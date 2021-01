Jumbon Prisman toiminta jatkuu normaalisti terveysviranomaisen päätöksellä.

Jumbon kauppakeskuksen Prismassa on havaittu koronatartuntoja.­

S-ryhmän suurin alueosuuskauppa HOK-Elanto tiedotti torstaina, että Vantaalla sijaitsevan Jumbon Prisman työntekijöillä on maanantain 25. tammikuuta jälkeen todettu 12 koronavirustartuntaa. Ensimmäinen tartunnoista ilmeni työterveyshuollon tekemässä testissä maanantaina.

HOK-Elannon julkaiseman tiedotteen mukaan todettuihin tartuntatapauksiin liittyy muuntovirusepäily.

Altistuneet työntekijät on asetettu karanteeniin.

HOK-Elanto ja Vantaan tartuntatautiviranomaiset ovat ohjanneet kaikki Jumbon Prismassa 30. joulukuuta 2020 alkaen työskennelleet koronatestiin.

Terveysviranomaisten mukaan Prismassa asioineiden asiakkaiden tartuntariski on pieni. Perusteena on se, että myymäläasiointi on luonteeltaan lyhytkestoista ja paikan päällä työntekijät ovat pitäneet hyvää huolta hygieniakäytännöistä sekä käyttäneet kasvosuojaimia.

Jumbon Prisman toiminta voi viranomaisen päätöksellä jatkua normaalisti. Kaupassa nyt työskentelevät henkilöt eivät ole olleet kontaktissa sairastuneiden kanssa.