on osa viruksen luonnollista evoluutiota. Sitä ei voi hallita.

Euroopassa jyllää lähinnä brittivariantti. Varmistettuja tapauksia Suomessa on jo noin sata. Siitä uhkaa tulla vallitseva, jos toimet sen torjumiseksi eivät ole tarpeeksi järeitä.

Brittiläisen Strathclyden yliopiston matematiikan ja tilastotieteen professori Adam Kleczkowski avaa ongelmakenttää artikkelissa, joka julkaistiin The Conversation -verkkosivustolla 15. tammikuuta. Kleczkowskin esitys on teoreettinen, siinä on oletuksia eikä se sovi suoraan Suomen tilanteeseen. Mutta valaiseva se on.

Kleczkowskin johtopäätös on selkeä: muuntuneen viruksen vuoksi on niin sanotun laumasuojan saavuttaminen väestössä entistä vaikeampaa. Toivoa on silti, jos taistelu sitä vastaan on johdonmukaista ja koordinoitua.

Laumasuojahan tarkoittaa sitä, että viruksen leviäminen pysähtyy, kun riittävä osuus väestöstä on sille immuuni. Immuniteettia syntyy sekä covid-19-taudin sairastaneille että rokotetuille.

Vain pieni osa suomalaisista on sairastanut koronan. Siksi laumaimmuniteettiin pyritään rokotusten avulla. Ja koska muuntuneet variantit tarttuvat entistä herkemmin, laumasuojan saavuttamiseen tarvitaan korkeampi rokotuskattavuus kuin ”alkuperäisen” viruskannan kohdalla.

Kuinka korkea?

Riittäväksi rokotuskattavuudeksi on tähän saakka arvioitu noin 70 prosenttia. Professorin mukaan laskelmat menevät nyt uusiksi.

AstraZenecan suurin sopimusvalmistaja on Intian seerumi-instituutti. Kuva instituutin tuotantotiloista on otettu 22. tammikuuta.­

Arvioita tehtäessä pitää ottaa huomioon useita tekijöitä: kuinka tartuttavia uudet virusvariantit ovat, kuinka tehokkaita rokotteet ovat ja kuinka valmiita olemme jatkamaan epidemiaa hillitsevien rajoitusmääräysten ja -suositusten noudattamista. Ja vielä: rokotteet suojaavat taudilta, mutta kuinka hyvin ne estävät taudin leviämistä? Tätä ei tarkasti tiedetä.

Oheinen Kleczkowskin laatima koordinaatisto kuvaa neljää skenaariota. Kohta A on täysin teoreettinen: rokotuksia ei tehdä, mutta yhteiskunnan sulku, lockdown, on täydellinen. Silloin viruksen tartuttavuusluku R painuu alle yhden, ja epidemia sammuu.

Kohta B yhdistää rokotuskampanjaan joitakin rajoitustoimia. Jotta R-luku pysyisi hieman yli yhdessä, tarvitaan noin 40 prosentin rokotuskattavuus.

Suomessa R-luku on tällä hetkellä 0,75–0,95, mutta brittivariantin leviäminen voi nostaa R-lukua. Tautitilanne pysyy silti todennäköisesti hallinnassa, jos rokotukset etenevät ja suomalaiset jaksavat vielä noudattaa rajoituksia.

Kohta C kuvaa tilannetta pandemian alkuvaiheen R-luvulla 3. Tällä R-luvulla laumasuojaan tarvittaisiin 67 prosentin rokotuskattavuus. Jos rokotteen suojateho on 90 prosenttia, kattavuuden pitäisi nousta 74 prosenttiin.

Kohta D kuvaa tilannetta, jossa R on uuden variantin myötä noussut korkealle, 4,5:een. Tässä skenaariossa muuntunut virusvariantti on arvioitu 50 prosenttia tartuttavammaksi kuin aiemmat viruskannat. Silloin rokotuskattavuuden pitäisi nousta 86 prosenttiin. Brittivariantti saattaa kuitenkin olla jopa 70 prosenttia tartuttavampi. Tässä tapauksessa laumasuojan saavuttaminen on vielä vaikeampaa.

Yli 90 prosentin rokotuskattavuuteen pääseminen on lähes mahdotonta, sillä rokotuksen ottaminen on vapaaehtoista. Kaikki eivät sitä halua, ja osalla on lääketieteellisiä syitä olla ottamatta.

Ainakaan Suomessa pakkorokotuksiin ei ryhdytä – siihen tarvittaisiin covid-19:ää huomattavasti tappavampi kulkutauti.

Näistä syistä on hyvin tärkeää pitää tartuttavuusluku R kurissa. Jos se pysyy uudesta variantista huolimatta vähän yli yhdessä, epidemiaa voidaan vielä hallita.

Brittivariantin uhka on kuitenkin vakava. Siksi on hyvä varautua henkisesti siihen, että rajoitustoimia pitää sietää vielä jonkin aikaa. Pahinta on tietenkin tilanteen epämääräisyys. Rokotteiden saatavuudesta ei ole vielä selkeää kuvaa, eikä rokotusaikatauluista.

Rokotteiden lisäksi tarvitaan paljon muita toimia. Historiasta löytyy tästä esimerkkejä. Isorokkoa ei hävitetty maailmasta pelkästään rokotteen keksimisellä. Siihen tarvittiin joukkorokotusten lisäksi valtavasti muita kansanterveydellisiä toimia, koulutusta, viestintää ja kansainvälistä koordinaatiota. Sars-cov-2 on jopa vaikeampi kukistaa kuin isorokko, sillä tartuntoja levittävät potilaat ovat usein oireettomia tai hyvin lieväoireisia, toisin kuin isorokossa.

Noudatetaan siis yhä rajoituksia, käytetään maskia, pidennetään turvavälejä entisestään, vähennetään kontakteja ja pestään käsiä. Ja otetaan se rokotus, kun oma vuoro tulee.