Pohjois-Lapissa satoi alkutalvesta poikkeuksellisen vähän lunta

Lunta pyrytti vihdoin alkuviikosta runsaasti, mutta sitä on silti puolet vähemmän kuin vuosi sitten.

Samaan aikaan kun Etelä-Suomessa puhutaan lumikaaoksesta, etenkin Pohjois-Lapissa on satanut tänä talvena poikkeuksellisen vähän lunta.

Alkuviikosta lumitilanne vihdoin koheni: Pohjois-Lappiin satoi viime viikonloppuna ja alkuviikosta lunta melkein yhtä paljon kuin koko talvena tähän mennessä yhteensä. Saariselän hiihtokeskuksessa Inarin kunnan eteläosassa lunta oli viikon puolivälissä vajaat puoli metriä.

Hieman etelämpänä Kittilän Levillä ja Kolarin Ylläksellä lunta on myös satanut viikossa pitkälti toistakymmentä senttiä. Eniten sitä on Käsivarressa, Enontekiön kunnassa Näkkälän kylässä. Forecan mukaan Näkkälässä oli viikon puolivälissä 60 senttiä lunta. Silti lunta on kauttaaltaan kymmeniä senttejä vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Hiihtäjät etsiytyvät Lappiin silti

Saariselällä lunta on ollut paikoin niin niukasti, että laduilla on kerrottu olleen jopa kiviä ja hiekkaa. Latuja vedetään luonnonlumitilanteen mukaan, eikä kaikkia latuja ole saatu auki. Laskettelurinteistäkin vain harva on ollut alkutalvena käytössä, mutta viikon puolivälissä avoinna oli viidestätoista rinteestä yhdeksän.

– Tämä on ollut poikkeuksellinen talvi, sanoo Saariselän Keskusvaraamon toimitusjohtaja Antti Kanerva.

Ensin tuli koronavirus, sitten saatiin surkeat lumet. Korona on näistä suurempi riesa, Kanerva sanoo.

Tosin ulkomaalaisten turistien suosimia kelkkasafareita ei olisi voinut välttämättä muutenkaan järjestää huonon lumitilanteen vuoksi. Kelkkailu vaatii melko paljon lunta.

Täysin ennenkuulumaton lumitilanne ei ole. Esimerkiksi syystalvella 2018 Suomen Lappi sai brittituristeilta pilkkanimen Crapland (“paskamaa” ), koska lunta ei ollut lainkaan. Nyt pysyvä lumipeite tuli marraskuussa.

Huono lumitilanne ei silti ole karkottanut matkailijoita Saariselältä. Kanervan mukaan kotimaisia matkailijoita kävi paljon erityisesti marraskuusta uuteenvuoteen ulottuvalla kaudella.

Ylläksellä ja Levillä yli puoli metriä lunta

Suurissa hiihtokeskuksissa esimerkiksi Ylläksellä ja Levillä lunta on yli puoli metriä. Kolarin kunnassa sijaitsevalla Ylläkselläkin alkutalvi oli hankala. Lokakuussa tuli lunta, mutta se suli heti marraskuussa. Rinteiden avaamista piti lykätä, kertoo Visit Ylläksen markkinointikoordinaattori Eetu Leikas.

Ylläksen hiihtokeskuksessa latuja on avoinna 137 kilometriä. Maksimimäärä olisi 330 kilometriä, mutta on tavanomaista, että kaikkia latuja ei avata heti, Leikas kertoo.

Hiihtolomakausi näyttää sekä Saariselällä että Ylläksellä hyvältä; kotimaiset matkailijat ovat tehneet paljon varauksia erityisesti lomamökkeihin.

Pakkaslumi on poroille eduksi

Lumimäärä vaikuttaa matkailuelinkeinon lisäksi voimakkaasti poronhoitoon. Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila kertoo, että porojen kannalta tämän talven lumitilanne on ollut hyvä.

Lumi on kauttaaltaan pehmeää, joten porot pääsevät kaivamaan ravintoa maasta. Tähän vaikuttaa se, että pohjoisessa on ollut koko talven ajan vaihtelevassa määrin pakkasta.

Toisaalta poronhoidossa tarvittavien moottorikelkkojen ajaminen on ollut paikoin hankalaa, mutta siihenkin on Ollilan mukaan pystytty.