”Ehkä ajateltiin, ettei se ole niin paha asia” – Koskelan teinisurman uhrin ja epäillyt tuntenut koulutoveri: poikaa kiusattiin koko kouluaika

Uhrin kiusaaminen paheni yläkoulussa, kertoo entinen koulutoveri.

Koskelassa tapahtuneen henkirikoksen 16-vuotias uhri joutui kiusatuksi koko peruskoulun ajan. Yläkoulussa kiusaaminen paheni.

Näin kertoo uhrin koulutoveri, joka kävi uhrin ja kahden epäillyn tekijän kanssa yhtä aikaa samaa peruskoulua. Poliisi epäilee murhasta kolmea tekoaikaan 16-vuotiasta poikaa.

Koulutoveri halusi jakaa tietonsa uhrin kiusaamiskokemuksista, sillä hän haluaa, että kiusaamiseen puututtaisiin ja siitä käytäisiin yhteiskunnallista keskustelua. Asian arkaluontoisuuden ja nuoren iän vuoksi haastateltu henkilö esiintyy nimettömänä.

Ilta-Sanomien haastattelema henkilö tunsi uhrin, käytetään hänestä tässä jutussa nimitystä M, jo ennen peruskoulun alkua.

– Pienenä hänellä oli ystäviä. Kun katson vanhoja kuvia, niissä hänellä näkyy aito, iloinen hymy, koulutoveri kertoo.

Aito hymy katosi, kun M aloitti koulun. Siellä hän näytti olevan aina yksin, ja hänen olemuksensa muuttui sisäänpäin kääntyneeksi. Vain yksi poika näytti viettävän aikaa M:n kanssa.

– Hänen ryhtinsä oli tosi huono ja hän katsoi aina maahan. Hänessä ei näkynyt enää sitä samaa onnea kuin silloin pienenä.

Koulutoveri kertoo, että koko peruskoulun ajan M koki kiusaamista, joka oli nimittelyä, haukkumista ja härnäämistä sekä tönimistä. Haukkuja tuli silmälaseista ja ulkonäöstä, kaikesta mahdollisesta. Poliisi on kertonut, että uhri oli lastensuojelun asiakas. Hänet oli sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle Helsingissä.

– Hän oli sellainen syrjäänvetäytyvä tyyppi, joka tykkäsi esimerkiksi videopeleistä. Hän oli helppo kohde kiusaamiselle, koulutoveri kertoo.

Kiusaamiseen osallistui useita oppilaita.

– Se oli muiden mielestä ehkä viatonta. Ehkä ajateltiin, ettei se ole niin paha asia.

Myös Helsingin Sanomien haastattelemat useat uhrin tunteneet henkilöt kertoivat, että uhria oli kiusattu jo alakoulusta lähtien ja kiusaaminen jatkui uhrin kuolemaan saakka.

Koskelan sairaala-alueella 4. joulukuuta tapahtunut henkirikos järkytti alueen asukkaita. Kun haastatellulle koulutoverille selvisi, kuka henkirikoksen uhri oli, hän järkyttyi.

– Siinä vaiheessa tuli hirveä tunne koko kehoon. Osasin vain ajatella, että M on pieni, viaton poika. Tuli ihan kauhea olo, että kaikista maailman ihmisistä tuollainen poika on joutunut uhriksi.

Raskaalta tuntui myös se, että kiusattu poika oli viimein päässyt peruskoulusta pois ja olisi voinut aloittaa ihan uuden elämän.

– Ja sitten se päättyi tuolla tavalla.

” Nykyään jos huomaisin koulun käytävällä, että heikompaa kiusataan, menisin väliin ja katsoisin, miten voin auttaa. Ja jos olisi väkivaltaa, niin sitten hakisi apua.

Järkyttävä surmateko on puhuttanut koulun entisiä ja nykyisiä oppilaita paljon. Se on saanut pohtimaan myös sitä, kuinka kiusaamiseen pitäisi puuttua.

– Olin itse peruskoulussa melko piittaamaton sellaista kiusaamista kohtaan, joka oli nimittelyä tai haukkumista. Nykyään jos huomaisin koulun käytävällä, että heikompaa kiusataan, menisin väliin ja katsoisin, miten voin auttaa. Ja jos olisi väkivaltaa, niin sitten hakisi apua.

Myös kaksi kolmesta murhasta epäillystä olivat haastatellulle tuttuja koulusta. Kun toisen epäillyn henkilöllisyys selvisi hänelle, hän oli hyvin yllättynyt. Kyseinen poika oli tavallisen oloinen, eli ei sellainen, joka kykenisi raakaan väkivaltaan. Sen sijaan toinen epäillyistä oli aikaisemminkin käyttäytynyt aggressiivisesti ja kiusannut.

Koulutoverin mukaan peruskoulussa yleisesti ottaen kiusaamiseen kiinnitettiin huomiota juhlapuheissa, mutta ei juuri käytännön tasolla. Hänen mukaansa koulussa tapahtui paljon kiusaamista, johon ei kunnolla puututtu.

Haastateltava kertoo, että kun hän itse joutui kiusatuksi, opettaja ei ottanut sitä tosissaan.

– Minua haukuttiin ja uhattiin tappaa. Kun kerroin opettajalle, hän sanoi, että ei aio puuttua tähän, koska se ei ole tapahtunut koulun aikana.

Haastateltu ei tiedä, puututtiinko koulussa M:n kiusaamiseen. Ainakin se jatkui.

Surmapaikalle tuotiin runsaasti muistokynttilöitä.­

Käpylän peruskoulun rehtori Sirpa Kopsa sanoo, ettei hän voi kommentoida yksittäisten oppilaiden asioita.

– Olisi hyvä tietää, kuka tämä oppilas on (joka kertoo vuosia jatkuneesta koulukiusaamisesta), jotta voisi hänen kanssaan keskustella siitä, minkälainen käsitys hänellä on siitä, miten täällä puututaan yleensä asioihin.

Kopsa selvittää, että koululla on kiusaamisstrategia. Se julkaistaan vuosittain ja se on kaikkien nähtävillä.

– Sen mukaan toimitaan. Kouluissa ei kerrota toisille oppilaille, miten tilanteisiin puututaan. Ei missään koulussa. On erilaisia tilanteita, joissa toimitetaan tilanteen mukaan itse kunkin kohdalla.

” Varmasti asioita on hoidettu tilanteiden mukaan, mutta eiväthän oppilaat tiedä toisten oppilaiden asioista. On virkamieslain vastaista, että me puhuisimme oppilaiden asioista.

Onko Koskelan tapauksen jälkeen koulussa muutettu käytäntöjä ja entistä enemmän kiinnitetään huomiota, jos oppilas tulee kertomaan kiusaamisesta?

– Luulen, että jokaisessa koulussa toimitaan edelleen erittäin tarkasti kaikkien kiusaamistilanteiden osalta.

Kopsan mukaan on tärkeää, että oppilaat käyvät kertomassa kiusaamisista.

– Varmasti asioita on hoidettu tilanteiden mukaan, mutta eiväthän oppilaat tiedä toisten oppilaiden asioista. On virkamieslain vastaista, että me puhuisimme oppilaiden asioista.

Kopsa lisää, että jokaisen oppilaan kohdalla tilanne hoidetaan erikseen, sekä kiusaajan että kiusatun.

Koskelan teinisurma on poikkeuksellinen henkirikos, jossa kolmen 16-vuotiaan pojan epäillään surmanneen ikätoverinsa erityisen raa’alla ja julmalla tavalla Helsingin Koskelassa. Epäilty murha tapahtui Koskelan sairaalan alueella 4. joulukuuta, jossa uhri ja kolme epäiltyä olivat viettämässä yhden epäillyn syntymäpäivää.

Uhri ja kaksi epäiltyä olivat tunteneet toisensa jo päiväkodista lähtien, ja he kävivät peruskoulun samassa koulussa. Poliisin esitutkinnan mukaan pojat pitivät uhria kaverina, mutta samalla alisteisessa asemassa verrattuna muihin porukan jäseniin.

Poliisi on aiemmin kertonut, että henkirikokseen liittyy nöyryyttäviä elementtejä, kuten videointia ja uhrin riisumista. Tutkinnanjohtaja Marko Forss on kommentoinut, että tekoja voidaan pitää sadistisina.

Poliisi epäilee, että murhasta epäillyt pojat olisivat kohdistaneet henkirikoksen uhriksi joutuneeseen poikaan väkivaltaa myös aiemmin. Henkirikosta oli edeltänyt kiusaaminen, joka oli kestänyt kuukausia.

IS:lle rikostarkastaja Jari Koski kertoi tapauksesta, jossa pojalla oli ollut näkyviä vammoja, mutta poika jätti kiusaamiskokemuksensa paljastamatta.

Poliisi on saanut valmiiksi henkirikoksen esitutkinnan. Asia siirtyy syyttäjälle.