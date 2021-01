THL:n ylilääkäri muistuttaa, että AstraZenecan rokotetta ei ole todettu tehottomaksi yli 65-vuotiailla, vaan näyttöä tehosta ei ole riittävästi. Suomessa ratkaisuja tehdään Euroopan lääkeviraston lausunnon jälkeen.

Saksan rokotekomissio STIKO kertoi torstaina, ettei se aio suositella AstraZenecan koronavirusrokotetta yli 65-vuotiaille. Syynä on riittämätön data rokotteen tehosta iäkkäillä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan tämä ei vielä automaattisesti tarkoita, että Suomessa ei annettaisi AstraZenecan rokotetta yli 65-vuotiaille.

Jos sellainen ratkaisu kuitenkin jouduttaisiin tekemään, kyseessä olisi kova kolaus Suomen rokotusstrategialle. Suomessa on yli miljoona 65 vuotta täyttänyttä henkilöä.

– Se olisi todella iso ongelma. Jos saamme Biontech-Pfizerin rokotteita noin 50 000 annosta viikossa ja jokainen rokotettu tarvitsee kaksi annosta, ja ensimmäisissä rokotettavissa ryhmissä on jo miljoona ihmistä, niin siitä voi laskea, kuinka hidasta rokottaminen olisi.

– Jos suurimmassa riskissä oleville eli 65–100-vuotiaille ei voisi antaa kuin rna-rokotteita (esim. Pfizer ja Moderna), niin he joutuisivat olemaan viikkoja tai kuukausia ilman rokotesuojaa. Onko sekään järkevää? Näitä asioita joudumme nyt kansallisessa rokoteasiantuntijaryhmässä miettimään, Nohynek sanoo.

Euroopan lääkevirasto EMA käsittelee AstaZenecan rokotetta perjantaina ja todennäköisesti suosittelee myyntiluvan myöntämistä. Nohynek ei osaa sanoa, kuinka paljon Saksan rokotekomission lausunto vaikuttaa EMAn lausuntoon, eli suositteleeko EMA myyntiluvan antamista vain alle 65-vuotialle.

– He tarkastelevat dataa, jota AstraZenecan tutkimuksissa on kertynyt eri maista, Nohynek sanoo.

Lääkeyhtiön itsensä sekä Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan AstraZenecan kehittämä koronarokote on tehokas myös yli 65-vuotiaille.

Nohynekin mukaan Suomessa seurataan perjantaina tiiviisti EMAn lausuntoa AstraZenecan rokotteesta ja tutustutaan suositusten takana olevaan dataan.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Tuija Kumpulainen viestitti Ilta-Sanomille, että Suomessa päätöksiä pohditaan EMAn lausunnon jälkeen.

– Odotamme EMA:n myyntilupaa. Siinä on näytön perusteella suositeltavat ikäluokat. Pohdinta tehdään sen perusteella, Kumpulainen viestitti.

Nohynek muistuttaa, että rna-rokotteita on saapunut Suomeen vain rajallinen määrä.

– Sellaisissa maissa päätöksenteko on helppoa, joissa rna-rokotteita on yllin kyllin: annetaan vain AstraZenecaa alle 65-vuotiaille ja rna-rokotteita tätä vanhemmille. Tällä hetkellä meidän tilanteemme on kuitenkin se, ettei rna-rokotteita ole yllin kyllin.

– Joudumme laskemaan, mitä se tarkoittaisi kuolemissa ja tautitapauksissa, jos asettaisimme yläikärajan AstraZenecan rokotteelle, Nohynek sanoo.

Nohynekin mukaan Suomi voisi periaatteessa tehdä oman päätöksensä antaa AstraZenecan rokotetta yli 65-vuotiaille, vaikka Euroopan komissio myöntäisi myyntiluvan vain alle 65-vuotiaille.

– Se on kuitenkin harvinaista, ja päätöksen pitäisi olla hyvin perusteltu.

Nohynek muistuttaa, ettei AstraZenecan rokotetta ole todettu tehottomaksi yli 65-vuotiailla. Näyttöä tehosta vain ei ole riittävästi, koska tutkimuksiin osallistuneet yli 65-vuotiaat eivät altistuneet koronataudille samaan tapaan kuin nuoremmat rokotetut.

– Todennäköisesti rokotteen teho yli 65-vuotiailla on jonkin verran alhaisempi kuin nuorilla aikuisilla, mutta kuinka paljon alhaisempi? Onko se niin paljon alhaisempi, ettei rokotetta pitäisi antaa? Vai riittävän hyvä, jos vaihtoehtona on, ettei anneta mitään rokotetta? Näitä kysymyksiä joudumme miettimään, Nohynek sanoo.

Nohynekin mukaan veren vasta-aineisiin perustuvissa testeissä on todistettu, että AstraZenecan rokote nostattaa vasta-aineita myös iäkkäämmillä ihmisillä, joskaan ei niin hyvin kuin nuorilla.

– Siitä voisi päätellä, että vasta-aineet myös suojaavat myös iäkkäämpiä ihmisiä, mutta emme tiedä tätä varmaksi, Nohynek sanoo.