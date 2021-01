Hallituksen sote-ratkaisusta mielensä pahoittaneen Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin johtajan virkajärjestelyt ja poliittinen loikka kuohuttavat mieliä sosiaalisessa mediassa.

Sosterin johtaja Panu Peitsaro on uutta tulevaisuutta rakentaessaan ollut nopea käänteissään. Joulukuun lopulla Peitsaro irtisanoutui Sosterin johtajan virasta, mutta jo pari viikkoa sen jälkeen hänet valittiin entisillä palkkaeduilla sairaanhoitopiirissä täyttämättä olleeseen terveydenhuollon ylilääkärin virkaan.

Eikä tässä vielä kaikki. Viime eduskuntavaaleissa kokoomuksen riveistä Kaakkois-Suomen vaalipiiristä varasijalle valittu Savonlinnan kokoomuksen puheenjohtaja erosi puolueesta, ja teki pian eronsa jälkeen näyttävän loikan Harry Harkimon Liike Nytin riveihin, suoraan sen paikallisjohtajaksi.

Liike Nyt puhkuukin nyt intoa pistääkseen uusiksi kunnallisvaaliasetelmat viime aikoina kovia kokeneessa Savonlinnassa. Peitsaron mukana Harkimon kelkkaan loikkasi samalla kertaa puolet Savonlinnan kokoomuksen hallituksesta ja koko joukko muitakin näkyviä paikallisia porvarivaikuttajia.

Kokoomuksen lisäksi Liike Nyt sai vahvistusta myös Keskustasta. Sote-ratkaisussa oman puolueensa vastaista linjaansa vetänyt kaupunginhallituksen jäsen Sanna Metsälä erosi Keskustasta ja hänet valittiin oitis Liike Nytin paikallisyhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

Metsälä puolestaan on Itä-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajan, entisen Keskustan kansanedustajan Pekka Nousiaisen tytär. Nousiainen on puolestaan ollut kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana myöntämässä Peitsarolle palkkaan 4000 euron lisän nimityksen yhteydessä määritellyn taulukkopalkan päälle.

Peitsaron virkajärjestelyissä kaikki ei kuitenkaan mennyt kuin Strömsössä.

Kaikessa hiljaisuudessa tehty virkanimitys jouduttiin perumaan menettelytapavirheen vuoksi.

Vuoden verran täyttämättä ollut virka julistettiin haettavaksi joulun pyhien alla ainoastaan Sosterin ilmoitustaululla. Hakuilmoitusta ei ollut pantu avoimeksi julkisiin kanaviin.

Nyt menettelytapavirhe on korjattu. Virka on pantu julkiseen hakuun. Samalla on kuitenkin päätetty, että virkaan jo kerran virheellisellä päätöksellä nimitetty Peitsaro hoitaa sitä siihen saakka, kun virka saadaan uudelleen täytettyä. Nyt sitä toki tietävät hakea muutkin kuin Peitsaro.

Savonlinnan kaupunginhallitus vaati selvitystä virkanimityksen kiemuroista. Sosteri antoi selvityksen ja ilmoitti samalla, että nimitys on peruttu menettelytapavirheen vuoksi.

Kaupunginjohtaja Janne Laine halusi, että kaupunginhallitus olisi käynyt Sosterin kanssa pelisääntökeskustelut ennen viran uutta hakua. Yhdessä olisi arvioitu, onko tällaiselle viralle oikeasti tarvetta.

Tällaisen viran täyttämisestä ei Laineen mukaan ollut sovittu kuntaneuvotteluissa Sosterin kanssa, vaan virka täytettiin yllätyksenä kaupungille. Kaupunginhallitus hylkäsi esityksen äänestyksen jälkeen.

Laine kyseenalaisti viran tarpeellisuuden, sillä nyt siihen oli liitetty terveyden ja toimintakyvyn ylläpidon edistäminen. Tämä tehtävä on aikaisemmin kuulunut ylihoitajalle.

– Tämä oli nyt kyllä turhan kallispalkkainen virkajärjestely, jota tehtävää hoiti aiemmin ylihoitaja. Tilanne olisi kokonaan toinen, jos virka olisi tarkoittanut normaalia terveyskeskuksen vastaanottotyötä. Siellä meillä on lääkäripula ja siellä tarvitaan tekijöitä, Laine sanoi Ilta-Sanomille.

Hänen mielestään virkajärjestely ei täyttänyt hyvän hallinnon kriteereitä. Se ei myöskään ollut hyvän virkamiesetiikan mukaista.

– Tällaisten virkojen haku pitää olla mahdollisimman avointa ja julkista, ja rekrytoinnit pitää tehdä asukkaiden tarpeista käsin. Virantäytöstä nousi kohu sosiaalisessa mediassa ja sitä kautta se tuli kaupunginhallituksen tietoon ja käsittelyyn.

Laine muistuttaa myös, että noin 11 000 euron kuukausipalkkainen virka synnyttää noin 200 000 euron vuosikustannukset ajassa, jolloin kaupunki on vaatinut Sosterilta kahdeksan miljoonan säästöjä tämän ja ensi vuoden aikana.

Sosteri rakentaa parhaillaan Savonlinnan keskussairaalan kylkeen uusia tiloja perusterveydenhuollolle, joka terveyden ja toimintakyvyn ylläpidon ylilääkärin viran täyttämisestä on noussut kohu Savonlinnassa.­

Hallituksen linjaus oli ”susipaska ratkaisu”

Myrskyn silmään joutunut Panu Peitsaro kiistää, että hän olisi itse ollut suhmuroimassa itselleen uutta virkaa.

– Kyllä minä irtisanouduttuani kysyin, että onko Sosterissa töitä tällaiselle lääkärille, mutta itse en virkajärjestelyyn osallistunut. Toki minä sen tiesin, että meillä on kymmeniä virkoja täytettävänä.

Peitsaron mielestä käsitys siitä, että hänen uusi virkansa olisi ollut vain pelkkää paperinpyöritystä, on väärä. Hän on hämmästynyt virkajärjestelynsä herättämistä reaktioista.

– Olen sisäisissä keskusteluissa ilmoittanut, että haluan pois hallintotyöstä. Haluan toimia täysin potilastyössä. Siihen olen käytettävissä. Jos täällä ei ole töitä lääkärille, silloin etsin tietenkin töitä muualta.

Hän muistuttaa olevansa ainoa Sosterin lääkäreistä, jolla on sekä hammaslääkärin että lääkärin pätevyys. Töitä luulisi riittävän molemmille taidoille.

Peitsaro myöntää, että johtajan virasta irtisanoutumisen taustalla on pettymys hallituksen sote-ratkaisuun. Hallituksen ehdotus liittää Savonlinnan Etelä-Savon hyvinvointialueeseen, yhteistyöhön Mikkelin kanssa.

Peitsaro ajoi voimakkaasti Sosteria Pohjois-Savoon, mutta sieltä tuli rukkaset ja hallitus niittasi liittymissuunnaksi Mikkelin ja Essoten.

Linjaus oli pettymys Peitsarolle. Itä-Savon haastattelussa syksyllä hän purki tuoreeltaan tuntojaan: ”Tämä on susipaskaratkaisu. Myrkkyruisku on ladattu valmiiksi, ja me odottelemme nahkaremmeissä, että henki lähtee”.

Hallituksen esityksen mukaan Etelä-Savon hyvinvointialueella on mahdollisuus ylläpitää kahta keskussairaalaa vuoteen 2032 saakka.

Se ei kuitenkaan lupaa tähän rahoitusta ja päätöksenteko sairaaloiden ylläpidosta on hyvinvointialueella. Tässä päätöksenteossa Peitsaro pelkää Savonlinnan seudun jäävän tappiolle.

Osana Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä ja Kuopion yliopistosairaalaa Savonlinnan sairaalan palvelutaso olisi Peitsaron mukaan ollut paljon varmemmalla pohjalla.