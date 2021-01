Puolangalle muutti viime vuonna yhdeksän uutta asukasta.

Puolankaa on markkinoitu pessimismillä. Kunnassa on noin 2500 asukasta.­

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan vuonna 2020 Kainuuseen muutti muualta Suomesta 3 058 henkilöä, mikä on 256 henkilöä edellisvuotta enemmän. Muuttovoittoa oli neljässä Kainuun kunnassa: Paltamossa, Puolangalla, Ristijärvellä, ja Sotkamossa.

Vuoden 2020 ennakkotietojen mukaan Kainuun väkiluku vuonna 2020 oli 71 680 henkilöä eli väki väheni 626 henkilöllä. Väheneminen on kuitenkin hidastunut verrattuna edellisiin vuosiin.

– Korona-aika on voinut houkutella vakituisia asukkaita luonnonkauniisiin mökkikuntiin. Myös kuntien vetovoimatekijät, kuten ilmaiset varhaiskasvatukset tai reilut veronalennukset ovat varmasti lisänneet muuttohaluja. Taustalla on toki myös suuria rekrytointeja muun muassa Terrafamen akkukemikaalitehtaalle Sotkamoon, pohtii erityisasiantuntija Henna Sormunen Kainuun liitosta.

Puolangan pormestari Harri Peltola iloitsee kunnan yhdeksän asukkaan muuttovoitosta. Hänen mukaansa sen taustalla on koronavirus ja etätöihin siirtyminen.

Korona-aikana kauppojen myynti Puolangalla on lisääntynyt.­

– Etätyön mahdollisuus on pääosin muuttovoiton takana. Keväästä asti on voinut huomata, että paikallisissa kaupoissa on uusia kasvoja eli he ovat todennäköisesti muualta tulleita mökkiläisiä.

Muuttovoiton lisäksi etätyö on vaikuttanut myönteisesti paikallisiin yrityksiin.

– Kauppojen myynti on lisääntynyt. Aiemmin Puolangan asukasmäärä tuplaantui kesäksi, nyt väkimäärän kasvu on jatkunut koko vuodelle, Peltola huomauttaa.

Pormestari listaa kuntansa parhaiksi puoliksi hyvät palvelut, lähiluonnon ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

– Viime kesänä teimme mökkiläisille kyselyn ja siinä he vastasivat, että Puolangan palvelut ovat riittäviä ja täällä on turvallista kasvattaa lapsia. Kuntalaispalaute oli paljon positiivisempaa kuin osasimme odottaakaan, Suomen pessimistisimmän paikkakunnan pormestari toteaa.