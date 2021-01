Finnair alkaa vaatia Suomeen matkustavilta negatiivista koronatestiä

Finnair vaatii torstaista lähtien Suomeen tulevilta matkustajiltaan todistuksen tuoreesta negatiivisesta koronavirustestituloksesta tai koronaviruksen sairastamisesta.

Finnarin Suomen-lennolle päästäkseen on esitettävä negatiivinen koronatestitulos.­

Negatiivinen testi saa olla korkeintaan 72 tuntia vanha matkan alkaessa. Antigeenitesti on otettava aikaisintaan 48 tuntia ennen matkaa. Lennolle pääsee myös lääkärintodistuksella, jonka mukaan matkustaja on sairastanut koronavirusinfektion viimeisen 6 kuukauden aikana ja on täysin parantunut.

Vaatimus ei koske alle 12-vuotiaita eikä niitä matkustajia, jotka vaihtavat Helsingissä kansainväliselle jatkolennolle, ellei kohdemaassa vaadita vastaavaa testiä. Todistusta koronavirusrokotteen ottamisesta Finnair ei toistaiseksi hyväksy.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on suositellut, että kaikki lentoyhtiöt edellyttäisivät kaikilta Suomen ulkopuolelta Suomeen tulevilta matkustajilta todistusta negatiivisesta koronatestistä ennen lennolle nousua.