Lukiolaiset Iiris, Valtteri, Aada ja Love kertovat, mitä ovat kaivanneet korona-aikana eniten

Lukiolaiset kertovat IS:lle, kuinka korona-aika on sujunut.

Lukiolaisten jaksaminen korona-aika on noussut esille lukiolaisen ja lukiolaisen vanhemman kirjoitettua asiasta Helsingin Sanomien mielipideosastolle. Etäopiskelu on osoittautunut raskaaksi ja päivistä on kadonnut rytmi. Monella paikkakunnalla harrastukset ovat tauolla eikä ihmisiä voi juuri nähdä.

IS esitti lukiolaisille kolme kysymystä heidän jaksamisestaan korona-aikana.

1. Mitä olet surrut tai kaivannut korona-aikana eniten?

2. Mikä on auttanut jaksamaan ja pitänyt mielialaa yllä?

3. Minkä rajoituksen purkaminen helpottaisi elämääsi eniten?

Iiris Laine, 17, Turku

1. Koulusta on jäänyt jäljelle vain opiskelu, kun yleensä koulu on paljon muutakin. Kaipaan sosiaalisia suhteita ja kavereiden näkemistä päivittäin. Esimerkiksi kavereiden kanssa juttelua välitunneilla ja ruokailussa, sellaisia ennen itsestäänselvyyksiltä tuntuvia asioita.

2. Se ajatus on helpottanut, että tilanne on kaikilla sama. Harrastan joukkue­voimistelua, ja sitä kautta olen päässyt treeneihin ja näkemään ihmisiä.

3. Haluaisin takaisin lähiopetukseen. Mutta kaikkein ensimmäisenä haluan eroon koronasta, ja jos etäopetus nopeuttaa sitä, niin sitten ollaan etänä. On tosi kurjaa, että menee lukiosta näin iso osa etäopiskeluun, mutta jos näin on parempi niin sitten tehdään näin.

Opettajat ovat hoitaneet tämän hyvin, koulu sujuu ja asiat pystyy kyllä oppimaan. Avun pyytämiseen annetaan joka tunti mahdollisuus, mutta kynnys on paljon korkeampi. Normaalisti sen voi tehdä niin, että opettajan kulkiessa ohi häneltä voi kysyä, menikö tämä nyt oikein, ja muut jatkavat omia juttujaan. Etäopetuksessa tuntuu, että kaikkien tekeminen keskeytyy, jos avaa mikin ja alkaa kysellä.

Valtteri Koskinen, 17, Turku

1. Kun viime keväänä näki vain pientä piiriä, kaipasi ystäviä. Nyt alkaa huomata, että kaipaa lähiopetusta. Etäopetuksessa keskittyminen ei ole niin hyvää, kun on niin paljon häiriötekijöitä. Kun puhelin on vieressä, tulee viestiä ja tulee sitä ja tätä.

Vaikka opettajatkin varmasti yrittävät, on ihan eri asia puhua kasvotusten kuin kuulla kaikki netin välityksellä. Kasvotusten opettajalta kysytään enemmän apua. Nyt kynnys kysymiseen on korkeampi, kun 30 muuta oppilasta kuuntelee koko ajan. Ja tuntuu, että tehdään yksin kotiläksyjä koko ajan.

2. Pelaan salibandya kilpailutasolla. Kun lähtee kotoa harrastamaan, keskitytään vain siihen, se on aina ulospääsy muusta.

3. Minun elämääni helpottaisi eniten se, että pääsisi pelaamaan omaa lajia ja saisi ottaa sinne yleisöä. Urheilu on minulle yksi elämän tärkeimpiä asioita. Vaikka kavereiden kanssa harrastaminen on hauskaa, sen takia tätä tehdään, että pääsee pelaamaan ja nauttimaan siitä. Tällä hetkellä se koko nautinto viedään pois.

Aada Heilimö, 17, Naantali

1. Kaipaan eniten tapahtumia, vähän menoa. Vähän harmittaa, ettei ole oikein voinut tehdä mitään tai liikkua niin vapaasti. Eikä ole pystynyt näkemään isovanhempia ja muita sukulaisia niin usein.

2. Kaverit ja läheiset. Olemme kuitenkin kaikki samassa tilanteessa emmekä oikein voi tehdä asialle mitään. Muuta kuin sen, että omalla toiminnallamme ja valinnoillamme voimme edesauttaa sitä, että tämä vielä joskus menisi ohi.

3. Jos ajattelen perhettäni, sitä ettei lasten harrastustoimintaa rajoitettaisi niin paljoa. Minulla on pienempiä sisaruksia ja heille on todella tärkeää, että pääsee harrastuksiin liikkumaan ja purkamaan virtaa.

Love Vänskä, 17, Turku

1. Kaipaan normaalielämää, sitä että voisi käydä kauppa­keskuksissa ja kaverien luona silloin kun huvittaa.

2. Vertaistuki, se että kaikki muutkin ovat samassa tilanteessa ja voi puhua asioista. Ja että voi pitää yhteyttä kännykän kautta kavereihin.

3. Varmaan noudattaisin kaikkia rajoituksia, vaikka joku niistä poistuisikin. Olisin silti varovainen enkä menisi esimerkiksi tapaamaan isovanhempia.