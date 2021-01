Räikeitä puutteita palvelukodissa Rovaniemellä – yksikön toiminta keskeytettiin välittömästi

Lapin aluehallintovirasto sulki palveluyksikön ensimmäistä kertaa.

Lapin aluehallintovirasto on keskeyttänyt Palvelukoti Riekonlento Oy:n toiminnan välittömästi. Keskeytyksen perusteena ovat toiminnassa havaitut useat epäkohdat.

Palvelukoti Riekonlento Oy on tuottanut tehostettua palveluasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Rovaniemen Songassa vuodesta 2007 lähtien.

Aluehallintovirasto teki yksikköön tarkastuskäynnin 20. tammikuuta. Tarkastuksessa todettiin puutteita toimitilojen asianmukaisuudessa, asiakkaiden kohtelussa, ruokahuollon järjestämisessä, henkilökunnan määrässä ja henkilökunnan asemassa. Aluehallintovirasto katsoo, että epäkohdat vaarantavat asiakkaiden turvallisuuden.

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Eskelinen Lapin aluehallintovirastosta kertoo, että palvelukotiin tehtiin ennalta ilmoittamatta tarkastuskäynti useiden ilmoitusten takia.

– Toiminnan keskeyttäminen on massiivinen toimi. Lapin avin alueella ei ole aikaisemmin näin tehty ja harvinaista se on koko maassakin. Päätös perustuu kokonaisuuteen, puutteita oli paljon. Yksikköä on ohjattu vuosien varrella usein. Kerta toisensa jälkeen sieltä havaittiin puutteita, Eskelinen sanoo.

Riekonlennossa on kaikkiaan 22 asiakaspaikkaa. Niistä 10 on mielenterveyskuntoutujille ja 10 päihdekuntoutujille. Kaksi paikkaa on varattu palveluasumiseen.

Eskelinen kertoo, että yksikössä oli tarkastuksen aikaan pistävä, paha haju. Henkilökuntaa oli liian vähän ja lääkehoidon toteuttamisessa oli puutteita.

– Tilojen terveysturvallisuuteen on puututtu aikaisemmin. Sisäilmaongelmia on havaittu jo vuonna 2017. Viikonlopun aikana työntekijöitä oli kaksi, mikä ei riitä toiminnan pyörittämiseen.

Kunnat ovat sijoittaneet yksikössä olevat hoidettavat muihin yksikköihin. Eskelinen ei osaa arvioida avataanko Riekonlennon ovet vielä uudelleen.